Тарифи на тепло тепер формуватиме місцева влада, - НКРЕКП

Місцеві органи влади встановлюватимуть тарифи і затверджуватимуть плани розвитку для 28 виробників і постачальників теплової енергії.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідні зміни Регулятор сьогодні вніс до Ліцензійних умов господарської діяльності у сфері поставок тепла.

"Передається на місцевий рівень державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Таким чином встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів будуть місцеві органи влади", - сказано в повідомленні.

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"При цьому Регулятор здійснюватиме методичну роботу і методологічну допомогу з питань державного регулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких відбуватиметься на місцевому рівні і продовжуватиме нормативно-правове забезпечення їх діяльності", - пообіцяв голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.