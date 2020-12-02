На Закарпатті створено "ситуацію громадянської війни", - євродепутати з Угорщини

Група депутатів Європейського парламенту з Угорщини заявила, що в Україні проти угорських організацій "застосовують збройні сили", і на Закарпатті створена "ситуація громадянської війни".

Про це йдеться у заяві депутатів Європарламенту від угорської партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії Угорщини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Українська влада створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування озброєних сил українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті", - сказано у заяві, яка є реакцією на проведені обшуки СБУ.

Депутати заявляють, що обшуки були політично мотивованими та спрямованими на залякування і тиск.

Вони вважають, що "скоординовані рейдерські дії проти законних організацій угорської меншини" нагадують "методи сталінської тоталітарної системи". Депутати називають такі дії неприйнятними у державі, де діє верховенство права.

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"У країні, асоційованій з ЄС, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в Європейський Союз і НАТО, такі події є неприпустимими, тому ми виступаємо з ініціативою в Європейському парламенті, щоб включити це безпрецедентне порушення до порядку денного грудневого пленарного засідання", - заявили вони.

Депутати стверджують, що український уряд роками зневажає права угорської меншини. Зокрема, вони згадали про ухвалення законів Про освіту та Про мову як приклад порушення прав національної меншини, що "можуть мати серйозні наслідки".

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, направленій на порушення державного суверенітету України.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті.

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Після цього посла України викликали в МЗС Угорщини, а глава відомства Петер Сійярто поскаржився в НАТО на "залякування" етнічних угорців владою України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з послом Ійдярто заявив про безпідставність спекуляцій про "залякування" угорців на Закарпатті.