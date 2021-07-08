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Убийство президента Гаити: четверо подозреваемых ликвидированы, двое задержаны

Убийство президента Гаити: четверо подозреваемых ликвидированы, двое задержаны

Полиция задержала подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщил министр связи страны Франц Экзантус.

Глава полиции позже заявил, что четверо подозреваемых были ликвидированы, двое задержаны. Главу государства застрелили накануне в его резиденции.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (01:00 мск)",— написал господин Экзантус в Twitter.

"Четыре наемника были убиты, двое будут содержатся под нашим контролем. Трое полицейских, взятых в заложники, были освобождены",— сообщил глава полиции Леон Шарль (цитата по AFP).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза

Нападение произошло в ночь на 7 июля, группа людей пробралась на территорию резиденции президента. 53-летний Жовенель Моиза получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд.

Гаити (44) убийство (6491)


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Топ комментарии
+29
Кстати, был гаитянским "новым лицом". Разворовал даже то, чего уже нельзя было украсть.
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08.07.2021 07:29
+19
Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 4343
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08.07.2021 08:19
+18
Слава вам, неизвестные герои! Убитый был нехорошим человеком, хотел обнулить свой срок президенства, ну и обнулил, получается.
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08.07.2021 07:37
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Только 7 утра , а Вы уже задачи ставите 😀😀😀
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08.07.2021 07:27 Ответить
ПЛЗ?)))
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08.07.2021 07:49 Ответить
Гаїті - знову банани неподілили.
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08.07.2021 07:26 Ответить
Там немає дерев - вирубали все!
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08.07.2021 08:14 Ответить
Факт - з літака неозброєним оком видно кордон між Гаїті та ДР.
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08.07.2021 08:46 Ответить
що там з літака, з космосу.
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08.07.2021 10:49 Ответить
а банани це ТРАВА!!!
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08.07.2021 09:47 Ответить
Кстати, был гаитянским "новым лицом". Разворовал даже то, чего уже нельзя было украсть.
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08.07.2021 07:29 Ответить
"Дві работьонки" - бо Разумков, який почне виконувать обов"язки "Блазня" , після того, як той "окочуриться", буде ще гіршою бідою для України! А от механізму протистояння "два в одному" у нас у Конституції нема! Треба буде створювать "Тимчасовий уряд" І не виключено що його можуть очолить проукраїнські сили!!!
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08.07.2021 08:11 Ответить
Все Гаити да Гаити, везет же людям у них весело, а у нас когда же наконец????!
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08.07.2021 07:32 Ответить
Зая,проплати!!!!
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08.07.2021 08:03 Ответить
🤪🤣 сама не потяну, надо сбрасываться всем !
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08.07.2021 14:35 Ответить
Слава вам, неизвестные герои! Убитый был нехорошим человеком, хотел обнулить свой срок президенства, ну и обнулил, получается.
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08.07.2021 07:37 Ответить
Убийцы представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками(DEA).

Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 7787
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08.07.2021 08:04 Ответить
Цензор писав про твого улюбленця Флойда. Тобі цього мало?
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08.07.2021 08:21 Ответить
Вони зробили його разом )))0))0)))
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08.07.2021 08:08 Ответить
Освальда затримали, чи вбили?
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08.07.2021 08:18 Ответить
Ніт. Насправді Кеннеді вбив спецагент ЦРУ Алекс Мейсон, якого запрограмував генерал Микита Драгович )))

- Ты пытался заставить меня убить своего же президента!
- Пытался?..
(Call of Duty: Black Ops, финальная миссия, последний разговор Драговича и Мэйсона)
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08.07.2021 10:42 Ответить
Вбивство Кеннеді організувало КДБ.
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08.07.2021 10:47 Ответить
Не сумніваюся. Власне у сюжеті згаданої серії на це прозоро натякається: три основних антагоністи (генерал Драгович, полковник Кравченко і колишній рейхівський вчений доктор Штайнер, який перейшов на службу СРСР) планували отруїти Америку біохімічною зброєю Нова-6, а Драгович ще й запрограмував Мейсона (протагоніст) на вбивство Кеннеді, коли Мейсон ненадовго потрапив до лап коммі. Взагалі у Black Ops сюжет ще той...

