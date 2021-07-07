НБУ планує змінити дизайн монет номіналом 1 і 2 грн

Національний банк України планує змінити дизайн монет номіналом одна і дві гривні й адаптувати їх для зручнішого використання.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки що ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду. Єдине, що можу сказати, що ми почули скарги українців щодо якості монет в обігу, одна і дві гривні насамперед, і зараз ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети зручнішими для використання передусім людьми з вадами зору та літніми людьми", - повідомив чиновник НБУ.

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