Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив міністр зв'язку країни Франц Екзантус.

Глава поліції пізніше заявив, що четверо підозрюваних були ліквідовані, двоє затримані. Главу держави застрелили напередодні в його резиденції.

"Імовірні вбивці президента Жовенеля Моїза затримані Національною поліцією сьогодні приблизно о 18:00 (01:00 мск)", - написав пан Екзантус у Twitter.

"Чотирьох найманців було вбито, двоє утримуються під нашим контролем. Трьох поліцейських, узятих у заручники, звільнено", - повідомив глава поліції Леон Шарль (цитата за AFP).

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Напад стався в ніч на 7 липня, група людей пробралася на територію резиденції президента. 53-річний Жовенель Моїз зазнав смертельного поранення. Його дружина зазнала вогнепального поранення. Її відправили на лікування до США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд.