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Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ

Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ

Местные органы власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для 28 производителей и поставщиков тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующие изменения Регулятор сегодня внес в Лицензионные условия хоздеятельности в сфере поставок тепла.

"Передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - сказано в сообщении.

Читайте: Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА

"При этом Регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности", - пообещал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+15
Игарок, ты не отвлекайся от своего задания! Ты же сам говорил, - хуженебудет!
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07.07.2021 20:14
+12
Тепер ціни на опалення злетять до небес, бо не буде жодного контролю!
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07.07.2021 20:01
+11
Головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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07.07.2021 20:16
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Тепер ціни на опалення злетять до небес, бо не буде жодного контролю!
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07.07.2021 20:01 Ответить
От жаль,зникне те чого не було!!!)))
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07.07.2021 20:14 Ответить
Игарок, ты не отвлекайся от своего задания! Ты же сам говорил, - хуженебудет!
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07.07.2021 20:14 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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07.07.2021 20:16 Ответить
Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 4599
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07.07.2021 20:42 Ответить
І це дуже добре! Нехай ЗЕбіли платять по-повній за те що проголосували за голобородька. Можливо на наступні вибори порозумнішають.
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07.07.2021 20:04 Ответить
Майже за 30 років Незалежності не порозумнішали,то марно сподіватись на наступні зрушення !!!)))
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07.07.2021 20:10 Ответить
Зажопери за комуняк кетая!)))
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07.07.2021 20:14 Ответить
По такой теории "зебилы" будут платить по полной, а " порохаботы" будут тоже платить по полной, но при этом будут еще и радоваться.
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07.07.2021 20:11 Ответить
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07.07.2021 20:15 Ответить
Тут дело в том что если зебилам что то не нравиться то майдан им в помощь! Хватит на чужом горбу в рай ехать!
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07.07.2021 20:16 Ответить
"Смєтуни на барикади!!!" !!!))))
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07.07.2021 20:18 Ответить
"Смердуны"
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07.07.2021 23:07 Ответить
Ну мы то хотя бы сделали все возможное,чтоб спасти страну,а зесрань сама себе зробила разом,наблюдать за зекретинами теперь - очень даже весело)))
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07.07.2021 21:19 Ответить
Так якби ж то для зебілів було так, а для тих хто не зебіл інакше. Тільки от страждати будуть не тільки зебіли, а й нормальні люди... На жаль...
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07.07.2021 20:33 Ответить
начинаете с лета нас пугать...маладца...
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07.07.2021 20:05 Ответить
Исчо не осень)))...
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07.07.2021 20:51 Ответить
Одним пострілом двох зайців , і ціни злетять , і відповідальність з себе зняти . А прі чом тут зелінскій , то все ваша місцева влада
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07.07.2021 20:06 Ответить
Ай как хорощо) Теперь бубося будет причем только если сборная выиграла.
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07.07.2021 20:07 Ответить

Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 8014
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07.07.2021 20:50 Ответить
Тактика " мы здесь не при чем" не прокатит. У украинцев в этом устоявшийся менталитет. Во всем все равно будет виновата центральная власть ( в первую очередь) и первое лицо. ( в особенности) Так что свалить непопулярные меры на местные власти, идея то не плохая, но мало перспективная. ( сказка о "добром царе и плохих боярах" это для глубинного народа мокшан, в Украине этот номер не пройдет).
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07.07.2021 20:09 Ответить
А учитывая шо сами " местные власти" и прихватизировали тэсы то они совсем, ну совсем не заинтересованы ободрать лохотрат.
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07.07.2021 20:09 Ответить
Це ж тепер Зеля нє увінаватий виявиться...віддав все коломойші, от він і буде українців доїти , а винними зроблять місцеві влади.
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07.07.2021 20:09 Ответить
Это тот же самый шахер-махер что и с КОВИДом, когда ответственность переложили на местные власти!
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07.07.2021 20:17 Ответить
Пам'ятаю не так давно одне зелене жабеня знайшло цікаве рішення аби знизити суму у платіжках у два рази. Потім, напевно, воно то рішення загубило.
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07.07.2021 20:11 Ответить
Это ещё раз подтверждает бесполезность НКРЭКУ, ее нужно немедленно ликвидировать, иначе это порошенковское наследие нам такого нагородит, что долго придется хлебаться. Вспомните Армению.
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07.07.2021 20:19 Ответить
мы помним как в 2019 году газ стоил для населения 6200 а сейчас 14000. вот это мы все помним. нахер нам та армения? мы свое ******** видим последние 2.5 года
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07.07.2021 20:27 Ответить
Не 2,5 года, а, как минимум, 30 лет.
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07.07.2021 20:47 Ответить
захотелось в развитой социализм?
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07.07.2021 21:03 Ответить
кацапи згадують смачнючі бутерброди совкового дитинства - чорний хлібець присипаний сіллю, смакота..
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07.07.2021 21:14 Ответить
А как называется тот общественный строй, который имеет место быть?
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08.07.2021 00:38 Ответить
Деньги забрали, ответсвенность за все повесили на шею мэров. Зебилоиды в действии
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07.07.2021 20:19 Ответить
красавцы
цену на газ будет формировать НКРЕ а тарифы - местные власти?
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07.07.2021 20:26 Ответить
Они просто сбросили с себя негатив, зебанда всегда так поступакет.
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07.07.2021 21:28 Ответить
ооо, а Корбан на парковки с мойками и цитрусами разменивался!)), от тут мне карта и поперла)))
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07.07.2021 20:27 Ответить
города Украины уничтожены. Нет смысла и денег чтобы жить в городе. В селе хотя бы дрова можно насобирать. Не бомбы и фашисты, а родные власти уничтожили жизнь.
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07.07.2021 20:38 Ответить
Езжай в село. Что тебе мешает?
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07.07.2021 20:48 Ответить
там працювати треба
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08.07.2021 11:31 Ответить
бред полный! тарифы нужно снижать до себестоимости, а если дать бандитам неконтролируемо ставить цены, как они захотят, то они от балды поставят цены невменяемые. Нужно создать комитет контролирующий тарифы, как антимонопольный комитет в США, который не дает образовываться монополиям и не дает им накручивать цены исходя из их монопольного положения и если такое случается, то наказание - штрафы, конфискация, тюрьма! Тарифы уже сейчас завышены во много раз и то, что приходит зимой за отопление - это завышенные многократно тарифы и за это нужно наказывать и нужно народу компенсировать деньги, которые они переплатили за отопление.
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07.07.2021 20:47 Ответить
1. слуги скинули ответственность с себя. опять будет двадцать пять - "куренные плохие, а гетьман гарний"

2. сдается, что слуги повторяют шаги партейки "едим эрэфию" и её духовного лидера.
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07.07.2021 20:54 Ответить
Давно пора!Пускай нажрутся местные князьки...
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07.07.2021 21:09 Ответить
В нашем селе за два года купили15хат ,которые продавали 10 лет ,одна семья с Киева уже заехала бухари.
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07.07.2021 21:13 Ответить
ну так местные все равно придумают как перевести стрелки на Киев..
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07.07.2021 21:14 Ответить
Надо Голобородьку на второй срок, что бы он сам мог назначать цены
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07.07.2021 21:19 Ответить
а нахера НКРЭКУ платить заоблачные зарплаты..за методички
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07.07.2021 21:23 Ответить
Зебилы поняли, что никак они тарифы снизить не смогут, потому что просрано все, и решили по старинке, весь негатив скинуть на местную власть.
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07.07.2021 21:27 Ответить
В надежде на поддержку мэров зеленые дали им еще одну нычку для воровства. А сами по принципу моя хата с краю. Геноцид нашего народа мафиозными властями продолжается. Деолигархизаторы хреновы.
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08.07.2021 05:23 Ответить
Членограй теперь на губах лохов, которые за него голосовали, играет
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08.07.2021 06:58 Ответить
 
 