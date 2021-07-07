Тарифи на тепло тепер формуватиме місцева влада, - НКРЕКП
Місцеві органи влади встановлюватимуть тарифи і затверджуватимуть плани розвитку для 28 виробників і постачальників теплової енергії.
Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідні зміни Регулятор сьогодні вніс до Ліцензійних умов господарської діяльності у сфері поставок тепла.
"Передається на місцевий рівень державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Таким чином встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів будуть місцеві органи влади", - сказано в повідомленні.
"При цьому Регулятор здійснюватиме методичну роботу і методологічну допомогу з питань державного регулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких відбуватиметься на місцевому рівні і продовжуватиме нормативно-правове забезпечення їх діяльності", - пообіцяв голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
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цену на газ будет формировать НКРЕ а тарифы - местные власти?
2. сдается, что слуги повторяют шаги партейки "едим эрэфию" и её духовного лидера.