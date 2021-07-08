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Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано

Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив міністр зв'язку країни Франц Екзантус.

Глава поліції пізніше заявив, що четверо підозрюваних були ліквідовані, двоє затримані. Главу держави застрелили напередодні в його резиденції.

"Імовірні вбивці президента Жовенеля Моїза затримані Національною поліцією сьогодні приблизно о 18:00 (01:00 мск)", - написав пан Екзантус у Twitter.

"Чотирьох найманців було вбито, двоє утримуються під нашим контролем. Трьох поліцейських, узятих у заручники, звільнено", - повідомив глава поліції Леон Шарль (цитата за AFP).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза

Напад стався в ніч на 7 липня, група людей пробралася на територію резиденції президента. 53-річний Жовенель Моїз зазнав смертельного поранення. Його дружина зазнала вогнепального поранення. Її відправили на лікування до США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд.

Автор: 

Гаїті (10) вбивство (3095)


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Топ коментарі
+29
Кстати, был гаитянским "новым лицом". Разворовал даже то, чего уже нельзя было украсть.
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08.07.2021 07:29
+19
Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 4343
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08.07.2021 08:19
+18
Слава вам, неизвестные герои! Убитый был нехорошим человеком, хотел обнулить свой срок президенства, ну и обнулил, получается.
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08.07.2021 07:37
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Только 7 утра , а Вы уже задачи ставите 😀😀😀
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08.07.2021 07:27 Відповісти
ПЛЗ?)))
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08.07.2021 07:49 Відповісти
Гаїті - знову банани неподілили.
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08.07.2021 07:26 Відповісти
Там немає дерев - вирубали все!
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08.07.2021 08:14 Відповісти
Факт - з літака неозброєним оком видно кордон між Гаїті та ДР.
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08.07.2021 08:46 Відповісти
що там з літака, з космосу.
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08.07.2021 10:49 Відповісти
а банани це ТРАВА!!!
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08.07.2021 09:47 Відповісти
Кстати, был гаитянским "новым лицом". Разворовал даже то, чего уже нельзя было украсть.
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08.07.2021 07:29 Відповісти
"Дві работьонки" - бо Разумков, який почне виконувать обов"язки "Блазня" , після того, як той "окочуриться", буде ще гіршою бідою для України! А от механізму протистояння "два в одному" у нас у Конституції нема! Треба буде створювать "Тимчасовий уряд" І не виключено що його можуть очолить проукраїнські сили!!!
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08.07.2021 08:11 Відповісти
Все Гаити да Гаити, везет же людям у них весело, а у нас когда же наконец????!
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08.07.2021 07:32 Відповісти
Зая,проплати!!!!
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08.07.2021 08:03 Відповісти
🤪🤣 сама не потяну, надо сбрасываться всем !
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08.07.2021 14:35 Відповісти
Слава вам, неизвестные герои! Убитый был нехорошим человеком, хотел обнулить свой срок президенства, ну и обнулил, получается.
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08.07.2021 07:37 Відповісти
Убийцы представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками(DEA).

Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 7787
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08.07.2021 08:04 Відповісти
Цензор писав про твого улюбленця Флойда. Тобі цього мало?
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08.07.2021 08:21 Відповісти
Вони зробили його разом )))0))0)))
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08.07.2021 08:08 Відповісти
Освальда затримали, чи вбили?
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08.07.2021 08:18 Відповісти
Ніт. Насправді Кеннеді вбив спецагент ЦРУ Алекс Мейсон, якого запрограмував генерал Микита Драгович )))

- Ты пытался заставить меня убить своего же президента!
- Пытался?..
(Call of Duty: Black Ops, финальная миссия, последний разговор Драговича и Мэйсона)
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08.07.2021 10:42 Відповісти
Вбивство Кеннеді організувало КДБ.
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08.07.2021 10:47 Відповісти
Не сумніваюся. Власне у сюжеті згаданої серії на це прозоро натякається: три основних антагоністи (генерал Драгович, полковник Кравченко і колишній рейхівський вчений доктор Штайнер, який перейшов на службу СРСР) планували отруїти Америку біохімічною зброєю Нова-6, а Драгович ще й запрограмував Мейсона (протагоніст) на вбивство Кеннеді, коли Мейсон ненадовго потрапив до лап коммі. Взагалі у Black Ops сюжет ще той...

А Кеннеді поважаю - хоч і симпатизую більше республіканцям, але це був СПРАВЖНІЙ демократ і переконаний борець проти червоної чуми. "Последний Стрелок", як назвав його Стівен Кінг у другій частині "Темної Вежі".
Звісна річ, такий супротивник комуняк не влаштовував.
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08.07.2021 11:08 Відповісти
Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 4343
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08.07.2021 08:19 Відповісти
-Вы что, хотите как на Гаити?-
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08.07.2021 09:49 Відповісти
Погана новина. У нашого тепер збільшиться кортеж і охорона. А це додаткові витрати для бідної країни. На цьому фоні Марусі ще "впаяють" строк за погрози.
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08.07.2021 08:29 Відповісти
Більш нема на що посилатись крім ординського Комерсанта?
Я кожен день по ТВ маю можливість бачити одну потвору істоту-українофоба з Ко.
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08.07.2021 08:32 Відповісти
Но дело сделано.
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08.07.2021 08:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tMQ2-w0uWrs Where is Sam Boga? