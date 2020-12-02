На Закарпатті створено "ситуацію громадянської війни", - євродепутати з Угорщини
Група депутатів Європейського парламенту з Угорщини заявила, що в Україні проти угорських організацій "застосовують збройні сили", і на Закарпатті створена "ситуація громадянської війни".
Про це йдеться у заяві депутатів Європарламенту від угорської партії "Фідес" та Християнсько-демократичної народної партії Угорщини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Українська влада створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування озброєних сил українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті", - сказано у заяві, яка є реакцією на проведені обшуки СБУ.
Депутати заявляють, що обшуки були політично мотивованими та спрямованими на залякування і тиск.
Вони вважають, що "скоординовані рейдерські дії проти законних організацій угорської меншини" нагадують "методи сталінської тоталітарної системи". Депутати називають такі дії неприйнятними у державі, де діє верховенство права.
"У країні, асоційованій з ЄС, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в Європейський Союз і НАТО, такі події є неприпустимими, тому ми виступаємо з ініціативою в Європейському парламенті, щоб включити це безпрецедентне порушення до порядку денного грудневого пленарного засідання", - заявили вони.
Депутати стверджують, що український уряд роками зневажає права угорської меншини. Зокрема, вони згадали про ухвалення законів Про освіту та Про мову як приклад порушення прав національної меншини, що "можуть мати серйозні наслідки".
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, направленій на порушення державного суверенітету України.
Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто
Після цього посла України викликали в МЗС Угорщини, а глава відомства Петер Сійярто поскаржився в НАТО на "залякування" етнічних угорців владою України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з послом Ійдярто заявив про безпідставність спекуляцій про "залякування" угорців на Закарпатті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Венгрия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB 7-я добровольческая горнопехотная дивизия СС «Принц Евгений» ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%A1 17-й армейский корпус СС ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%B8%C2%BB_(1-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F) 25-я добровольческая пехотная дивизия СС «Хуньяди» (1-я венгерская) ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_(2-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F) 26-я добровольческая пехотная дивизия СС (2-я венгерская)
https://ru.wikipedia.org/wiki/33-%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_(3-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F) 33-я добровольческая кавалерийская дивизия СС (3-я венгерская)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944) Королевство Венгрия во Второй мировой войне было союзником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , 24 февраля 1939 года Венгрия присоединилась к «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82 Антикоминтерновскому пакту ». В апреле https://ru.wikipedia.org/wiki/1941 1941 венгерские войска в союзе с Германией, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгарией приняли участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8E агрессии против Югославии , а также в союзе с Германией принимали участие в иных военных операциях в Европе. В 1941 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944) Венгрия отправила на Восточный фронт подвижный корпус численностью 40 тыс. человек (понеся большие потери корпус вернулся в Будапешт 6 декабря 1941), 4 пехотные бригады общей численностью 63 тыс. человек, и 2-ю армию (состоявшую из девяти лёгких пехотных дивизий). Осенью 1944 венгерское правительство вступило в переговоры с СССР и 15 октября 1944 подписало перемирие, но германские спецслужбы смогли организовать государственный переворот, поставить во главе Венгрии новое правительство прогерманской ориентации и вынудили Венгрию продолжить войну против СССР до последних дней боёв в Европе.
Якщо Україна не в змозі сама справитись з якимись циганами то , гріш нам ціна . .
Мадяри компактно проживають всього лиш у трьох районах Закарпатської області, більшість районів Закарпаття - тотально українськомовні!
Скорее бы уже путинской вакциной обкололись, может дохнуть начнут, недофашики гуляшные.
При этом нам нужно реально оценить, а что там такого могут заблокировать в НАТО мадьяры и стоят ли очередные заседания наших штабистов с натовскими потерей Закарпатья??? Потому что членство в НАТО нам в обозримом будущем при наличии в нем таких стран как венгрия, румыния, германия и прочих союзников кацапстана нам точно не светит.
И по-моему, это смутило только меня.
СБУ я так понимаю, по хрен.
Так что теперь кого-то удивляет, что они поют венгр. гимны и возбухают??
партию надо было запретить на корню.
И все были бы рады.
они кругом мокшане
1. Нет никакого противостояния между венгерской и украинской общинами. От слова вообще.
