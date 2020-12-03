Сийярто: Миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не позволяет своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства в Закарпатье.
Об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье, где в понедельник прошли обыски СБУ.
Однако, утверждает глава венгерского МИД, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил им поговорить только с украинскими спецслужбами.
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"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", - заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что также ожидает солидарности от НАТО и пообещал, что Венгрия будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы будут давить на венгерское национальное меньшинство.
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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.
После этого посла Украины вызвали в МИД Венгрии, а глава ведомства Петер Сийярто пожаловался в НАТО на "запугивание" этнических венгров властями Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье.
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Однопартійця Сійярто депутата Європарламенту з Угорщини Йозефа Сайера з правоцентристської консервативної партії "Фідес" затримала поліція на гей-вечірці в Брюсселі, який виступав проти одностатевих шлюбів. На вечірці були присутні два дипломати з Естонії. Організатор секс-оргії повідомив, що частими гостями бувають польські депутати з консервативної клерикальної партії "Право і справедливість". Ці партії відомі нападками на членів лгбт. "У нас были политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Однако самые частые гости - поляки и венгры", - подчеркнул он. По его словам, среди последних были девять членов партии "Фидес" - как депутаты Европарламента, так и политики, работающие внутри страны.
https://www.dsnews.ua/world/skandalnaya-gey-vecherinka-v-bryussele-v-orgiyah-papikov-uchastvovali-i-ukrainskie-politiki-03122020-408209 https://www.dsnews.ua/world/skandalnaya-gey-vecherinka-v-bryussele-v-orgiyah-papikov-uchastvovali-i-ukrainskie-politiki-03122020-408209 Скандальная гей-вечеринка в Брюсселе. В "оргиях папиков" участвовали и украинские политики
Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я с вами поеду... Говорит https://citaty.info/topic/poet поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? Вы слушаете? Алло!... https://citaty.info/topic/bezobrazie Безобразие !
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Программа состоит из 138 пунктов. Целью предлагаемых реформ называется улучшение политическое взаимодействие внутри альянса и ускорение принятия решений.
Одним из пунктов является ограничение возможности блокировки решений альянса отдельными членами, КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛЯТ , например, Венгрии замораживать совместную работу альянса с Украиной из-за политических разногласий.
Читаю такую информацию и меня удивляет этот факт. Хочу спросить : А у русских национальных группировок в Украине, таких как "Родина", "Оплот" "Казачки" и другие хоть раз прошли обыски? У нас до сих пор действуют русские нацистские группировки, в подполье. Кто их когда либо вскрывал? Спрошу: Кто унижает украинцев? кто издевается заточив на подвалах? Какие диверсанты взрывают самолеты с молодыми летчиками? Кто взрывает склады с боеприпасом? Кто шантажирует Украину каждый день? Неужели венгры? Да, венгры сепаратисты, и уже давно лет 70, с тех пор как.. Так при Овоще-подхамище им всегда платили, у них всегда полно литературы, они не боясь ее читают потому что их никогда никто не трогал. Это сейчас в связи с КОВИДом стало денег не хватать и они завякали. А вообще кто то всерьез воспринимает угрозы венгров? Думаю нет. А вот угроза с другой стороны постоянно висит... и никто даже пальцем не пошевелит... наоборот прикрывают. Вот и сейчас собираются найти виновных в диверсии под Чугуевом... и конечно же ими окажутся украинские патриоты или венгры.. ну каких то козлов отпущения найдут.
явно прикормлен гру
Бо зараз поки дипломатично натякають.
Не треба вважати всіх навколо тупими. Такими, як ти.