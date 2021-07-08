Убийство президента Гаити: четверо подозреваемых ликвидированы, двое задержаны
Полиция задержала подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщил министр связи страны Франц Экзантус.
Глава полиции позже заявил, что четверо подозреваемых были ликвидированы, двое задержаны. Главу государства застрелили накануне в его резиденции.
"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (01:00 мск)",— написал господин Экзантус в Twitter.
"Четыре наемника были убиты, двое будут содержатся под нашим контролем. Трое полицейских, взятых в заложники, были освобождены",— сообщил глава полиции Леон Шарль (цитата по AFP).
Нападение произошло в ночь на 7 июля, группа людей пробралась на территорию резиденции президента. 53-летний Жовенель Моиза получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд.
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- Ты пытался заставить меня убить своего же президента!
- Пытался?..
(Call of Duty: Black Ops, финальная миссия, последний разговор Драговича и Мэйсона)
А Кеннеді поважаю - хоч і симпатизую більше республіканцям, але це був СПРАВЖНІЙ демократ і переконаний борець проти червоної чуми. "Последний Стрелок", як назвав його Стівен Кінг у другій частині "Темної Вежі".
Звісна річ, такий супротивник комуняк не влаштовував.
Я кожен день по ТВ маю можливість бачити одну потвору істоту-українофоба з Ко.
но этим обозначением пользуются только в Лаптестане...
а в цивилизированом мире этот часовой пояс обозначается как https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3 UTC+3
Утім бойові стовбури не менш ефективні, ніж лихі парфуми...
А ще тему одержимості парфумами розкрито у романі "Парфумер" Патріка Зюскінда.
Цензор, это господин Экзантус сверяет часы по москве или вы копипастите все без разбору с кацапских помоек?
Написати "Як інформує BBC/CNN/Reuters/DW/AFP/......" їм мабуть відчуття власної величі не дозволяє.