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На Закарпатье создана "ситуация гражданской войны", - евродепутаты из Венгрии

На Закарпатье создана

Группа депутатов Европейского парламента из Венгрии заявила, что в Украине против венгерских организаций "применяют вооруженные силы", и на Закарпатье создана "ситуация гражданской войны".

Об этом говорится в заявлении депутатов Европарламента от венгерской партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье", - говорится в заявлении, которое является реакцией на проводимые обыски СБУ.

Депутаты утверждают, что обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Кто расшатывает Закарпатье? Как из-за коррупции прорастает государственная измена. ВИДЕО

Они считают, что "скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства" напоминают "методы сталинской тоталитарной системы". Депутаты называют такие действия неприемлемыми в государстве, где действует верховенство права.

"В стране, ассоциированной с ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие события являются недопустимыми, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - заявили они.

Также на Цензор.НЕТ: Россия затевает серьезную провокацию, и "угрожающий правосек на Закарпатье" - один из сюжетов, - журналист. ФОТО

Депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности, они вспомнили о принятии законов Об образовании и О языке как пример нарушения прав национального меньшинства, которые "могут иметь серьезные последствия".

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

После этого посла Украины вызвали в МИД Венгрии, а глава ведомства Петер Сийярто пожаловался в НАТО на "запугивание" этнических венгров властями Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье.

Автор: 

Венгрия (1933) Европарламент (1795) СБУ (19855)


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Топ комментарии
+57
какая гражданская?граждане Украины остаются,граждане венгрии уезжают в венгрию...все
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02.12.2020 18:45
+40
Да какая провокация России. Венгрия за последние лет 30 со всеми соседями поссорилась из-за своих выдуманных претензий.
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02.12.2020 18:52
+28
мадьяры вам бы рот помыть с мылом пособники фашистов кто бы гавкал бы то??? захапать чужую территорию да еще с оплатой из фондов России ага мы поняли как ваших цыган в Закарпатье посадили бы штук 50 лет на 15... а остальным гоу хом в Историческую Родину и вон пошли с Украины все сразу бы угомонились.. а на утро все цыгане мадьярские балакали бы языком Шевченко без акцента и быстро как родная мова...а так раскачиваем лодку..
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02.12.2020 18:53
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Это будет продолжаться пока этих полуцыганей СБУ не начнёт массово сажать на 5 лет с конфискацией движимого и недвижимого имущества, и последующей, после отсидки, деппортацией в вЯликую ХУ..нгарию.
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02.12.2020 19:15 Ответить
смердить цей фідес на всю Європу. Уже задрали всіх. З ними тільки по жорсткому треба
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02.12.2020 19:17 Ответить
НАПОМНИМ ЦЫГАНВЕ их вЯликое недавнее прошлое.
Венгрия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB 7-я добровольческая горнопехотная дивизия СС «Принц Евгений» ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%A1 17-й армейский корпус СС ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%B8%C2%BB_(1-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F) 25-я добровольческая пехотная дивизия СС «Хуньяди» (1-я венгерская) ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_(2-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F) 26-я добровольческая пехотная дивизия СС (2-я венгерская)
https://ru.wikipedia.org/wiki/33-%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_(3-%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F) 33-я добровольческая кавалерийская дивизия СС (3-я венгерская)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944) Королевство Венгрия во Второй мировой войне было союзником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , 24 февраля 1939 года Венгрия присоединилась к «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82 Антикоминтерновскому пакту ». В апреле https://ru.wikipedia.org/wiki/1941 1941 венгерские войска в союзе с Германией, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгарией приняли участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8E агрессии против Югославии , а также в союзе с Германией принимали участие в иных военных операциях в Европе. В 1941 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944) Венгрия отправила на Восточный фронт подвижный корпус численностью 40 тыс. человек (понеся большие потери корпус вернулся в Будапешт 6 декабря 1941), 4 пехотные бригады общей численностью 63 тыс. человек, и 2-ю армию (состоявшую из девяти лёгких пехотных дивизий). Осенью 1944 венгерское правительство вступило в переговоры с СССР и 15 октября 1944 подписало перемирие, но германские спецслужбы смогли организовать государственный переворот, поставить во главе Венгрии новое правительство прогерманской ориентации и вынудили Венгрию продолжить войну против СССР до последних дней боёв в Европе.
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02.12.2020 19:22 Ответить
Мона запрасто подавати документи на репарацію за період окупаціі Украіни, але перед тим добре все порахувати(!) нехай ці (довбо) ****** платять !
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02.12.2020 19:26 Ответить
Мрой дед, который исправно платил налоги на содержание Совдепии, оказался с 5 детьми и женой в оккупации. Так быстро драпанула РККА. Сначала был "Вермахт" и притензий у него к ним не было. Потом пришли румыны и ограбили. Всё, что могли вынесли из хаты и выгнали из клуни. Потом были мадьяры. Эти пришли с полицейскими функциями. И было тогда Пекло, как мне рассказал дед. Изнасиловали в селе нескольких девчат, потом одну повесли. Ради потехи расстреляли трёх взрослых мужиков и двадцать три подростка. Детей. И теперь потомки этих мерзавцев будут мне ещё на Закарпатье свои права качать? Собрал ташку и нах на хазу в Проктоларандхазу.
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02.12.2020 20:05 Ответить
Я теж чув що мадяри були мерзотою , і союзники «. німці іх абсолютно не поважали
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02.12.2020 20:38 Ответить
Я специально, лет с 12 тому немного покопался в этом вопросе. Масса зверст с их стороны на оккупированых территориях.
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02.12.2020 20:53 Ответить
Мадьяри прославилися своїми каральними операціями проти партизан на Чернігівщині. Там влаштували справжній геноцид (Корюківська трагедія). Відзначилися також масовими грабунками (моя бабуся казала, що ішли наче сарана): грабували усе, здрирали зі стін рушнки, забирали подушки, ковдри і все що на очі потрапляло. Німці так не грабували, вони брали тільки те, що можна було їсти.
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02.12.2020 20:53 Ответить
Ну то курва нисаздавайте таку сітуацію ( довбо) ****** !
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02.12.2020 19:22 Ответить
теперь понятно почему ОПЗЖ вместе с Зе-******** продвигают закон о референдуме ?
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02.12.2020 19:26 Ответить
Когда в округе уже много лет разбойничает Шерхан выбирая себе очередную жертву.. то всегда появится Шакал который хочет оторвать хоть кусочек от очередной жертвы. Но шакалу нужно помнить, что жертва нападения стоящая лицом к Шерхану, может лягнуть сидящего в кустах "тявкающего" шакала. Если серьезно Украине нужно на уровне ЕС и НАТО поднять вопрос о провокациях Венгрии и ее подыгрыванию Раше.
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02.12.2020 19:27 Ответить
Лягнуть нечем, растащат по кусочкам, к этому идет, кто мы в ЕС и НАТО?
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02.12.2020 19:36 Ответить
Не растащат, не надейся. Есть кто защитит украинские земли!
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02.12.2020 20:09 Ответить
А я и не надеюсь, просто все идет к этому и никто меня не спросит. Война не в моде, все, может быть, пройдет спокойненько и не заметишь.
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02.12.2020 20:35 Ответить
Я же написал, я не опасаюсь, не боюсь или, как ты там писал, мне при любом розкладе выделят положенную землю. А ты борись, за землю, ее хватит всем.
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02.12.2020 20:57 Ответить
Я понимаю о чём ты. Земли хватит на всех. Но нужно ещё повоевать. Не все дела доделаны. Да и компромиссов не будет.
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02.12.2020 21:40 Ответить
Это ты имеешь ввиду тех, кто бросил все и потащился на чужбину счастье искать, а их не мало и больше будет. Это они будут дела тут доделывать? Сомневаюсь. А остальным, большинству, не до делов, они думают, как выжить. Кто воевать то будет? Я так думаю, кто в верхах или за компом.
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02.12.2020 21:50 Ответить
Ну, если ты представитель России, ОНО ТЕБЕ НУЖНО? После 91, новая эра, можно только повспоминать о прошедшем, правда, иногда не вслух.
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02.12.2020 22:06 Ответить
Угорці бачать себе - Хуньяді, а насправді вони - ******. Коли кажуть про громадянську війну, якої нема, це заначить вона буде.
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02.12.2020 19:35 Ответить
Не буде.
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02.12.2020 21:11 Ответить
Еще венгров забыли спросить,что нам делать в закарпатье.Может еще венгры придут защищать венгроязычных?
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02.12.2020 19:40 Ответить
Не прийдуть.
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02.12.2020 21:11 Ответить
Дом масквьі? Пріпомінаю такой....(((
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02.12.2020 19:41 Ответить
Чувирло, радій, що ви, інвазивна популяція Європи, у НАТО..а то не було би ні Буди, ні Пешта..тварина підкацапська..
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02.12.2020 19:44 Ответить
На днях приехал знакомый из трехмесячной командировки в Закарпатье, скажем так, он изучал там местные настроения, не от фонаря, а по работе, конечно. Каже , шо местные украинские венгры со столицей Берегове совершенно не нравятся большинству современных венгерских граждан, у наших венгров даже диалект особый который непонятен в Венгрии. Вообще закарпатские угры- это штыки Орбана и весь сыр бор раздувается его полит силой, они друг друга поддерживают в своих авантюрах, диаспора псевдовенгров украинских и банды Орбана.
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02.12.2020 19:44 Ответить
Так же не нравятся, как и немцы из Казахстана которые приехали в Германию не нравятся коренным немцам, потому что при ссср им запрещали учиться и они целыми поколениями росли как настоящее быдло, причем русифицированное.
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02.12.2020 22:20 Ответить
Та быдло венгры ,цыгане не образованные ,в центре Будапешта ,не найдешь человека со знанием английского языка .Спросить ни чего нельзя ,убегают, как ошпаренные. Дикий народ . Наши венгры образованней и культурней . И не какие сепаратисты .Они сами не любят венгерских . Но иногда денюшка делает свое дело ,как и везде.
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03.12.2020 08:06 Ответить
Те ж саме - і у румун з молдованами... Коли працював у відрядженні, в Болграді(в 1991 році), мав бесіду з дідом, що народився і жив при румунах, в Кагулі. Так він казав, що румуни вважали молдован "людьми другого сорту"... І зараз так вважають... (розмова зачепила вереск у Молдові про "воз"єднання" з Румунією).
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03.12.2020 09:37 Ответить
У нас масса переселенців без землі й помешкань - пересиляти туди під кордон з венграми, нехай оздоровлюються.
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02.12.2020 19:46 Ответить
Если в руководстве НАТО сидят адекватные люди, то венгры получат по носу за всю ту х..ню, что они устраивают. А если нет, то у западной цивилизации большие проблемы. Касапские бабки зюв виде различных провокаторов продолжают свой победный ход.
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02.12.2020 19:51 Ответить
Если мировое сообщество не поставит Венгрию на место,то мадьяры нам на голову сядут.Ну а блокировка вступления в НАТО обеспечена.
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02.12.2020 19:53 Ответить
Не треба просити у світу , захисту від ******* ,, це виглядатиме смішно . !! Вони сядуть нам голову , якщо їх не поставить на місце - українська влада .

Якщо Україна не в змозі сама справитись з якимись циганами то , гріш нам ціна . .
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02.12.2020 20:28 Ответить
Так влада и ставит их на место,но они уже жалуются в ЕС и НАТО.
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02.12.2020 20:32 Ответить
А один мой дружбан категорически утверждал, шо "Токаем" так упиться в хлам нельзя !
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02.12.2020 19:58 Ответить
для начала им комендантский час ввести, если не подействует далее по прейскуранту
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02.12.2020 20:12 Ответить
євродепутати з угорщини ще від гейвечірок з коксом не відійшли
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02.12.2020 20:16 Ответить
Та слать їх на три букви! Вони вже і румунів цим встигли задовбати, і сербів...

Мадяри компактно проживають всього лиш у трьох районах Закарпатської області, більшість районів Закарпаття - тотально українськомовні!
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02.12.2020 20:20 Ответить
Так проблема в тому, що зебільні дегенерати замість того, щоб при поділі на райони та ОТГ розкидати мад"ярів зробили навпаки - віддали усю владу їм, тим самим заохочуючи сепаратизм.
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02.12.2020 21:01 Ответить
и словак
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02.12.2020 21:19 Ответить
Словаків на ЗАкарпатті 0,5%, а мадярів - все ж 12%... Там же 2,5% румунів є і тд... Але 80% - УКРАЇНЦІ!
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03.12.2020 10:09 Ответить
***** подпуйловные. И методы все те-же, геббельсовские: чем невероятнее ложь...
Скорее бы уже путинской вакциной обкололись, может дохнуть начнут, недофашики гуляшные.
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02.12.2020 20:42 Ответить
А не пошли евродепутаты на .....УЙ !!!!!
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02.12.2020 20:46 Ответить
Хотя это и "заезджено". но пусть пожалуются в "Спортлото". Ноют, как та проститутка, которой не заплатили и таким же результатом.
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02.12.2020 20:47 Ответить
Маловіродно, але ото прикол буде якщо у нас збиреться майдан виносити Зеленського і тепер вже Угорщина запустить своїх тітушок вивішувати їхні флаги і проводити референдум.
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02.12.2020 20:49 Ответить
Цого ви вирішили що це маловерогідно? Мад"яри вже почали інформаційну компанію для підготовки "народного повстання" проти "київської хунти" яка розпинає мад"ярських хлопчиків в трусиках. При цьому офіційно мад"ярщина буде як би не до чого, як і кацапска орда до оккупації Донбасу.
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02.12.2020 20:58 Ответить
Я мав на увазі, що маловірогідно їм вдасться здійснити їх задум. Спроби можуть бути. Але у нас вистачить сил їх швидко подавити. Угорці - не кацапи, а частина ЄС і наврядчи будуть переходити до військових дій.
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02.12.2020 21:25 Ответить
Мад"яри планують оккупацію або під час заворушень всередені України (наприклад нового Майдану, який при зельцмані стає майже неминучим), як і кацапи з Кримом, коли створився владний вакуум та невизначенність з легитимністью влади, а бо відверта державна зрада з боку зелемойских, або синхронно з кацапами, коли наша армія буде захищати країну на сході, та півночі. І я б особливо не розраховува би на те що єврошлондри там реально будуть щось заважати мад"ярам робити, тим паче що вони напевне включать дурників по типу кацапів - нас там немає, то "апалчєнци" та інтернаціоналісти воюють проти уркаїнських "фашистів", а зброю вони у горах знайшли. Тому неможна і далі робити вигляд, що проблеми з сепаратизмом на Закарпатті немає, ми це вже проходили в Криму.
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02.12.2020 22:05 Ответить
Все так. Но чтоб успокоить венгрию нам хватит одной бригады. Плохо то что они в нато.
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02.12.2020 22:25 Ответить
Проблему с мадьярами на Закарпатье нужно решать уже сейчас, иначе мы профукаем его как и Крым, потому что эти скоты только и ждут отмашки от своих кацапских союзников, чтобы начать одновременную агрессию против Украины под видом "народного восстания" и "гражданской войны", информационную подготовку к которой они уже активно ведут.
При этом нам нужно реально оценить, а что там такого могут заблокировать в НАТО мадьяры и стоят ли очередные заседания наших штабистов с натовскими потерей Закарпатья??? Потому что членство в НАТО нам в обозримом будущем при наличии в нем таких стран как венгрия, румыния, германия и прочих союзников кацапстана нам точно не светит.
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02.12.2020 20:55 Ответить
я еще во время выборов охренел, услышав что победила партия венгров.
И по-моему, это смутило только меня.
СБУ я так понимаю, по хрен.
Так что теперь кого-то удивляет, что они поют венгр. гимны и возбухают??
партию надо было запретить на корню.
И все были бы рады.
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02.12.2020 21:21 Ответить
Ого эта венгерская Моська рычит как их северный родственник. Они известны тем что ко всем соседям имеют территориальные претензии.
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02.12.2020 21:41 Ответить
От мало мадьяр Османская империя пи#дила. Мало. Эрдоган, нужно повторить.
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02.12.2020 22:00 Ответить
среднеевропейские мокшане


они кругом мокшане
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02.12.2020 22:06 Ответить
****** срані.
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02.12.2020 22:16 Ответить
Ситуация изнутри (из Закарпатья) выглядит так :

1. Нет никакого противостояния между венгерской и украинской общинами. От слова вообще.
2. Венграм Закарпатья эта тема вообще не интересна. У меня есть клиенты - венгры, в т. ч. из того села, из-за которого начался скандал по поводу гимна (Сюрте) - они вообще ржут с темы, что Будапешт и Киев чего-то там обсуждают и ссорятся. Многие в селе увидели скандал о своем селе только по центральному телевидению двух стран, так не знали даже. Про обыск в "благотворительном фонде" знает один человек из наверное сотни, остальные "не слышали". Ни об обыске, ни о фонде, кстати.
3. Идут торги за коалицию в областном совете - куда венгерская партия "примкнёт" - к Слугам или к ОПЗЖстам. В результате Будапешт этим скандалом шантажирует местные политические элиты, проверяя их на реакцию.
4. В Закарпатье сепаратизм может быть только с привезёнными титушками (как в Донецке подвезли из Ростова и те спрашивали "как пройти"). Потому что по последнему опросу украинский язык считают родным более 86% населения области. То есть даже большинство в Береговском районе (укрупнённом за счёт Виноградовского), где венгерская община самая большая.

Короче, скандал тупо искуственный. Так что надо просто спросить Будапешт : "Пацаны, нахрена оно Вам надо ? Потому что закарпатцам, и в том числе закарпатским венграм тупо насрать на этот кипиш. Общественной поддержки этому "возмущению" - ноль без палочки".
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02.12.2020 22:18 Ответить
Вот насчет 86% украиноязычных - это фантазии.
В Берегово нужно сильно постараться, чтобы найти человека, который сможет ответить тебе по-украински, а не на русском или венгерском.
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03.12.2020 08:56 Ответить
Там і російської не знають, ні української. Бо в їхніх школах цього не вивчали. І Москва про це знала, бо розуміла, що захопила чужу територію, як Карелію, Туву... і по всьому периметру.
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03.12.2020 09:06 Ответить
На русском курлычут аж бегом.

Сам видел, как два аборигена в ресторане замолаживали приезжую девицу - с ней на русском, между собой ее же обсуждают на венгерском.

