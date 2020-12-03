Сійярто: місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що спеціальна моніторингову місія ОБСЄ не дозволяє своїм членам контактувати з представниками угорської меншини на Закарпатті.
Про це він заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Він сказав, що просив Албанію, яка зараз головує в ОБСЄ, прислати спостерігачів на Закарпаття, де у понеділок відбулися обшуки СБУ.
Однак, стверджує глава угорського МЗС, глава спеціальної моніторингової місії у Києві заборонив членам місії контактувати з угорцями Закарпаття, а дозволив їм поговорити тільки з українськими спецслужбами.
"Це неприпустимо, обурливо і скандально. Це суперечить цілям і принципам ОБСЄ, і рішенню про створення цієї спеціальної спостережної місії, у яку Угорщина також робить свій вклад", - заявив Сійярто.
Він підкреслив, що також очікує солідарності від членів НАТО і пообіцяв, що Угорщина блокуватиме зближення НАТО та України, поки українці будуть тиснути на угорську національну меншину.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.
Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті.
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Після цього посла України викликали в МЗС Угорщини, а глава відомства Петер Сійярто поскаржився в НАТО на "залякування" етнічних угорців владою України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з послом Ійдярто заявив про безпідставність спекуляцій про "залякування" угорців на Закарпатті.
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Программа состоит из 138 пунктов. Целью предлагаемых реформ называется улучшение политическое взаимодействие внутри альянса и ускорение принятия решений.
Одним из пунктов является ограничение возможности блокировки решений альянса отдельными членами, КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛЯТ , например, Венгрии замораживать совместную работу альянса с Украиной из-за политических разногласий.
Читаю такую информацию и меня удивляет этот факт. Хочу спросить : А у русских национальных группировок в Украине, таких как "Родина", "Оплот" "Казачки" и другие хоть раз прошли обыски? У нас до сих пор действуют русские нацистские группировки, в подполье. Кто их когда либо вскрывал? Спрошу: Кто унижает украинцев? кто издевается заточив на подвалах? Какие диверсанты взрывают самолеты с молодыми летчиками? Кто взрывает склады с боеприпасом? Кто шантажирует Украину каждый день? Неужели венгры? Да, венгры сепаратисты, и уже давно лет 70, с тех пор как.. Так при Овоще-подхамище им всегда платили, у них всегда полно литературы, они не боясь ее читают потому что их никогда никто не трогал. Это сейчас в связи с КОВИДом стало денег не хватать и они завякали. А вообще кто то всерьез воспринимает угрозы венгров? Думаю нет. А вот угроза с другой стороны постоянно висит... и никто даже пальцем не пошевелит... наоборот прикрывают. Вот и сейчас собираются найти виновных в диверсии под Чугуевом... и конечно же ими окажутся украинские патриоты или венгры.. ну каких то козлов отпущения найдут.
явно прикормлен гру
Бо зараз поки дипломатично натякають.
Не треба вважати всіх навколо тупими. Такими, як ти.