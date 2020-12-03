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Прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров Брензовичу

Прокуратура готовит подозрение лидеру партии закарпатских венгров Брензовичу

По результатам обысков одного из благотворительных фондов на Закарпатье лидеру партии закарпатских венгров КМКС Василию Брензовичу областная прокуратура планирует вручить подозрение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

"Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов - они уверены, что будет подозрение. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы (из-за обысков СБУ в офисе и в частном доме Брензовича. - Ред.) вызвали такой резонанс, то вы будете отвечать за свои действия", - сказал Петров.

Как он объяснил, имеется в виду подозрение Василию Брензовичу по результатам его деятельности как гражданина Украины.

"У нас ведь не фонд (речь о фонде Эгана Эде. - Ред.), не партию к ответственности привлекают, а физическое лицо", - отметил Петров.

Ее готовит и будет вручать Василию Брензовичу Закарпатская областная прокуратура.

Читайте также: Глава МИД Венгрии Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье: Это неприемлемо для страны, которая хочет стать ближе к Альянсу

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, - Сийярто

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

прокуратура (5005) Брензович Василий (4) Петров Алексей (18) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+27
Очень правильно. Эту шваль надо ставить на место!
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03.12.2020 10:14
+12
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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03.12.2020 10:16
+9
По іспанському сценарію- впаяти вожакам по максимуму, як каталонським сепарам і вгомоняться всі.
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03.12.2020 10:40
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Очень правильно. Эту шваль надо ставить на место!
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03.12.2020 10:14 Ответить
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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03.12.2020 10:16 Ответить
А фио то совсем не венгерское .
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03.12.2020 10:18 Ответить
У них Брензович как у нас Рабинович.
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03.12.2020 10:30 Ответить
Знавал я Иванова Абрами Борисовича. В 70-е городской школой ДЮСШОР руководил.
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03.12.2020 10:31 Ответить
Та сразу тоже приметилось. Если по мамке досталось----то можно не сомневаться. Если по папке---то почти уверен. Успеет скорее всего смотаться в места жаркие но вкусно-богатые.
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03.12.2020 19:59 Ответить
Это они по секрету нам рассказали. А Брензович ни чего не знает. Будет ему сурпрайззз.
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03.12.2020 10:30 Ответить
Этим пособникам кацапских фашистов очень легко можно обламать крылья. Негласно запретить им выезд из Украины, а если будут ломится в мадярщину по паспорту ЕС, то ******* штамп с запретом на вьезд в Украину. Когда будут ломиться с хунгрии по украинскому паспорту - ******* срок за незаконное пересечение границы поскольку туда выезжали по венгерскому и факта законного пересечения границы небыло.
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03.12.2020 10:31 Ответить
По іспанському сценарію- впаяти вожакам по максимуму, як каталонським сепарам і вгомоняться всі.
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03.12.2020 10:40 Ответить
фашисты не только кацапские. мадярские такие же... не крылья, а рога. оба режима с не удовлетвореными имперскими фантазиями...
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03.12.2020 11:30 Ответить
Як же осточортіли ці мадьяри...
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03.12.2020 10:39 Ответить
Як закарпатець, можу сказати, що московити тут вливали гроші у всі діаспори для розхитування ситуації: мадярам, румунам, "русинам", навіть славакам. Нічого не вийшло крім мадярів, тут багато факторів: мадярський реваншизм, ультра-праві популісти в мадярському уряді і мокшанське бабло у Орбана. Та нічого не вийде: мадярська діаспора налічує не більше 10% в області. При цьому, активних мадярських націоналістів і справжніх українофобів серед них не більше четверті. Обтікатимуть. Та й мадярську політику в ЄС не дуже підтримують, м'яко кажучи.
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03.12.2020 10:46 Ответить
и не забудьте проверить его второй венгерский паспорт и сразу и за него штраф впаять как минимум.
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03.12.2020 10:53 Ответить
давно пора
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03.12.2020 10:54 Ответить
Ну и все мадяры тогда вообще скажут Украина забудь про ЕС и НАТО.
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03.12.2020 11:06 Ответить
БРЕНЗОВИЧ- ВЕНГР ? Не смешите меня!
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03.12.2020 11:13 Ответить
полукровка, котрая признает только мадярские корни...
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03.12.2020 11:25 Ответить
В прошлом депутат от партии шоколадника бпп кстати.Оттуда тоже такие депутаты ,как Райнин из Харькова ,Голубов их Одессы ,пойманный из фальшивыми бюллетенями в пользу зажопов на выборах мера Одессы и все они в околозажопной орбите сейчас тусят.Вот они откуда ,корни сепаратизма произрастают
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03.12.2020 12:11 Ответить
без временщиков, карьеристов и скрытых мошенников нигде не обходится... к сожалению.
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03.12.2020 12:34 Ответить
Такие "метастазы" в каждой партии, одни "политические летуны". объединённые только одной идеей урвать по-больше кусок благ.
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03.12.2020 13:13 Ответить
Пора всіх кацапських прихвостнів і не тільки в Закарпатті притягати до відповідальності за антиукраїнську діяльність, особливо тих хто при владі, від Генпрокурорші до ОПЗЖ.
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03.12.2020 11:14 Ответить
Все - від слабкості і нездалості нинішньої української влади. При сильних режимах, напр. у Франції, Росії, Китаї, у Польші ... ці ****** навіть пукнути би боялися. Мадяри - підлий і боягузливий народець. При СРСР в Закарпатті,їх не було чути - вчилися в українських школах і жували соплі.
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03.12.2020 11:21 Ответить
Пока эти "умники", иммитируя бурную деятельность, будут всенародно готовить подозрение Брензовичу, мадярский передаст спокойно сбежит под юбку фашистов сиярто и его компашки.
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03.12.2020 11:23 Ответить
Давно пора тих сепарів на місце поставити.Так,щоб і правнукам заказали-зась розкривати пащеку на цілісність України.
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03.12.2020 11:24 Ответить
То же было и в конце 30-х.Местная шушваль, продавшаяся угорцам, подрывали стремление большей части населения к установлению независимой украинской державы. Такая же шваль среди украинцев есть и сегодня. В подпевалах у этого Брезовича ходит.
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03.12.2020 11:24 Ответить
Брензович - фамилия не венгерская . А Имя Василь - тем более
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03.12.2020 11:42 Ответить
Альоша (😀) Петров - тоже не относится к закарпатцам .
Так шо идёт возня вокруг венгров и делают ее люди НЕ ВЕНГРЫ
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03.12.2020 11:44 Ответить
Справка - венгерские имена https://ru.wikipedia.org/wiki/Венгерское_имя
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03.12.2020 11:47 Ответить
Может чуть не в тему,но бабушка рассказывала,что именно мадяры издевались во время оккупации.А немцы,говорила,-нормальные,культурные люди
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03.12.2020 12:11 Ответить
Главное, чтобы следствие было возглавлено лично Генпрокурором и взято под личный контроль Президентом и все будет в "ажуре".
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03.12.2020 13:08 Ответить
Мне нравится выражение,планирует вручить....

Это значит,что с учётом нашей гнилой системы,его,может быть,когда-нибудь,вручат,где-то в году 2050-м,будем ждать!

Нет,господа граждане,вы не народ и не страна,вы дерьмо!
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03.12.2020 13:26 Ответить
 
 