А Кеннеді поважаю - хоч і симпатизую більше республіканцям, але це був СПРАВЖНІЙ демократ і переконаний борець проти червоної чуми. "Последний Стрелок", як назвав його Стівен Кінг у другій частині "Темної Вежі".
Звісна річ, такий супротивник комуняк не влаштовував.
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08.07.2021 11:08 Ответить
Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 4343
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08.07.2021 08:19 Ответить
-Вы что, хотите как на Гаити?-
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08.07.2021 09:49 Ответить
Погана новина. У нашого тепер збільшиться кортеж і охорона. А це додаткові витрати для бідної країни. На цьому фоні Марусі ще "впаяють" строк за погрози.
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08.07.2021 08:29 Ответить
Більш нема на що посилатись крім ординського Комерсанта?
Я кожен день по ТВ маю можливість бачити одну потвору істоту-українофоба з Ко.
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08.07.2021 08:32 Ответить
Но дело сделано.
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08.07.2021 08:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tMQ2-w0uWrs Where is Sam Boga? Where is your hide out?
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08.07.2021 08:43 Ответить
Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 3648
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08.07.2021 08:46 Ответить
Да.
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08.07.2021 09:10 Ответить
ДАААА!!!!
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08.07.2021 10:28 Ответить
явно не того президента...
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08.07.2021 08:51 Ответить
Скоріш за все, "разборки братвы". В ******** час, да в таких країнах, як Гаїті, вірити тому, що там державні змі передають? Найняли хлопців з гетто, дали їм пукалки і модну уніформу, обіцяли переправити через кордон в Домініканську Республіку і потім в США, а потім завалили. Тепер інша "бригада' на потоки фіндопомоги від Заходу сяде)
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08.07.2021 08:53 Ответить
А у нас снежки цветочки и сме}{√йочки🙄
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08.07.2021 09:16 Ответить
Настоящие нерабы. Просто взяли и замочили плохого президента.
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08.07.2021 09:56 Ответить
Magic people, Voodoo people! © The Prodigy
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08.07.2021 10:47 Ответить
Уважаемая редакция- что это за обозначение- «сегодня около 18:00 (01:00 мск)",-???
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08.07.2021 10:04 Ответить
Это потому, что Украина как жила в московской парадигме, так и продолжает жить. Даже время отмеряют по москве, а не по Киеву.
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08.07.2021 10:26 Ответить
це цитата московитського видання комерсантї
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08.07.2021 10:47 Ответить
Что такое - «МСК»- ?
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08.07.2021 10:04 Ответить
Так, це така політика "створення" міжнародних новин тут. Головне не забути втулити "як повідомляє цензор.НЕТ".
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08.07.2021 11:17 Ответить
Тоже самое что и MSK...
но этим обозначением пользуются только в Лаптестане...
а в цивилизированом мире этот часовой пояс обозначается как https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3 UTC+3
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08.07.2021 11:37 Ответить
МоСКва
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08.07.2021 14:57 Ответить
цензор акстісь, цитувати комерсантї? Серйозно?
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08.07.2021 10:46 Ответить
Враховуючи специфіку Гаїті, креативніше було б замочити їхнього "афро-зеленського" за допомогою магії Вуду ))
Утім бойові стовбури не менш ефективні, ніж лихі парфуми...
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08.07.2021 10:53 Ответить
Лихі парфуми -- це які, "Красная мацква"?
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08.07.2021 11:15 Ответить
свого часу Гугл так перекладав "злые духи" )))
А ще тему одержимості парфумами розкрито у романі "Парфумер" Патріка Зюскінда.
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08.07.2021 12:11 Ответить
Бойовий стовбур:

Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 6070
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08.07.2021 13:49 Ответить
Ага ))) Іще той момент у "Хоббіті", коли Торін у битві замість розбитого щита вхопив дубову дровеняку (за що й отримав ім'я Oakenshield - Дубощит). Ото теж був бойовий стовбур...
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08.07.2021 13:53 Ответить
задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (01:00 мск)",- написал господин ЭкзантусИсточник: https://censor.net/ru/n3275797
Цензор, это господин Экзантус сверяет часы по москве или вы копипастите все без разбору с кацапских помоек?
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08.07.2021 13:25 Ответить
Написано ж (як і у кожній новині з-за кордону на цьому сайті): "Як інформує Цензор.НЕТ..."

Написати "Як інформує BBC/CNN/Reuters/DW/AFP/......" їм мабуть відчуття власної величі не дозволяє.
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08.07.2021 13:52 Ответить
У одному з "Джеймсів Бондів" (де Куриленко зіграла) такий собі генерал Медрано (чи колумбійський, чи венесуельський), перебуваючи у Порт-о-Пренсі, так сказав про Гаїті: "Разніца в том, что моя страна -- ето нє плєвок на картє Карібского моря."
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08.07.2021 14:06 Ответить
 
 