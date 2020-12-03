Прокуратура готує підозру лідеру партії закарпатських угорців Брензовичу
За результатами обшуків одного з благодійних фондів на Закарпатті лідеру партії закарпатських угорців КМКС Василю Брензовичу обласна прокуратура планує вручити підозру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
"Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями — вони впевнені, що буде підозра. Я на цьому наголошував одразу після скандалу: якщо ви (через обшуки СБУ в офісі і в приватному будинку Брензовича. - Ред.) спричинили такий резонанс, то ви маєте відповідати за свої дії", - сказав Петров.
Як він пояснив, мається на увазі підозра Василю Брензовичу за результатами його діяльності як громадянина України.
"У нас же не фонд (мова про фонд Егана Еде. - Ред.), не партію до відповідальності притягують, а фізичну особу", - зазначив Петров.
Її готує і вручатиме Василю Брензовичу Закарпатська обласна прокуратура.
Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.
Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.
1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
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- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
Так шо идёт возня вокруг венгров и делают ее люди НЕ ВЕНГРЫ
Это значит,что с учётом нашей гнилой системы,его,может быть,когда-нибудь,вручат,где-то в году 2050-м,будем ждать!
Нет,господа граждане,вы не народ и не страна,вы дерьмо!