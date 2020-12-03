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Прокуратура готує підозру лідеру партії закарпатських угорців Брензовичу

Прокуратура готує підозру лідеру партії закарпатських угорців Брензовичу

За результатами обшуків одного з благодійних фондів на Закарпатті лідеру партії закарпатських угорців КМКС Василю Брензовичу обласна прокуратура планує вручити підозру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

"Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями — вони впевнені, що буде підозра. Я на цьому наголошував одразу після скандалу: якщо ви (через обшуки СБУ в офісі і в приватному будинку Брензовича. - Ред.) спричинили такий резонанс, то ви маєте відповідати за свої дії", - сказав Петров.

Як він пояснив, мається на увазі підозра Василю Брензовичу за результатами його діяльності як громадянина України.

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"У нас же не фонд (мова про фонд Егана Еде. - Ред.), не партію до відповідальності притягують, а фізичну особу", - зазначив Петров.

Її готує і вручатиме Василю Брензовичу Закарпатська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Автор: 

прокуратура (3667) Брензович Василь (4) Петров Олексій (19) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+27
Очень правильно. Эту шваль надо ставить на место!
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03.12.2020 10:14
+12
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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03.12.2020 10:16
+9
По іспанському сценарію- впаяти вожакам по максимуму, як каталонським сепарам і вгомоняться всі.
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03.12.2020 10:40
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Очень правильно. Эту шваль надо ставить на место!
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03.12.2020 10:14 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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03.12.2020 10:16 Відповісти
А фио то совсем не венгерское .
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03.12.2020 10:18 Відповісти
У них Брензович как у нас Рабинович.
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03.12.2020 10:30 Відповісти
Знавал я Иванова Абрами Борисовича. В 70-е городской школой ДЮСШОР руководил.
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03.12.2020 10:31 Відповісти
Та сразу тоже приметилось. Если по мамке досталось----то можно не сомневаться. Если по папке---то почти уверен. Успеет скорее всего смотаться в места жаркие но вкусно-богатые.
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03.12.2020 19:59 Відповісти
Это они по секрету нам рассказали. А Брензович ни чего не знает. Будет ему сурпрайззз.
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03.12.2020 10:30 Відповісти
Этим пособникам кацапских фашистов очень легко можно обламать крылья. Негласно запретить им выезд из Украины, а если будут ломится в мадярщину по паспорту ЕС, то ******* штамп с запретом на вьезд в Украину. Когда будут ломиться с хунгрии по украинскому паспорту - ******* срок за незаконное пересечение границы поскольку туда выезжали по венгерскому и факта законного пересечения границы небыло.
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03.12.2020 10:31 Відповісти
По іспанському сценарію- впаяти вожакам по максимуму, як каталонським сепарам і вгомоняться всі.
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03.12.2020 10:40 Відповісти
фашисты не только кацапские. мадярские такие же... не крылья, а рога. оба режима с не удовлетвореными имперскими фантазиями...
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03.12.2020 11:30 Відповісти
Як же осточортіли ці мадьяри...
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03.12.2020 10:39 Відповісти
Як закарпатець, можу сказати, що московити тут вливали гроші у всі діаспори для розхитування ситуації: мадярам, румунам, "русинам", навіть славакам. Нічого не вийшло крім мадярів, тут багато факторів: мадярський реваншизм, ультра-праві популісти в мадярському уряді і мокшанське бабло у Орбана. Та нічого не вийде: мадярська діаспора налічує не більше 10% в області. При цьому, активних мадярських націоналістів і справжніх українофобів серед них не більше четверті. Обтікатимуть. Та й мадярську політику в ЄС не дуже підтримують, м'яко кажучи.
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03.12.2020 10:46 Відповісти
и не забудьте проверить его второй венгерский паспорт и сразу и за него штраф впаять как минимум.
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03.12.2020 10:53 Відповісти
давно пора
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03.12.2020 10:54 Відповісти
Ну и все мадяры тогда вообще скажут Украина забудь про ЕС и НАТО.
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03.12.2020 11:06 Відповісти
БРЕНЗОВИЧ- ВЕНГР ? Не смешите меня!
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03.12.2020 11:13 Відповісти
полукровка, котрая признает только мадярские корни...
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03.12.2020 11:25 Відповісти
В прошлом депутат от партии шоколадника бпп кстати.Оттуда тоже такие депутаты ,как Райнин из Харькова ,Голубов их Одессы ,пойманный из фальшивыми бюллетенями в пользу зажопов на выборах мера Одессы и все они в околозажопной орбите сейчас тусят.Вот они откуда ,корни сепаратизма произрастают
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03.12.2020 12:11 Відповісти
без временщиков, карьеристов и скрытых мошенников нигде не обходится... к сожалению.
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03.12.2020 12:34 Відповісти
Такие "метастазы" в каждой партии, одни "политические летуны". объединённые только одной идеей урвать по-больше кусок благ.
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03.12.2020 13:13 Відповісти
Пора всіх кацапських прихвостнів і не тільки в Закарпатті притягати до відповідальності за антиукраїнську діяльність, особливо тих хто при владі, від Генпрокурорші до ОПЗЖ.
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03.12.2020 11:14 Відповісти
Все - від слабкості і нездалості нинішньої української влади. При сильних режимах, напр. у Франції, Росії, Китаї, у Польші ... ці ****** навіть пукнути би боялися. Мадяри - підлий і боягузливий народець. При СРСР в Закарпатті,їх не було чути - вчилися в українських школах і жували соплі.
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03.12.2020 11:21 Відповісти
Пока эти "умники", иммитируя бурную деятельность, будут всенародно готовить подозрение Брензовичу, мадярский передаст спокойно сбежит под юбку фашистов сиярто и его компашки.
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03.12.2020 11:23 Відповісти
Давно пора тих сепарів на місце поставити.Так,щоб і правнукам заказали-зась розкривати пащеку на цілісність України.
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03.12.2020 11:24 Відповісти
То же было и в конце 30-х.Местная шушваль, продавшаяся угорцам, подрывали стремление большей части населения к установлению независимой украинской державы. Такая же шваль среди украинцев есть и сегодня. В подпевалах у этого Брезовича ходит.
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03.12.2020 11:24 Відповісти
Брензович - фамилия не венгерская . А Имя Василь - тем более
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03.12.2020 11:42 Відповісти
Альоша (😀) Петров - тоже не относится к закарпатцам .
Так шо идёт возня вокруг венгров и делают ее люди НЕ ВЕНГРЫ
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03.12.2020 11:44 Відповісти
Справка - венгерские имена https://ru.wikipedia.org/wiki/Венгерское_имя
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03.12.2020 11:47 Відповісти
Может чуть не в тему,но бабушка рассказывала,что именно мадяры издевались во время оккупации.А немцы,говорила,-нормальные,культурные люди
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03.12.2020 12:11 Відповісти
Главное, чтобы следствие было возглавлено лично Генпрокурором и взято под личный контроль Президентом и все будет в "ажуре".
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03.12.2020 13:08 Відповісти
Мне нравится выражение,планирует вручить....

Это значит,что с учётом нашей гнилой системы,его,может быть,когда-нибудь,вручат,где-то в году 2050-м,будем ждать!

Нет,господа граждане,вы не народ и не страна,вы дерьмо!
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03.12.2020 13:26 Відповісти
 
 