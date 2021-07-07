НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн
Национальный банк Украины планирует изменить дизайн монет номиналом одна и две гривни и адаптировать их для более удобного использования.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока что мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Единственное, что могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев касательно качества монет в обращении, одна и две гривни прежде всего, и сейчас мы работаем над тем чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования прежде всего людьми с нарушениями зрения и пожилыми людьми", – сообщил чиновник НБУ.
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+29 kuba
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- Да поставь в холодильник, кипяток всегда пригодится...
Як на мене, нинішній розмір точно відповідає купівельній здатності.
У нас что, своей головы нет?
Бумажные были нормальные и неудобства с ними не было.
Я как-то слышал, как презрительно нацгвардейцы выразились про эти монетки. И я с ними был солидарен, хотя и то, что они сказали повторять тут не стану по соображениям законности.
И не стоило кое кому рушить курс гривны в три раза!
Я про те, що у розумних людей 3 євроценти (наша 1 грн) - це дві або три манюсінькі монетки.
І у нас монетка 1 грн теж манюсінька.
Усе логічно.
А у вас, что, в мае 2019 года эпоха бедности не окончилась? А почему? жена видать не учительница, да?
сказано в писании: возвышающий сам себя-унижен будет
Там люди державним правописом пишуть адекватні і розумні речі.
А ти пишеш російським правописом і мелеш дурню.
Це так символічно!
Департамент грошового обігу
Директор: Зайвенко Віктор Петрович
Контактний телефон: +380 44 230 16 74Основні функції:проведення єдиної державної політики у сфері готівкового обігу, касових і емісійних операцій у національній валюті, забезпечення потреб економіки в готівці;методологічне забезпечення здійснення касових операцій банками та небанківськими фінансовими установами, організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, забезпечення схоронності валютних цінностей, організації емісійно-касової роботи в НБУ, вимог щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків та небанківських установ, ведення касових операцій суб'єктами господарювання, здійснення операцій з пам'ятними та інвестиційними монетами України та сувенірною продукцією, визначення критеріїв зношеності для здійснення операцій із приймання банкнот іноземних держав, визначення платіжних ознак та обміну, порядку організації розроблення та виробництва національної валюти України;розроблення і впровадження ******** технологій та автоматизації здійснення операцій з готівкою та цінностями, організація розроблення дизайну та систем захисту від підроблення грошових знаків національної валюти, організація вилучення з обігу та здійснення досліджень та аналізу підроблених грошових знаків;організація випуску в обіг та вилучення банкнот, розмінних та обігових монет, розробле
Какой то дурак сделал 1 гривну размером с десюлик...
решили на монетах малого достоинства
вычеканить чье-то музицирующее достоинство? )))
По крайней мере он хоть в хозяйстве может пригодиться.)
Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко наголосив, що, починаючи від сьогодні обігові монети номіналами 1 та 2 гривні є дійсним платіжним засобом на території України та обов'язкові:
І взагалі - невже металічні 1,2 і 5 грн маюуть меншу собівартість за паперові? Власне ж паперові гроші історично і ввели, щоб економить кошти при їх виробництві!