2. Венграм Закарпатья эта тема вообще не интересна. У меня есть клиенты - венгры, в т. ч. из того села, из-за которого начался скандал по поводу гимна (Сюрте) - они вообще ржут с темы, что Будапешт и Киев чего-то там обсуждают и ссорятся. Многие в селе увидели скандал о своем селе только по центральному телевидению двух стран, так не знали даже. Про обыск в "благотворительном фонде" знает один человек из наверное сотни, остальные "не слышали". Ни об обыске, ни о фонде, кстати.
3. Идут торги за коалицию в областном совете - куда венгерская партия "примкнёт" - к Слугам или к ОПЗЖстам. В результате Будапешт этим скандалом шантажирует местные политические элиты, проверяя их на реакцию.
4. В Закарпатье сепаратизм может быть только с привезёнными титушками (как в Донецке подвезли из Ростова и те спрашивали "как пройти"). Потому что по последнему опросу украинский язык считают родным более 86% населения области. То есть даже большинство в Береговском районе (укрупнённом за счёт Виноградовского), где венгерская община самая большая.
Короче, скандал тупо искуственный. Так что надо просто спросить Будапешт : "Пацаны, нахрена оно Вам надо ? Потому что закарпатцам, и в том числе закарпатским венграм тупо насрать на этот кипиш. Общественной поддержки этому "возмущению" - ноль без палочки".
В Берегово нужно сильно постараться, чтобы найти человека, который сможет ответить тебе по-украински, а не на русском или венгерском.
Сам видел, как два аборигена в ресторане замолаживали приезжую девицу - с ней на русском, между собой ее же обсуждают на венгерском.
В гостинице обратился к администратору по-украински. Он посмотрел на меня, как на инопланетянина. Пришлось перейти на русский.
А насчёт "постараться" - не преувеличивайте. Многие могут спецом отвечать на таком языке, как им легче, но поймут - будьте уверены. Сколько был в Берегово, языковых проблем не имел никогда. То, что Вы говорите, более характерно для венгерских сёл Береговского района (бывшего). Там да, бывают варианты с языковым барьером. Кстати, что интересно, более характерные для молодёжи - старики лучше говорят и на русском, и на украинском намного.
Но теперь за счёт бывшего Виноградовского района (намного сильнее украинизированного) в новом Береговском районе ситуация сильно разбавилась.
Одно, что стоило райцентр перенести в Виноградово, а не Берегово. Это был бы сильный шаг в сторону украинизации, хотя Будапешту это бы не понравилось и были бы стоны на эту тему.
Поэтому важно, чтоб на Закарпатье в первую очередь развивали не ВСУ, а части нацгвардии (которая уполномочена пресекать массовые беспорядки) и спецподразделения полиции. Если быстро подавят беспорядки и не дадут захватить оружейки - то ввести без палева венгерских "ихтамнетов" не получится.
О какой гражданской войне идёт речь? Венгров много,но это Украина и венгры рано или поздно должны понять ,что они живут в Украине,а не в Венгрии.
И почему-то молчат виновники сего торжества ?Источник: https://censor.net/ru/n3234619Источник: https://censor.net/ru/n3234619
Дожились...
До чого вони опустили країну...
Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.
Кремлівська шобла разом із йовбаками та сіятрами намагаються втягнути Украіну в черговий конфлікт із угорцями !
- Шо за бред! Я только помню за 40 лет которые я туда езжу там ситуация всегда такая. Понятно, что венгры всегда живут в Венгрии даже если они родились в Украине. Они уже приспособились. Они имеют все гражданство Венгрии, они получают от туда, они работают и учатся там. От туристов зарабатывают здесь. Это устойчивое состояние... А такие заявления "о гражданской войне" - это попытка получить дивиденды, от раши за якобы борьбу против Украины, а с Украины получить деньги за якобы лояльность. .. Но опять повторю "венгры культурные сепаратисты" и с эти украинцам треба смиритысь. Этоне не проблемочка там где бьют горячие ключи... но самая главная проблема это туда... в другой стороне... там где живут медведи, холодный воздух и нет теплой воды.
паспорти угорські роздали, гімн угорський депутати співають, АЛЕ "умови..." чомусь створює українська влада!! КЛАСИЧНА КАЦАПСЬКА ЛОГІКА!
Источник: https://censor.net/ru/n3234619
Комментарии есть на censor, правда, один комментарий отсутствует: от Министерства Иностранных Дел Украины. Молчит МИД, затянули языки в задницу.
А как известно всем еще с малдшей группы детского сада, молчание - это знак согласия
То есть и МИД, и Правительство, и "бубочка" с обвинениями, выдвинутыми Украине группой депутатов Европарламента, согласны. и не важно, что те депутаты - холуи соседней с Украиной державы, на подсосе у тох соседей сидящие.
