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НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

Национальный банк Украины планирует изменить дизайн монет номиналом одна и две гривни и адаптировать их для более удобного использования.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока что мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Единственное, что могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев касательно качества монет в обращении, одна и две гривни прежде всего, и сейчас мы работаем над тем чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования прежде всего людьми с нарушениями зрения и пожилыми людьми", – сообщил чиновник НБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На 1 миллион настоящих гривневых банкнот приходится около 5,5 поддельных, чаще всего подделывают старые 500 и 200 грн, - НБУ

Автор: 

гривня (1851) деньги (932) монеты (145) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+29
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 4952
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07.07.2021 18:24
+24
Звичайно мона. 1 гривня - одна дюрочка, 2 гриві - дві дюрочки
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07.07.2021 18:24
+20
- А что с остальным кипятком делать? Жалко выливать.
- Да поставь в холодильник, кипяток всегда пригодится...
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07.07.2021 18:12
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Правила форума Совет форумчан
- А что с остальным кипятком делать? Жалко выливать.
- Да поставь в холодильник, кипяток всегда пригодится...
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07.07.2021 18:12 Ответить
Пропоную випустити монету 95 копійок, щоб відзначити вклад Зеленського в розбудову України!
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07.07.2021 20:43 Ответить
Зельоного кольору
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08.07.2021 00:30 Ответить
И писюн с роялем вместо орла на обратной стороне
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08.07.2021 07:20 Ответить
Аверс-писюн,реверс-жопа
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08.07.2021 09:10 Ответить
Фактично 1 грн - це десь так 3 євроценти.
Як на мене, нинішній розмір точно відповідає купівельній здатності.
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08.07.2021 14:35 Ответить
Если кто-то бросится с крыши 12-ти этажного дома, то и вы за ним?
У нас что, своей головы нет?
Бумажные были нормальные и неудобства с ними не было.
Я как-то слышал, как презрительно нацгвардейцы выразились про эти монетки. И я с ними был солидарен, хотя и то, что они сказали повторять тут не стану по соображениям законности.
И не стоило кое кому рушить курс гривны в три раза!
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08.07.2021 15:32 Ответить
До чого тут дах?
Я про те, що у розумних людей 3 євроценти (наша 1 грн) - це дві або три манюсінькі монетки.
І у нас монетка 1 грн теж манюсінька.
Усе логічно.
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12.07.2021 18:26 Ответить
О, і тут про Петю згадали
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08.07.2021 15:33 Ответить
Это они от водителей маршруток шоле жалобы получали?
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07.07.2021 18:12 Ответить
Водители маршруток с презренным металлом ой как не хотят возиться, они предпочитают бумажные деньги, о чем неоднократно и заявляли. Сам слышал, как однажды водила матерился по поводу монет и требовал "нормальные деньги".
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07.07.2021 18:15 Ответить
Спецом в маршрутках кидаю всю мелочь,чтоб карманы не засаряла,пшли в опу,берут,однако,если по 10 коп,морда ацкая в гневе)))
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07.07.2021 19:09 Ответить
я с монет делал классные шайбы, очень выгодно
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08.07.2021 10:37 Ответить
На шайбы обычно шли 5 копеек, они для этого идеальны. У меня до сих баночка пятикопеечных монеток припасена на эти случаи. И одна гривня - она мелкая и неудобная. И шайба такого размера пока в магазине стоит дешевле, нет смысла переводить металл.
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08.07.2021 12:38 Ответить
Это правильно, различать эти кругляшки весьма сложно. Даже с хорошим зрением насобирать в кармане на маршрутку правильную сумму - тот ещё квест.
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07.07.2021 18:13 Ответить
А вы по сей день в этих скотовозах ездите?
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07.07.2021 19:44 Ответить
ну ты то на своей законной кобыле .. не всем с супружницей повезло
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07.07.2021 20:53 Ответить
Я да, на новой кобыле, точнее коне. "Туксон" 2020 года выпуска. В сентябре буду отмечать годик.
А у вас, что, в мае 2019 года эпоха бедности не окончилась? А почему? жена видать не учительница, да?
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07.07.2021 21:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/163398,гордыня-грех!

сказано в писании: возвышающий сам себя-унижен будет
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08.07.2021 00:29 Ответить
А Вы я вижу любитель еврейского фольклёра!
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08.07.2021 05:21 Ответить
Где вы увидели гордыню? Простой ответ на дурацкий вопрос. Так, что поздравляю вас СОВРАМШИ. А, что там Тора говорит о лгунах?
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08.07.2021 05:53 Ответить
И не говори сам работаю физруком , женя учит детей математике получаем 8 тыс евро!. Пойду и в сдеующий раз проголосую за честного Зеленского патриота из старинного казакского рода, а самое главное Зеленский не наркоман!
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08.07.2021 06:36 Ответить
Иногда приходится. Я предпочитаю вызвать такси, если куда-то надо. Но есть места в Украине, где передвигаться можно только скотовозками.
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08.07.2021 12:40 Ответить
Треба 1 гривню в вигляді прямокутника, а 2 гривні в вигляді квадрата. Сидяяяять ссуки в ж... носі ковиряються та вигадують та ізобржають бурную дєятєльность....
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07.07.2021 18:14 Ответить
Мона з дюркою в середині...))
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07.07.2021 18:22 Ответить
Звичайно мона. 1 гривня - одна дюрочка, 2 гриві - дві дюрочки
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07.07.2021 18:24 Ответить
Монета з двома дірками буде найходовіша. Бо її мож буде замість гудзиків використовувати.
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08.07.2021 09:22 Ответить
1 гривню согнуть в одну сторону, 2 - в другую.
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07.07.2021 19:17 Ответить
Нє, багато мєста в кармані будуть займати
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07.07.2021 19:34 Ответить
Подивись на пости зверху.
Там люди державним правописом пишуть адекватні і розумні речі.
А ти пишеш російським правописом і мелеш дурню.
Це так символічно!
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08.07.2021 09:23 Ответить
а какой дурак такой дизайн сразу для них придумал?
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07.07.2021 18:14 Ответить
Одна и две гривны были введены в обращение в 2018-м году. А кто придумал - х.з.
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07.07.2021 18:29 Ответить

Департамент грошового обігу

Директор: Зайвенко Віктор Петрович
Контактний телефон: +380 44 230 16 74Основні функції:проведення єдиної державної політики у сфері готівкового обігу, касових і емісійних операцій у національній валюті, забезпечення потреб економіки в готівці;методологічне забезпечення здійснення касових операцій банками та небанківськими фінансовими установами, організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, забезпечення схоронності валютних цінностей, організації емісійно-касової роботи в НБУ, вимог щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків та небанківських установ, ведення касових операцій суб'єктами господарювання, здійснення операцій з пам'ятними та інвестиційними монетами України та сувенірною продукцією, визначення критеріїв зношеності для здійснення операцій із приймання банкнот іноземних держав, визначення платіжних ознак та обміну, порядку організації розроблення та виробництва національної валюти України;розроблення і впровадження ******** технологій та автоматизації здійснення операцій з готівкою та цінностями, організація розроблення дизайну та систем захисту від підроблення грошових знаків національної валюти, організація вилучення з обігу та здійснення досліджень та аналізу підроблених грошових знаків;організація випуску в обіг та вилучення банкнот, розмінних та обігових монет, розробле
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08.07.2021 17:13 Ответить
невже ... уже
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 9884
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07.07.2021 18:14 Ответить
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07.07.2021 18:24 Ответить
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 4952
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07.07.2021 18:24 Ответить
Ось його червона ціна.
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07.07.2021 18:25 Ответить
пика ЗЕленого скомороха буде дуже пасувати не нашій українській гривні, а монеті в 30 ********* з надписом кацапською: "за предательство"... чому кацапською? а щоб ЗЕлений лохторат второпав про що йдеться...
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07.07.2021 18:49 Ответить
Номінал малий. Зелена голова на монеті не нижче 1000 грн. з'явиться. Тож треба почекати. Десь роки 2-3.
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08.07.2021 09:25 Ответить
А на две копейки можно https://images.cnscdn.com/images/c/3/b/c/c3bc804ec68a21543673f4fd504f4604/original.jpg её отобразить
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08.07.2021 12:03 Ответить
Є приказка: сім раз відмірь, один раз відріж. Так ні, це ж не свої гроші тратять... Наробили лайна, не відрізниш 1 чи 2 гривні. Шоб їм зарплату цими грошима видавали!
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07.07.2021 18:15 Ответить
Им бы размерчик увеличить...да следом и на 5 и на 10 увеличивать придется..
Какой то дурак сделал 1 гривну размером с десюлик...
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07.07.2021 18:20 Ответить
Так це все ж таки типу ГРИВНЯ, а не якійсь там долар...
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07.07.2021 18:32 Ответить
І назвуть її грошовою реформою 😁🤭
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07.07.2021 18:21 Ответить
***
решили на монетах малого достоинства
вычеканить чье-то музицирующее достоинство? )))
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07.07.2021 18:22 Ответить
а глава нбу нехочет убрать из оборота 10 коп которые неимеют монетарной стоимости сама заготовка превышает стоимость номинала по материалу.
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07.07.2021 18:26 Ответить
разве их штампуют? даже 25коп уже не штампуют.
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07.07.2021 18:31 Ответить
регулярный выпуск-с2014 по 2019 тираж огромный сколько еще этот жетончик будет болтаться в обиходе неизвестно
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07.07.2021 18:45 Ответить
забудьте про 1-2 грн, думайте про завтрашний день! 10-20 грн монетками, как шаг в стоимости товаров!
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07.07.2021 18:41 Ответить
Уже є 10 грн монеткою, в 2020 начеканили)) Ну а шо, кінець епохи бідності...
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08.07.2021 15:34 Ответить
Сделайте 2 грн квадратными!
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07.07.2021 18:48 Ответить
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 4796
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07.07.2021 18:52 Ответить
Зачем нужны 2 гр?
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07.07.2021 18:53 Ответить
Теперь на одной гривне теперь будет клоун. Я угадал?
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07.07.2021 18:57 Ответить
а на двух гривнах-два клоуна.
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07.07.2021 19:39 Ответить
Делайте с дырками будут пуговицы
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07.07.2021 18:58 Ответить
Так, треба з 2 дірками. І пластмассові.
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08.07.2021 09:27 Ответить
Предлагаю вместо 1 грн использовать коробок спичек.
По крайней мере он хоть в хозяйстве может пригодиться.)
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07.07.2021 18:58 Ответить
Хай почнуть чеканити як і раніше 1 гривню - велику і жовту.
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07.07.2021 19:40 Ответить
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 1887
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07.07.2021 20:06 Ответить
А 2 гривні ще більшою і зєльоною
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08.07.2021 00:38 Ответить
Да сделайте их нормального размера как евро,задолбался эти монетки по карманам искать.
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07.07.2021 20:21 Ответить
Какого хера вообще ввели эти монеты? Что бы нас ветром не уносило? Ясный пень те, кто их вводил в обиход ими не пользуются - у них бабло не такой мелочью меряется. А как народу - пофиг
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07.07.2021 22:02 Ответить
Юдообєкти випустили .....споганили українську геральдику, а сьогодні мичать що вони змінять....
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07.07.2021 22:17 Ответить
Идиоты в НАЦБАНКЕ нашлепали монет одного цвета Стой и всматривайся сколько там гривен А что делать тем у кого зрение плохое , ходить со штангенциркулем и лупой ,измерять диаметр )))
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08.07.2021 02:23 Ответить
2018 р.
Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко наголосив, що, починаючи від сьогодні обігові монети номіналами 1 та 2 гривні є дійсним платіжним засобом на території України та обов'язкові:
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08.07.2021 17:11 Ответить
Двугривенная монетка должна быть квадратная.
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08.07.2021 08:19 Ответить
По приколу. Да и какая разница ?
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08.07.2021 08:20 Ответить
А дизайн ОПы изменить не планируют? А то это более актуально.
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08.07.2021 11:01 Ответить
Копейку можно сделать зелёного цвета, а две копейки светло зелёного цвета
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08.07.2021 12:12 Ответить
Что за придурок это железо ввел в обиход
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08.07.2021 12:39 Ответить
НБУ планує змінити дизайн монет номіналом 1 і 2 грн - Цензор.НЕТ 7547
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08.07.2021 13:51 Ответить
Я от не розумів, коли ці 1 і 2 грн однакового розміру вводили. Чим не влаштовували старі жовтенькі 1 грн?

