Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив міністр зв'язку країни Франц Екзантус.
Глава поліції пізніше заявив, що четверо підозрюваних були ліквідовані, двоє затримані. Главу держави застрелили напередодні в його резиденції.
"Імовірні вбивці президента Жовенеля Моїза затримані Національною поліцією сьогодні приблизно о 18:00 (01:00 мск)", - написав пан Екзантус у Twitter.
"Чотирьох найманців було вбито, двоє утримуються під нашим контролем. Трьох поліцейських, узятих у заручники, звільнено", - повідомив глава поліції Леон Шарль (цитата за AFP).
Напад стався в ніч на 7 липня, група людей пробралася на територію резиденції президента. 53-річний Жовенель Моїз зазнав смертельного поранення. Його дружина зазнала вогнепального поранення. Її відправили на лікування до США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ты пытался заставить меня убить своего же президента!
- Пытался?..
(Call of Duty: Black Ops, финальная миссия, последний разговор Драговича и Мэйсона)
А Кеннеді поважаю - хоч і симпатизую більше республіканцям, але це був СПРАВЖНІЙ демократ і переконаний борець проти червоної чуми. "Последний Стрелок", як назвав його Стівен Кінг у другій частині "Темної Вежі".
Звісна річ, такий супротивник комуняк не влаштовував.
Я кожен день по ТВ маю можливість бачити одну потвору істоту-українофоба з Ко.
но этим обозначением пользуются только в Лаптестане...
а в цивилизированом мире этот часовой пояс обозначается как https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3 UTC+3
Утім бойові стовбури не менш ефективні, ніж лихі парфуми...
А ще тему одержимості парфумами розкрито у романі "Парфумер" Патріка Зюскінда.
Цензор, это господин Экзантус сверяет часы по москве или вы копипастите все без разбору с кацапских помоек?
Написати "Як інформує BBC/CNN/Reuters/DW/AFP/......" їм мабуть відчуття власної величі не дозволяє.