В гостинице обратился к администратору по-украински. Он посмотрел на меня, как на инопланетянина. Пришлось перейти на русский.
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03.12.2020 09:11 Ответить
Это статистика в целом по области (про 86%), в районах цифры разные конечно.
А насчёт "постараться" - не преувеличивайте. Многие могут спецом отвечать на таком языке, как им легче, но поймут - будьте уверены. Сколько был в Берегово, языковых проблем не имел никогда. То, что Вы говорите, более характерно для венгерских сёл Береговского района (бывшего). Там да, бывают варианты с языковым барьером. Кстати, что интересно, более характерные для молодёжи - старики лучше говорят и на русском, и на украинском намного.
Но теперь за счёт бывшего Виноградовского района (намного сильнее украинизированного) в новом Береговском районе ситуация сильно разбавилась.
Одно, что стоило райцентр перенести в Виноградово, а не Берегово. Это был бы сильный шаг в сторону украинизации, хотя Будапешту это бы не понравилось и были бы стоны на эту тему.
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03.12.2020 09:10 Ответить
Не надо нести! Там так же как и по всей Украине, то по русски то по украински.
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03.12.2020 09:27 Ответить
нужно чтобы особо буйными занялся военный комиссариат. На востоке война нужны горячие парни.
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02.12.2020 23:07 Ответить
Пока Венгрия - член ЕС и НАТО, нам надо опасаться лишь одного сценария:если на улицах крупных городов Закарпатья появятся гражданские толпы, которые, путем массовых беспорядков захватят полицейские участки с оружием. Потому что тогда могут появиться те самые "зеленые человечки", при этом Венгрия будет делать круглые глаза и говорить, что она непричастна. Знакомый сценарий, правда? Но даже в этом случае Закарпатье будет лишь непризнанной республикой - частью Венгрии она не станет, поскольку это автоматически повлечет ее выход из НАТО и ЕС плюс санкции.
Поэтому важно, чтоб на Закарпатье в первую очередь развивали не ВСУ, а части нацгвардии (которая уполномочена пресекать массовые беспорядки) и спецподразделения полиции. Если быстро подавят беспорядки и не дадут захватить оружейки - то ввести без палева венгерских "ихтамнетов" не получится.
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02.12.2020 23:08 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B Украинцы - 1 010 127 (80,5 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B Венгры - 151 516 (12,1 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8B Румыны - 32 152 (2,6 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Русские - 30 993 (2,5 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Цыгане - 14 004 (1,1 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B Русины - 10 100 (0,8 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Словаки - 5 695 (0,5 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B Немцы - 3 582 (0,3 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B Белорусы - 1 540 (0,1 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 Евреи - 565 (0,05 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 Поляки - 518 (0,04 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Молдаване - 516 (0,04 %)
О какой гражданской войне идёт речь? Венгров много,но это Украина и венгры рано или поздно должны понять ,что они живут в Украине,а не в Венгрии.
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02.12.2020 23:27 Ответить
Что за фейки про применение вооружённых сил ? И на завтра эти ****** будут полоскать мозги на эфирах Раши ТВ. Сразу пресекать неадекватное толкование .
И почему-то молчат виновники сего торжества ?Источник: https://censor.net/ru/n3234619Источник: https://censor.net/ru/n3234619
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03.12.2020 01:19 Ответить
В цій ситуації позиція Авакова з його заявою про захист угорських сепаратистів виглядає дуже сумнівною.
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03.12.2020 09:02 Ответить
Через зелених кловунів ми отримуємо ляпасів навіть від циганів.
Дожились...
До чого вони опустили країну...
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03.12.2020 08:28 Ответить
Нагадаю , що 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття.
Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.
Кремлівська шобла разом із йовбаками та сіятрами намагаються втягнути Украіну в черговий конфлікт із угорцями !
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03.12.2020 08:39 Ответить
Поверьте, такая литература там уже 50 лет. И шо?
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03.12.2020 09:23 Ответить
ну и хватит уже
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03.12.2020 20:05 Ответить
чемодан-вокзал-Будапешт
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03.12.2020 08:44 Ответить
Мабуть, вони не хочуть чекати дефолту і зубожіння з такою владою.
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03.12.2020 09:18 Ответить
Это ближе.
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03.12.2020 09:22 Ответить
Ерунда. Вы попались на крючек.
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03.12.2020 09:21 Ответить
"На Закарпатье создана "ситуация гражданской войны", - евродепутаты из Венгрии"

- Шо за бред! Я только помню за 40 лет которые я туда езжу там ситуация всегда такая. Понятно, что венгры всегда живут в Венгрии даже если они родились в Украине. Они уже приспособились. Они имеют все гражданство Венгрии, они получают от туда, они работают и учатся там. От туристов зарабатывают здесь. Это устойчивое состояние... А такие заявления "о гражданской войне" - это попытка получить дивиденды, от раши за якобы борьбу против Украины, а с Украины получить деньги за якобы лояльность. .. Но опять повторю "венгры культурные сепаратисты" и с эти украинцам треба смиритысь. Этоне не проблемочка там где бьют горячие ключи... но самая главная проблема это туда... в другой стороне... там где живут медведи, холодный воздух и нет теплой воды.
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03.12.2020 09:21 Ответить
На Закарпатті створено "ситуацію громадянської війни", - євродепутати з Угорщини - Цензор.НЕТ 8704
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03.12.2020 09:23 Ответить
Ах!
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03.12.2020 09:24 Ответить
Вы на подогреве? Ха ха ха ха!!!!1
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03.12.2020 09:28 Ответить
Ми,українці, часто називаємо себе толерантними, миролюбивими, покладистими і т.д і т.п. Все це видається за наші +-си та нашу цивілізаційність. Насправді це комплекс меншовартості та малоросійства, який в нас сидить ще з часів Шевченка а може і раніше. Якщо говорити порсто, то нам можусть сцяти та срати на голову а ми будемо говорити, що це Божа роса і що все добре, аби не сердити того, хто нам сере. Таких людей, народів та країн не поважають і роблять те, про що я говорив вище ще охочіше. Ситуація на Закарпатті- чергове підтвердження. Ні в Росії, ні в Польщі, ні в Чехії, ні в Німеччині такого просто не могло бути. Люди, які б це зробили були б на нарах і це в кращому випадку. В гіршому-депортація. Якби тоді, ще рік тому, коли угорський консул видавав закарпатцям паспорти Угорщини а ті клялися її у вірності, ми їх взяли за одне міцсе, анульовали наші паспорти та депортували їх всіх в Угорщину, то теперішньої ситуації не було б. Хтось почне мудозвонити про "законність". З тією що у нас зараз ми скоро отримаємо ЗНР.
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03.12.2020 09:43 Ответить
Тоже мне новость) Арестович еще год назад говорил, что так будет. (это я так тролю тех кому чужая слава и успех в глаза колет)
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03.12.2020 09:51 Ответить
ХАХАХААХАА!!! які ж все-таки ті угорці розумово відсталі...

паспорти угорські роздали, гімн угорський депутати співають, АЛЕ "умови..." чомусь створює українська влада!! КЛАСИЧНА КАЦАПСЬКА ЛОГІКА!
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03.12.2020 10:35 Ответить
От же ж курви мадьярські...
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03.12.2020 10:43 Ответить
снова гражданская война? теперь на Закарпатье между украинцами и местными жителям с венгерским гражданством, ратующими за автономию от Украины? визг очередного болота недоимперцев, только теперь мадьярских
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03.12.2020 10:45 Ответить
скоро завоют "австрия наш!"
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03.12.2020 10:46 Ответить
"Группа депутатов Европейского парламента из Венгрии заявила, что в Украине против венгерских организаций "применяют вооруженные силы", и на Закарпатье создана "ситуация гражданской войны"
Источник: https://censor.net/ru/n3234619

Комментарии есть на censor, правда, один комментарий отсутствует: от Министерства Иностранных Дел Украины. Молчит МИД, затянули языки в задницу.
А как известно всем еще с малдшей группы детского сада, молчание - это знак согласия
То есть и МИД, и Правительство, и "бубочка" с обвинениями, выдвинутыми Украине группой депутатов Европарламента, согласны. и не важно, что те депутаты - холуи соседней с Украиной державы, на подсосе у тох соседей сидящие.
Важно то, что обвинения, выдвинутого Украине , власти Украинские не оспаривают, и с создаваемым Украине имиджем согласны.
Доиграитесь так, долбодятлы зеленые, Украину скоро обвинят в том, что она сама в войне на Донбассе виновата.
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03.12.2020 11:11 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3365763.html Щодо виконання угорського гімну депутатами на Закарпатті

Словаччина, через проблеми з Угорщиною, з травня 2019 року офіційно заборонила будь-які співи чи виконання гімну іноземної держави. Вийняток становлять лише заходи, на яких присутня офіційна іноземна делегація. В Словаччині проживає близько півмільйона етнічних угорців, що становить 8-9 відсотків від загальної кількості населення. Публічне виконання гімну іншої держави карається штрафом у розмірі 7000 євро.
Стосовно законy про державну мову; в Словаччині він передбачає штрафи до 5000 євро, якщо офіційні заяви не робляться словацькою мовою....
Словацький угорець, який візьме паспорт сусідньої держави, автоматично позбудеться словацького....
Volo Bro
-----
І ніякий Сіярто не гавкає на Словаччину. (В.Малюга)
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03.12.2020 11:16 Ответить
На Закарпатті створено "ситуацію громадянської війни", - євродепутати з Угорщини - Цензор.НЕТ 452
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03.12.2020 11:18 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25964650.html Многие считают Гимн Украины излишне пессимистичным...