І взагалі - невже металічні 1,2 і 5 грн маюуть меншу собівартість за паперові? Власне ж паперові гроші історично і ввели, щоб економить кошти при їх виробництві!
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08.07.2021 15:35 Ответить
В первые пару месяцев дедов и бабов старых---с кайфом особым на базарах особенно кидали по мелочи всякие мразюки реализаторы---копейку как 1 гривну на сдачу давали. И кое где в супермаркетах баловались. Было и наоборот. Но не старики так делали. А ведь кто то стоял за таким размером и дизайном монет этих. И ещё мулька-задрочка. 1, 2, 5, 25 коп вывели из оборота а 10 и 50 коп оставили---но разрешили округлять конечно в большую сторону! Браво твари.Тут же не избежать округления в большую строну при таких монетках. Больше шансов ставить цену на остатке 60коп чем допустим 25 или 30коп. А ведь есть конкретные лица кто провёл это, и те есть кто принял это, и кто то же должен был независимо проверить? И конечно же сразу перестали давать здачу в пределах 25--45 коп. И народ соглашался---но каждый по отдельности. А к вечеру на кассе с миру по нитке! Дипломы забирать надо и стаж списывать таким деятелям на высоком уровне! По мизеру ведь играют на гос-уровне---позорище хуторянское быдляческое!
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08.07.2021 16:16 Ответить
а яка дебільна комісія таке пустило в оборот?
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08.07.2021 17:09 Ответить
Умники не имели времени потестить? Ах да, никто ж из них такими монетами не пользуется
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02.01.2022 13:11 Ответить
Великі "умники" вибрали зелених "умників". Хто як голосував той так і має. Більшість не пішло на вибори, а меншість вибрали "молоде наркотичне покоління"
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03.01.2022 14:57 Ответить
 
 