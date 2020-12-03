Прокуратура готує підозру лідеру партії закарпатських угорців Брензовичу

За результатами обшуків одного з благодійних фондів на Закарпатті лідеру партії закарпатських угорців КМКС Василю Брензовичу обласна прокуратура планує вручити підозру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

"Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями — вони впевнені, що буде підозра. Я на цьому наголошував одразу після скандалу: якщо ви (через обшуки СБУ в офісі і в приватному будинку Брензовича. - Ред.) спричинили такий резонанс, то ви маєте відповідати за свої дії", - сказав Петров.

Як він пояснив, мається на увазі підозра Василю Брензовичу за результатами його діяльності як громадянина України.

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"У нас же не фонд (мова про фонд Егана Еде. - Ред.), не партію до відповідальності притягують, а фізичну особу", - зазначив Петров.

Її готує і вручатиме Василю Брензовичу Закарпатська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.