Но стоит тогда прочитать венгерский (который они вчера назвали "Молитвой")

Но, увы! наш грех храня,
Гнев в груди Тебя сжимал,
И из туч грозой огня,
Карой он на нас упал,
И орды монгольской тьма
Всё вокруг крушила в прах,
Тягость рабского ярма
Несли мы на плечах.

О, как часто изо ртов
Турков, варварских племён,
Над останками бойцов
Исходил победы звон!
О, как часто убивал
Сына сын твой, отчий дом,
Для детей своих же стал
Извечным ты гробом!

Меч изгнанника сражал,
Хоть куда бы тот не шёл,
И приют, какой искал,
Он в отчизне не обрёл,
В путь ли, в дол иль на отрог,
Лишь печалью проводим,
Кровь потоком возле ног,
Пожара столп над ним.

Вместо замка - груз камней,
Вместо счастья и отрад -
Плач, стенания смертей, -
Повсеместно лишь звучат.
Ах! Свобода не цветёт,
Из крови погибших враз,
И мучительно течёт
Слеза сиротских глаз!

Боже! Венгров пожалей!
В испытаниях спаси,
Из страдания морей
Их рукою воскреси.
Разорви, судьба, наш гнёт,
Счастье дай, что каждый ждал,
За грядущее народ
И прошлое страдал!

ПыСы, насчет "многовековой молитвы" соврали, конечно. Автор слов - Ференц Кёльчеи, 1823
https://www.facebook.com/100000615999676/posts/3757884340908729/ Андрей Шор
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03.12.2020 11:21 Ответить
Набери в Гуглі "Список війн за участю Угорщини". Тут я приводжу лише початок.
(836) 862-(993) 1001 роки.Подальші вторгнення Мадяр в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 Мадяри
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Італійське королівство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Східне Франкське королівство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Серединне королівство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Велика Моравія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Byzantine_imperial_flag,_14th_century,_square.svg На Закарпатті створено "ситуацію громадянської війни", - євродепутати з Угорщини - Цензор.НЕТ 2820 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Візантійська імперія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Каталонські графства
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81 Аль-Андалус
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Перше Болгарське царство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Хозарія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Західне Франкське королівство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Паннонська Хорватія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Приморська Хорватія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5) Королівство Хорватія
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5)&action=edit&redlink=1 Королівство Сербія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8 Волохи
Евентуальна перемога.Утворенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Угорського королівства Зникненнняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Великоморавської держави Мадьяри не змогли просунутися в глиб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи .
Близько 895-902 роки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83 Угорські вторгнення в Європу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 Мадяри
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Східна Франція
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Велика Моравія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Перше Болгарське царство
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 Південні Слов'яни
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8 Волохи
Евентуальна перемога.Захопленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 Мадьярами території *************://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщини ; Мадьярські племена осіли.Мадьяри не змогли просунутися в глиб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи .Карпати займають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%96 Уличі іhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96 Тиверці , що заблокувало Мадьярам доступ до Сходу.960 рік.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(960)&action=edit&redlink=1 Угорцсько-Сербська війна (960) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 Мадяри https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Сербське царство Перемога.

Основна маса військових конфліктів має ініціатором угорців, або ж вони гризлися між собою...
Це - стосовно "народу-мученика"... Поки імперські німці (предки австрійців), не "перемололи" їх кінноту, вони кілька століть "колобродили" у Центральній Європі...
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03.12.2020 13:58 Ответить
Это воду мутят венгерские явреи.
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03.12.2020 18:02 Ответить
Не? ну просто восхищен полетом мысли, красотой слога суперпатриотично настроенных комментаторов!
Одно непонятно - как такая интеллектуальная мощь не осознает, что с ходу нарушает штук пять статей своей же Конституции, своего же Закона о национальных меньшинствах, ну, и конечно Уголовный Кодекс : ст.161?
Понятно, не читатели?

Згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу України, «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками»
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".
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03.12.2020 18:35 Ответить
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