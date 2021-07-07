Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ
Местные органы власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для 28 производителей и поставщиков тепловой энергии.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующие изменения Регулятор сегодня внес в Лицензионные условия хоздеятельности в сфере поставок тепла.
"Передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - сказано в сообщении.
"При этом Регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности", - пообещал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
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цену на газ будет формировать НКРЕ а тарифы - местные власти?
2. сдается, что слуги повторяют шаги партейки "едим эрэфию" и её духовного лидера.