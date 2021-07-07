НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

Национальный банк Украины планирует изменить дизайн монет номиналом одна и две гривни и адаптировать их для более удобного использования.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока что мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Единственное, что могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев касательно качества монет в обращении, одна и две гривни прежде всего, и сейчас мы работаем над тем чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования прежде всего людьми с нарушениями зрения и пожилыми людьми", – сообщил чиновник НБУ.

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