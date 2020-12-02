"На Закарпатье создана "ситуация гражданской войны", - евродепутаты из Венгрии"

Группа депутатов Европейского парламента из Венгрии заявила, что в Украине против венгерских организаций "применяют вооруженные силы", и на Закарпатье создана "ситуация гражданской войны".

Об этом говорится в заявлении депутатов Европарламента от венгерской партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье", - говорится в заявлении, которое является реакцией на проводимые обыски СБУ.

Депутаты утверждают, что обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

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Они считают, что "скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства" напоминают "методы сталинской тоталитарной системы". Депутаты называют такие действия неприемлемыми в государстве, где действует верховенство права.

"В стране, ассоциированной с ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие события являются недопустимыми, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - заявили они.

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Депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности, они вспомнили о принятии законов Об образовании и О языке как пример нарушения прав национального меньшинства, которые "могут иметь серьезные последствия".

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

После этого посла Украины вызвали в МИД Венгрии, а глава ведомства Петер Сийярто пожаловался в НАТО на "запугивание" этнических венгров властями Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье.