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Сийярто: Миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров

Сийярто: Миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не позволяет своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства в Закарпатье.

Об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье, где в понедельник прошли обыски СБУ.

Однако, утверждает глава венгерского МИД, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил им поговорить только с украинскими спецслужбами.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Закарпатье создана "ситуация гражданской войны", - евродепутаты из Венгрии

"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", - заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что также ожидает солидарности от НАТО и пообещал, что Венгрия будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы будут давить на венгерское национальное меньшинство.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров Брензовичу

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

После этого посла Украины вызвали в МИД Венгрии, а глава ведомства Петер Сийярто пожаловался в НАТО на "запугивание" этнических венгров властями Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье.

Автор: 

Венгрия (1933) ОБСЕ (4872) Сийярто Петер (320) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+53
от кого? от кого защищать? от государства в котором они живут и не хотят никуда уезжать?
по-моему от сиярты уже пора защищать и венгров и миссию ОБСЕ ибо задолбал всех своей манией преследования
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03.12.2020 17:26
+42
А как с правами украинцев в Венгрии?
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03.12.2020 17:25
+25
русняве, іди кору з берези погризи, попустить
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03.12.2020 17:37
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ну в обсе не дураки-знают подлых венгров не по наслышке-
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03.12.2020 18:17 Ответить
О то вже даун )))
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03.12.2020 18:23 Ответить
Сиярто - типичная фашистская гнида. Ему даже не понятно, почему обсе даже слышать не хочет об этом
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03.12.2020 18:34 Ответить
Послали в дупу кацапо-фашистских утырков ))))))
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03.12.2020 18:42 Ответить
На злодієві шапка горить.

Однопартійця Сійярто депутата Європарламенту з Угорщини Йозефа Сайера з правоцентристської консервативної партії "Фідес" затримала поліція на гей-вечірці в Брюсселі, який виступав проти одностатевих шлюбів. На вечірці були присутні два дипломати з Естонії. Організатор секс-оргії повідомив, що частими гостями бувають польські депутати з консервативної клерикальної партії "Право і справедливість". Ці партії відомі нападками на членів лгбт. "У нас были политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Однако самые частые гости - поляки и венгры", - подчеркнул он. По его словам, среди последних были девять членов партии "Фидес" - как депутаты Европарламента, так и политики, работающие внутри страны.

https://www.dsnews.ua/world/skandalnaya-gey-vecherinka-v-bryussele-v-orgiyah-papikov-uchastvovali-i-ukrainskie-politiki-03122020-408209 https://www.dsnews.ua/world/skandalnaya-gey-vecherinka-v-bryussele-v-orgiyah-papikov-uchastvovali-i-ukrainskie-politiki-03122020-408209 Скандальная гей-вечеринка в Брюсселе. В "оргиях папиков" участвовали и украинские политики
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03.12.2020 18:52 Ответить
Перепрошую, але там горить не шапка... там ззаду дещо нижче йде дим...
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03.12.2020 19:31 Ответить
Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье Источник: https://censor.net/ru/n3234858Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я с вами поеду... Говорит https://citaty.info/topic/poet поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? Вы слушаете? Алло!... https://citaty.info/topic/bezobrazie Безобразие !
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03.12.2020 18:53 Ответить
Ближайшими к венгерскому современными языками являются языки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA манси и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA ханты . Эта близость, однако, условна и носит скорее лингво-генетический характер: праугорское языковое единство, существовавшее на территории Южного Урала и юга Западной Сибири (восток современного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Башкортостана , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Челябинская и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курганская области) распалось не позже V-VI вв. Дальнейшая судьба венгерского и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 обско-угорских языков была весьма различна. Общение представителей современных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 угорских народов на родных языках между собой хоть и не полностью невозможно, но весьма затруднительно вследствие фонетических, лексических и некоторых грамматических расхождений.
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03.12.2020 18:54 Ответить
на останнє речення прошу звернути увагу
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03.12.2020 18:56 Ответить
Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье Источник: https://censor.net/ru/n3234858

Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я с вами поеду... Говорит https://citaty.info/topic/poet поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? Вы слушаете? Алло!... https://citaty.info/topic/bezobrazie Безобразие !
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03.12.2020 18:59 Ответить
пусть в Брюссель поедут, проинспектируют гей-оргии, чтоб там венгерских депутатов не слишком обижали
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03.12.2020 18:59 Ответить
********** нехай покличуть , вони від Угорщини в восторгє, вдячні за закупівлі рашистської новічок-вакцини
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03.12.2020 19:26 Ответить
Хто небуть цьому сіятрі відібє сіятру Шо б не 3,14здів так багато. А то муте воду вже дуже довго...
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03.12.2020 19:26 Ответить
ЕС збирається його з себе викинути))
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03.12.2020 19:36 Ответить
...разом з усім проросійським шоблом в Угорщині
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03.12.2020 19:37 Ответить
Венгрия довякается. Я не тешу себя иллюзиями насчет любви или нелюбви ЕС к Украине, но заворушка под боком у границ ЕС ну на Западе никому не нужна, поэтому подозреваю что венгерские истерички могут использовать самотык для удовлетворения, либо НАТО порвет им очко на 10 лет вперед.
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03.12.2020 20:06 Ответить
НАТО .
В ходе онлайн-встречи представили 67-страничный доклад, который стал результатом бесчисленных компромиссов между десятью экспертами, собиравшимися с конца марта для размышлений о стратегической адаптации НАТО к 2030 году
Программа состоит из 138 пунктов. Целью предлагаемых реформ называется улучшение политическое взаимодействие внутри альянса и ускорение принятия решений.
Одним из пунктов является ограничение возможности блокировки решений альянса отдельными членами, КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛЯТ , например, Венгрии замораживать совместную работу альянса с Украиной из-за политических разногласий.
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03.12.2020 20:49 Ответить
"на Закарпатье, где в понедельник прошли обыски СБУ.Источник: https://censor.net/ru/n3234858"

Читаю такую информацию и меня удивляет этот факт. Хочу спросить : А у русских национальных группировок в Украине, таких как "Родина", "Оплот" "Казачки" и другие хоть раз прошли обыски? У нас до сих пор действуют русские нацистские группировки, в подполье. Кто их когда либо вскрывал? Спрошу: Кто унижает украинцев? кто издевается заточив на подвалах? Какие диверсанты взрывают самолеты с молодыми летчиками? Кто взрывает склады с боеприпасом? Кто шантажирует Украину каждый день? Неужели венгры? Да, венгры сепаратисты, и уже давно лет 70, с тех пор как.. Так при Овоще-подхамище им всегда платили, у них всегда полно литературы, они не боясь ее читают потому что их никогда никто не трогал. Это сейчас в связи с КОВИДом стало денег не хватать и они завякали. А вообще кто то всерьез воспринимает угрозы венгров? Думаю нет. А вот угроза с другой стороны постоянно висит... и никто даже пальцем не пошевелит... наоборот прикрывают. Вот и сейчас собираются найти виновных в диверсии под Чугуевом... и конечно же ими окажутся украинские патриоты или венгры.. ну каких то козлов отпущения найдут.
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03.12.2020 21:07 Ответить
вопрос (просто не знаю какой толстожёпый заведует внешней разведкой Украины) -вас там сидит фигова дюжина, неужели у вас не хватает ума скомпрометировать сиярто так, чтобы он потом лет 25 боялся появляться на людях?
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03.12.2020 21:43 Ответить
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03.12.2020 22:01 Ответить
Послали пешим ходом?
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03.12.2020 22:29 Ответить
спалится с таким рвением
явно прикормлен гру
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04.12.2020 00:19 Ответить
Якщо ти не вгомонишся, *****, то тепер дуже скоро пошлють відкритим текстом.
Бо зараз поки дипломатично натякають.
Не треба вважати всіх навколо тупими. Такими, як ти.
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04.12.2020 00:57 Ответить
Венгров Закарпатья жутко угнетают. Предлагают учить украинский, чтобы имели возможность поступать в украинские вузы. Венгры в Украине должны иметь такие же права, как украинцы в Венгрии.
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04.12.2020 08:39 Ответить
Победа дипломатии Зеленского
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04.12.2020 14:10 Ответить
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