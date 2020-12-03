Прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров Брензовичу
По результатам обысков одного из благотворительных фондов на Закарпатье лидеру партии закарпатских венгров КМКС Василию Брензовичу областная прокуратура планирует вручить подозрение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.
"Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов - они уверены, что будет подозрение. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы (из-за обысков СБУ в офисе и в частном доме Брензовича. - Ред.) вызвали такой резонанс, то вы будете отвечать за свои действия", - сказал Петров.
Как он объяснил, имеется в виду подозрение Василию Брензовичу по результатам его деятельности как гражданина Украины.
"У нас ведь не фонд (речь о фонде Эгана Эде. - Ред.), не партию к ответственности привлекают, а физическое лицо", - отметил Петров.
Ее готовит и будет вручать Василию Брензовичу Закарпатская областная прокуратура.
Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
Так шо идёт возня вокруг венгров и делают ее люди НЕ ВЕНГРЫ
Это значит,что с учётом нашей гнилой системы,его,может быть,когда-нибудь,вручат,где-то в году 2050-м,будем ждать!
Нет,господа граждане,вы не народ и не страна,вы дерьмо!