Важно то, что обвинения, выдвинутого Украине , власти Украинские не оспаривают, и с создаваемым Украине имиджем согласны.
Доиграитесь так, долбодятлы зеленые, Украину скоро обвинят в том, что она сама в войне на Донбассе виновата.
Словаччина, через проблеми з Угорщиною, з травня 2019 року офіційно заборонила будь-які співи чи виконання гімну іноземної держави. Вийняток становлять лише заходи, на яких присутня офіційна іноземна делегація. В Словаччині проживає близько півмільйона етнічних угорців, що становить 8-9 відсотків від загальної кількості населення. Публічне виконання гімну іншої держави карається штрафом у розмірі 7000 євро.
Стосовно законy про державну мову; в Словаччині він передбачає штрафи до 5000 євро, якщо офіційні заяви не робляться словацькою мовою....
Словацький угорець, який візьме паспорт сусідньої держави, автоматично позбудеться словацького....
Volo Bro
-----
І ніякий Сіярто не гавкає на Словаччину. (В.Малюга)
Но стоит тогда прочитать венгерский (который они вчера назвали "Молитвой")
Но, увы! наш грех храня,
Гнев в груди Тебя сжимал,
И из туч грозой огня,
Карой он на нас упал,
И орды монгольской тьма
Всё вокруг крушила в прах,
Тягость рабского ярма
Несли мы на плечах.
О, как часто изо ртов
Турков, варварских племён,
Над останками бойцов
Исходил победы звон!
О, как часто убивал
Сына сын твой, отчий дом,
Для детей своих же стал
Извечным ты гробом!
Меч изгнанника сражал,
Хоть куда бы тот не шёл,
И приют, какой искал,
Он в отчизне не обрёл,
В путь ли, в дол иль на отрог,
Лишь печалью проводим,
Кровь потоком возле ног,
Пожара столп над ним.
Вместо замка - груз камней,
Вместо счастья и отрад -
Плач, стенания смертей, -
Повсеместно лишь звучат.
Ах! Свобода не цветёт,
Из крови погибших враз,
И мучительно течёт
Слеза сиротских глаз!
Боже! Венгров пожалей!
В испытаниях спаси,
Из страдания морей
Их рукою воскреси.
Разорви, судьба, наш гнёт,
Счастье дай, что каждый ждал,
За грядущее народ
И прошлое страдал!
ПыСы, насчет "многовековой молитвы" соврали, конечно. Автор слов - Ференц Кёльчеи, 1823
https://www.facebook.com/100000615999676/posts/3757884340908729/ Андрей Шор
(836) 862-(993) 1001 роки.Подальші вторгнення Мадяр в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 Мадяри
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Італійське королівство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Східне Франкське королівство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Серединне королівство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Велика Моравія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Byzantine_imperial_flag,_14th_century,_square.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Візантійська імперія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Каталонські графства
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81 Аль-Андалус
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Перше Болгарське царство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Хозарія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Західне Франкське королівство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Паннонська Хорватія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Приморська Хорватія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5) Королівство Хорватія
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5)&action=edit&redlink=1 Королівство Сербія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8 Волохи
Евентуальна перемога.Утворенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Угорського королівства Зникненнняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Великоморавської держави Мадьяри не змогли просунутися в глиб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи .
Близько 895-902 роки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83 Угорські вторгнення в Європу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 Мадяри
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Східна Франція
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Велика Моравія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Перше Болгарське царство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Південні Слов'яни
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8 Волохи
Евентуальна перемога.Захопленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 Мадьярами території *************://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщини ; Мадьярські племена осіли.Мадьяри не змогли просунутися в глиб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи .Карпати займають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%96 Уличі іhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96 Тиверці , що заблокувало Мадьярам доступ до Сходу.960 рік.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(960)&action=edit&redlink=1 Угорцсько-Сербська війна (960) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 Мадяри https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Сербське царство Перемога.
Основна маса військових конфліктів має ініціатором угорців, або ж вони гризлися між собою...
Це - стосовно "народу-мученика"... Поки імперські німці (предки австрійців), не "перемололи" їх кінноту, вони кілька століть "колобродили" у Центральній Європі...
Одно непонятно - как такая интеллектуальная мощь не осознает, что с ходу нарушает штук пять статей своей же Конституции, своего же Закона о национальных меньшинствах, ну, и конечно Уголовный Кодекс : ст.161?
Понятно, не читатели?
Згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу України, «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками»
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".