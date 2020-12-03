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Сійярто: місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців

Сійярто: місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що спеціальна моніторингову місія ОБСЄ не дозволяє своїм членам контактувати з представниками угорської меншини на Закарпатті.

Про це він заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він сказав, що просив Албанію, яка зараз головує в ОБСЄ, прислати спостерігачів на Закарпаття, де у понеділок відбулися обшуки СБУ.

Однак, стверджує глава угорського МЗС, глава спеціальної моніторингової місії у Києві заборонив членам місії контактувати з угорцями Закарпаття, а дозволив їм поговорити тільки з українськими спецслужбами.

Читайте також: На Закарпатті створено "ситуацію громадянської війни", - євродепутати з Угорщини

"Це неприпустимо, обурливо і скандально. Це суперечить цілям і принципам ОБСЄ, і рішенню про створення цієї спеціальної спостережної місії, у яку Угорщина також робить свій вклад", - заявив Сійярто.

Він підкреслив, що також очікує солідарності від членів НАТО і пообіцяв, що Угорщина блокуватиме зближення НАТО та України, поки українці будуть тиснути на угорську національну меншину.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто

Після цього посла України викликали в МЗС Угорщини, а глава відомства Петер Сійярто поскаржився в НАТО на "залякування" етнічних угорців владою України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з послом Ійдярто заявив про безпідставність спекуляцій про "залякування" угорців на Закарпатті.

Автор: 

Угорщина (2262) ОБСЄ (3499) Сійярто Петер (352) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+53
от кого? от кого защищать? от государства в котором они живут и не хотят никуда уезжать?
по-моему от сиярты уже пора защищать и венгров и миссию ОБСЕ ибо задолбал всех своей манией преследования
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03.12.2020 17:26
+42
А как с правами украинцев в Венгрии?
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03.12.2020 17:25
+25
русняве, іди кору з берези погризи, попустить
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03.12.2020 17:37
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ну в обсе не дураки-знают подлых венгров не по наслышке-
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03.12.2020 18:17 Відповісти
О то вже даун )))
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03.12.2020 18:23 Відповісти
Сиярто - типичная фашистская гнида. Ему даже не понятно, почему обсе даже слышать не хочет об этом
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03.12.2020 18:34 Відповісти
Послали в дупу кацапо-фашистских утырков ))))))
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03.12.2020 18:42 Відповісти
На злодієві шапка горить.

Однопартійця Сійярто депутата Європарламенту з Угорщини Йозефа Сайера з правоцентристської консервативної партії "Фідес" затримала поліція на гей-вечірці в Брюсселі, який виступав проти одностатевих шлюбів. На вечірці були присутні два дипломати з Естонії. Організатор секс-оргії повідомив, що частими гостями бувають польські депутати з консервативної клерикальної партії "Право і справедливість". Ці партії відомі нападками на членів лгбт. "У нас были политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Однако самые частые гости - поляки и венгры", - подчеркнул он. По его словам, среди последних были девять членов партии "Фидес" - как депутаты Европарламента, так и политики, работающие внутри страны.

https://www.dsnews.ua/world/skandalnaya-gey-vecherinka-v-bryussele-v-orgiyah-papikov-uchastvovali-i-ukrainskie-politiki-03122020-408209 https://www.dsnews.ua/world/skandalnaya-gey-vecherinka-v-bryussele-v-orgiyah-papikov-uchastvovali-i-ukrainskie-politiki-03122020-408209 Скандальная гей-вечеринка в Брюсселе. В "оргиях папиков" участвовали и украинские политики
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03.12.2020 18:52 Відповісти
Перепрошую, але там горить не шапка... там ззаду дещо нижче йде дим...
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03.12.2020 19:31 Відповісти
Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье Источник: https://censor.net/ru/n3234858Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я с вами поеду... Говорит https://citaty.info/topic/poet поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? Вы слушаете? Алло!... https://citaty.info/topic/bezobrazie Безобразие !
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03.12.2020 18:53 Відповісти
Ближайшими к венгерскому современными языками являются языки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA манси и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA ханты . Эта близость, однако, условна и носит скорее лингво-генетический характер: праугорское языковое единство, существовавшее на территории Южного Урала и юга Западной Сибири (восток современного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Башкортостана , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Челябинская и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курганская области) распалось не позже V-VI вв. Дальнейшая судьба венгерского и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 обско-угорских языков была весьма различна. Общение представителей современных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 угорских народов на родных языках между собой хоть и не полностью невозможно, но весьма затруднительно вследствие фонетических, лексических и некоторых грамматических расхождений.
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03.12.2020 18:54 Відповісти
на останнє речення прошу звернути увагу
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03.12.2020 18:56 Відповісти
Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье Источник: https://censor.net/ru/n3234858

Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я с вами поеду... Говорит https://citaty.info/topic/poet поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? Вы слушаете? Алло!... https://citaty.info/topic/bezobrazie Безобразие !
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03.12.2020 18:59 Відповісти
пусть в Брюссель поедут, проинспектируют гей-оргии, чтоб там венгерских депутатов не слишком обижали
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03.12.2020 18:59 Відповісти
********** нехай покличуть , вони від Угорщини в восторгє, вдячні за закупівлі рашистської новічок-вакцини
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03.12.2020 19:26 Відповісти
Хто небуть цьому сіятрі відібє сіятру Шо б не 3,14здів так багато. А то муте воду вже дуже довго...
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03.12.2020 19:26 Відповісти
ЕС збирається його з себе викинути))
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03.12.2020 19:36 Відповісти
...разом з усім проросійським шоблом в Угорщині
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03.12.2020 19:37 Відповісти
Венгрия довякается. Я не тешу себя иллюзиями насчет любви или нелюбви ЕС к Украине, но заворушка под боком у границ ЕС ну на Западе никому не нужна, поэтому подозреваю что венгерские истерички могут использовать самотык для удовлетворения, либо НАТО порвет им очко на 10 лет вперед.
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03.12.2020 20:06 Відповісти
НАТО .
В ходе онлайн-встречи представили 67-страничный доклад, который стал результатом бесчисленных компромиссов между десятью экспертами, собиравшимися с конца марта для размышлений о стратегической адаптации НАТО к 2030 году
Программа состоит из 138 пунктов. Целью предлагаемых реформ называется улучшение политическое взаимодействие внутри альянса и ускорение принятия решений.
Одним из пунктов является ограничение возможности блокировки решений альянса отдельными членами, КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛЯТ , например, Венгрии замораживать совместную работу альянса с Украиной из-за политических разногласий.
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03.12.2020 20:49 Відповісти
"на Закарпатье, где в понедельник прошли обыски СБУ.Источник: https://censor.net/ru/n3234858"

Читаю такую информацию и меня удивляет этот факт. Хочу спросить : А у русских национальных группировок в Украине, таких как "Родина", "Оплот" "Казачки" и другие хоть раз прошли обыски? У нас до сих пор действуют русские нацистские группировки, в подполье. Кто их когда либо вскрывал? Спрошу: Кто унижает украинцев? кто издевается заточив на подвалах? Какие диверсанты взрывают самолеты с молодыми летчиками? Кто взрывает склады с боеприпасом? Кто шантажирует Украину каждый день? Неужели венгры? Да, венгры сепаратисты, и уже давно лет 70, с тех пор как.. Так при Овоще-подхамище им всегда платили, у них всегда полно литературы, они не боясь ее читают потому что их никогда никто не трогал. Это сейчас в связи с КОВИДом стало денег не хватать и они завякали. А вообще кто то всерьез воспринимает угрозы венгров? Думаю нет. А вот угроза с другой стороны постоянно висит... и никто даже пальцем не пошевелит... наоборот прикрывают. Вот и сейчас собираются найти виновных в диверсии под Чугуевом... и конечно же ими окажутся украинские патриоты или венгры.. ну каких то козлов отпущения найдут.
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03.12.2020 21:07 Відповісти
вопрос (просто не знаю какой толстожёпый заведует внешней разведкой Украины) -вас там сидит фигова дюжина, неужели у вас не хватает ума скомпрометировать сиярто так, чтобы он потом лет 25 боялся появляться на людях?
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03.12.2020 21:43 Відповісти
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03.12.2020 22:01 Відповісти
Послали пешим ходом?
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03.12.2020 22:29 Відповісти
спалится с таким рвением
явно прикормлен гру
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04.12.2020 00:19 Відповісти
Якщо ти не вгомонишся, *****, то тепер дуже скоро пошлють відкритим текстом.
Бо зараз поки дипломатично натякають.
Не треба вважати всіх навколо тупими. Такими, як ти.
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04.12.2020 00:57 Відповісти
Венгров Закарпатья жутко угнетают. Предлагают учить украинский, чтобы имели возможность поступать в украинские вузы. Венгры в Украине должны иметь такие же права, как украинцы в Венгрии.
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04.12.2020 08:39 Відповісти
Победа дипломатии Зеленского
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04.12.2020 14:10 Відповісти
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