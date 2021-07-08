Убийство президента Гаити: четверо подозреваемых ликвидированы, двое задержаны

Полиция задержала подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщил министр связи страны Франц Экзантус.

Глава полиции позже заявил, что четверо подозреваемых были ликвидированы, двое задержаны. Главу государства застрелили накануне в его резиденции.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (01:00 мск)",— написал господин Экзантус в Twitter.

"Четыре наемника были убиты, двое будут содержатся под нашим контролем. Трое полицейских, взятых в заложники, были освобождены",— сообщил глава полиции Леон Шарль (цитата по AFP).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза

Нападение произошло в ночь на 7 июля, группа людей пробралась на территорию резиденции президента. 53-летний Жовенель Моиза получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд.