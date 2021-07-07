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НБУ планує змінити дизайн монет номіналом 1 і 2 грн

НБУ планує змінити дизайн монет номіналом 1 і 2 грн

Національний банк України планує змінити дизайн монет номіналом одна і дві гривні й адаптувати їх для зручнішого використання.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки що ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду. Єдине, що можу сказати, що ми почули скарги українців щодо якості монет в обігу, одна і дві гривні насамперед, і зараз ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети зручнішими для використання передусім людьми з вадами зору та літніми людьми", - повідомив чиновник НБУ.

Читайте також: НБУ із жовтня виводить з обігу 25 копійок і починає вилучати старі банкноти і монети в 1 і 2 грн

Автор: 

гривня (1737) гроші (969) монети (275) НБУ (10401)


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Топ коментарі
+29
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 4952
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07.07.2021 18:24
+24
Звичайно мона. 1 гривня - одна дюрочка, 2 гриві - дві дюрочки
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07.07.2021 18:24
+20
- А что с остальным кипятком делать? Жалко выливать.
- Да поставь в холодильник, кипяток всегда пригодится...
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07.07.2021 18:12
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- А что с остальным кипятком делать? Жалко выливать.
- Да поставь в холодильник, кипяток всегда пригодится...
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07.07.2021 18:12 Відповісти
Пропоную випустити монету 95 копійок, щоб відзначити вклад Зеленського в розбудову України!
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07.07.2021 20:43 Відповісти
Зельоного кольору
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08.07.2021 00:30 Відповісти
И писюн с роялем вместо орла на обратной стороне
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08.07.2021 07:20 Відповісти
Аверс-писюн,реверс-жопа
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08.07.2021 09:10 Відповісти
Фактично 1 грн - це десь так 3 євроценти.
Як на мене, нинішній розмір точно відповідає купівельній здатності.
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08.07.2021 14:35 Відповісти
Если кто-то бросится с крыши 12-ти этажного дома, то и вы за ним?
У нас что, своей головы нет?
Бумажные были нормальные и неудобства с ними не было.
Я как-то слышал, как презрительно нацгвардейцы выразились про эти монетки. И я с ними был солидарен, хотя и то, что они сказали повторять тут не стану по соображениям законности.
И не стоило кое кому рушить курс гривны в три раза!
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08.07.2021 15:32 Відповісти
До чого тут дах?
Я про те, що у розумних людей 3 євроценти (наша 1 грн) - це дві або три манюсінькі монетки.
І у нас монетка 1 грн теж манюсінька.
Усе логічно.
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12.07.2021 18:26 Відповісти
О, і тут про Петю згадали
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08.07.2021 15:33 Відповісти
Это они от водителей маршруток шоле жалобы получали?
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07.07.2021 18:12 Відповісти
Водители маршруток с презренным металлом ой как не хотят возиться, они предпочитают бумажные деньги, о чем неоднократно и заявляли. Сам слышал, как однажды водила матерился по поводу монет и требовал "нормальные деньги".
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07.07.2021 18:15 Відповісти
Спецом в маршрутках кидаю всю мелочь,чтоб карманы не засаряла,пшли в опу,берут,однако,если по 10 коп,морда ацкая в гневе)))
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07.07.2021 19:09 Відповісти
я с монет делал классные шайбы, очень выгодно
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08.07.2021 10:37 Відповісти
На шайбы обычно шли 5 копеек, они для этого идеальны. У меня до сих баночка пятикопеечных монеток припасена на эти случаи. И одна гривня - она мелкая и неудобная. И шайба такого размера пока в магазине стоит дешевле, нет смысла переводить металл.
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08.07.2021 12:38 Відповісти
Это правильно, различать эти кругляшки весьма сложно. Даже с хорошим зрением насобирать в кармане на маршрутку правильную сумму - тот ещё квест.
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07.07.2021 18:13 Відповісти
А вы по сей день в этих скотовозах ездите?
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07.07.2021 19:44 Відповісти
ну ты то на своей законной кобыле .. не всем с супружницей повезло
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07.07.2021 20:53 Відповісти
Я да, на новой кобыле, точнее коне. "Туксон" 2020 года выпуска. В сентябре буду отмечать годик.
А у вас, что, в мае 2019 года эпоха бедности не окончилась? А почему? жена видать не учительница, да?
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07.07.2021 21:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/163398,гордыня-грех!

сказано в писании: возвышающий сам себя-унижен будет
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08.07.2021 00:29 Відповісти
А Вы я вижу любитель еврейского фольклёра!
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08.07.2021 05:21 Відповісти
Где вы увидели гордыню? Простой ответ на дурацкий вопрос. Так, что поздравляю вас СОВРАМШИ. А, что там Тора говорит о лгунах?
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08.07.2021 05:53 Відповісти
И не говори сам работаю физруком , женя учит детей математике получаем 8 тыс евро!. Пойду и в сдеующий раз проголосую за честного Зеленского патриота из старинного казакского рода, а самое главное Зеленский не наркоман!
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08.07.2021 06:36 Відповісти
Иногда приходится. Я предпочитаю вызвать такси, если куда-то надо. Но есть места в Украине, где передвигаться можно только скотовозками.
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08.07.2021 12:40 Відповісти
Треба 1 гривню в вигляді прямокутника, а 2 гривні в вигляді квадрата. Сидяяяять ссуки в ж... носі ковиряються та вигадують та ізобржають бурную дєятєльность....
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07.07.2021 18:14 Відповісти
Мона з дюркою в середині...))
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07.07.2021 18:22 Відповісти
Звичайно мона. 1 гривня - одна дюрочка, 2 гриві - дві дюрочки
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07.07.2021 18:24 Відповісти
Монета з двома дірками буде найходовіша. Бо її мож буде замість гудзиків використовувати.
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08.07.2021 09:22 Відповісти
1 гривню согнуть в одну сторону, 2 - в другую.
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07.07.2021 19:17 Відповісти
Нє, багато мєста в кармані будуть займати
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07.07.2021 19:34 Відповісти
Подивись на пости зверху.
Там люди державним правописом пишуть адекватні і розумні речі.
А ти пишеш російським правописом і мелеш дурню.
Це так символічно!
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08.07.2021 09:23 Відповісти
а какой дурак такой дизайн сразу для них придумал?
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07.07.2021 18:14 Відповісти
Одна и две гривны были введены в обращение в 2018-м году. А кто придумал - х.з.
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07.07.2021 18:29 Відповісти

Департамент грошового обігу

Директор: Зайвенко Віктор Петрович
Контактний телефон: +380 44 230 16 74Основні функції:проведення єдиної державної політики у сфері готівкового обігу, касових і емісійних операцій у національній валюті, забезпечення потреб економіки в готівці;методологічне забезпечення здійснення касових операцій банками та небанківськими фінансовими установами, організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, забезпечення схоронності валютних цінностей, організації емісійно-касової роботи в НБУ, вимог щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків та небанківських установ, ведення касових операцій суб'єктами господарювання, здійснення операцій з пам'ятними та інвестиційними монетами України та сувенірною продукцією, визначення критеріїв зношеності для здійснення операцій із приймання банкнот іноземних держав, визначення платіжних ознак та обміну, порядку організації розроблення та виробництва національної валюти України;розроблення і впровадження ******** технологій та автоматизації здійснення операцій з готівкою та цінностями, організація розроблення дизайну та систем захисту від підроблення грошових знаків національної валюти, організація вилучення з обігу та здійснення досліджень та аналізу підроблених грошових знаків;організація випуску в обіг та вилучення банкнот, розмінних та обігових монет, розробле
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08.07.2021 17:13 Відповісти
невже ... уже
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 9884
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07.07.2021 18:14 Відповісти
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07.07.2021 18:24 Відповісти
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 4952
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07.07.2021 18:24 Відповісти
Ось його червона ціна.
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07.07.2021 18:25 Відповісти
пика ЗЕленого скомороха буде дуже пасувати не нашій українській гривні, а монеті в 30 ********* з надписом кацапською: "за предательство"... чому кацапською? а щоб ЗЕлений лохторат второпав про що йдеться...
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07.07.2021 18:49 Відповісти
Номінал малий. Зелена голова на монеті не нижче 1000 грн. з'явиться. Тож треба почекати. Десь роки 2-3.
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08.07.2021 09:25 Відповісти
А на две копейки можно https://images.cnscdn.com/images/c/3/b/c/c3bc804ec68a21543673f4fd504f4604/original.jpg её отобразить
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08.07.2021 12:03 Відповісти
Є приказка: сім раз відмірь, один раз відріж. Так ні, це ж не свої гроші тратять... Наробили лайна, не відрізниш 1 чи 2 гривні. Шоб їм зарплату цими грошима видавали!
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07.07.2021 18:15 Відповісти
Им бы размерчик увеличить...да следом и на 5 и на 10 увеличивать придется..
Какой то дурак сделал 1 гривну размером с десюлик...
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07.07.2021 18:20 Відповісти
Так це все ж таки типу ГРИВНЯ, а не якійсь там долар...
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07.07.2021 18:32 Відповісти
І назвуть її грошовою реформою 😁🤭
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07.07.2021 18:21 Відповісти
***
решили на монетах малого достоинства
вычеканить чье-то музицирующее достоинство? )))
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07.07.2021 18:22 Відповісти
а глава нбу нехочет убрать из оборота 10 коп которые неимеют монетарной стоимости сама заготовка превышает стоимость номинала по материалу.
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07.07.2021 18:26 Відповісти
разве их штампуют? даже 25коп уже не штампуют.
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07.07.2021 18:31 Відповісти
регулярный выпуск-с2014 по 2019 тираж огромный сколько еще этот жетончик будет болтаться в обиходе неизвестно
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07.07.2021 18:45 Відповісти
забудьте про 1-2 грн, думайте про завтрашний день! 10-20 грн монетками, как шаг в стоимости товаров!
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07.07.2021 18:41 Відповісти
Уже є 10 грн монеткою, в 2020 начеканили)) Ну а шо, кінець епохи бідності...
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08.07.2021 15:34 Відповісти
Сделайте 2 грн квадратными!
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07.07.2021 18:48 Відповісти
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 4796
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07.07.2021 18:52 Відповісти
Зачем нужны 2 гр?
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07.07.2021 18:53 Відповісти
Теперь на одной гривне теперь будет клоун. Я угадал?
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07.07.2021 18:57 Відповісти
а на двух гривнах-два клоуна.
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07.07.2021 19:39 Відповісти
Делайте с дырками будут пуговицы
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07.07.2021 18:58 Відповісти
Так, треба з 2 дірками. І пластмассові.
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08.07.2021 09:27 Відповісти
Предлагаю вместо 1 грн использовать коробок спичек.
По крайней мере он хоть в хозяйстве может пригодиться.)
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07.07.2021 18:58 Відповісти
Хай почнуть чеканити як і раніше 1 гривню - велику і жовту.
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07.07.2021 19:40 Відповісти
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн - Цензор.НЕТ 1887
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07.07.2021 20:06 Відповісти
А 2 гривні ще більшою і зєльоною
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08.07.2021 00:38 Відповісти
Да сделайте их нормального размера как евро,задолбался эти монетки по карманам искать.
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07.07.2021 20:21 Відповісти
Какого хера вообще ввели эти монеты? Что бы нас ветром не уносило? Ясный пень те, кто их вводил в обиход ими не пользуются - у них бабло не такой мелочью меряется. А как народу - пофиг
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07.07.2021 22:02 Відповісти
Юдообєкти випустили .....споганили українську геральдику, а сьогодні мичать що вони змінять....
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07.07.2021 22:17 Відповісти
Идиоты в НАЦБАНКЕ нашлепали монет одного цвета Стой и всматривайся сколько там гривен А что делать тем у кого зрение плохое , ходить со штангенциркулем и лупой ,измерять диаметр )))
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08.07.2021 02:23 Відповісти
2018 р.
Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко наголосив, що, починаючи від сьогодні обігові монети номіналами 1 та 2 гривні є дійсним платіжним засобом на території України та обов'язкові:
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08.07.2021 17:11 Відповісти
Двугривенная монетка должна быть квадратная.
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08.07.2021 08:19 Відповісти
По приколу. Да и какая разница ?
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08.07.2021 08:20 Відповісти
А дизайн ОПы изменить не планируют? А то это более актуально.
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08.07.2021 11:01 Відповісти
Копейку можно сделать зелёного цвета, а две копейки светло зелёного цвета
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08.07.2021 12:12 Відповісти
Что за придурок это железо ввел в обиход
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08.07.2021 12:39 Відповісти
НБУ планує змінити дизайн монет номіналом 1 і 2 грн - Цензор.НЕТ 7547
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08.07.2021 13:51 Відповісти
Я от не розумів, коли ці 1 і 2 грн однакового розміру вводили. Чим не влаштовували старі жовтенькі 1 грн?

І взагалі - невже металічні 1,2 і 5 грн маюуть меншу собівартість за паперові? Власне ж паперові гроші історично і ввели, щоб економить кошти при їх виробництві!
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08.07.2021 15:35 Відповісти
В первые пару месяцев дедов и бабов старых---с кайфом особым на базарах особенно кидали по мелочи всякие мразюки реализаторы---копейку как 1 гривну на сдачу давали. И кое где в супермаркетах баловались. Было и наоборот. Но не старики так делали. А ведь кто то стоял за таким размером и дизайном монет этих. И ещё мулька-задрочка. 1, 2, 5, 25 коп вывели из оборота а 10 и 50 коп оставили---но разрешили округлять конечно в большую сторону! Браво твари.Тут же не избежать округления в большую строну при таких монетках. Больше шансов ставить цену на остатке 60коп чем допустим 25 или 30коп. А ведь есть конкретные лица кто провёл это, и те есть кто принял это, и кто то же должен был независимо проверить? И конечно же сразу перестали давать здачу в пределах 25--45 коп. И народ соглашался---но каждый по отдельности. А к вечеру на кассе с миру по нитке! Дипломы забирать надо и стаж списывать таким деятелям на высоком уровне! По мизеру ведь играют на гос-уровне---позорище хуторянское быдляческое!
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08.07.2021 16:16 Відповісти
а яка дебільна комісія таке пустило в оборот?
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08.07.2021 17:09 Відповісти
Умники не имели времени потестить? Ах да, никто ж из них такими монетами не пользуется
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02.01.2022 13:11 Відповісти
Великі "умники" вибрали зелених "умників". Хто як голосував той так і має. Більшість не пішло на вибори, а меншість вибрали "молоде наркотичне покоління"
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03.01.2022 14:57 Відповісти
 
 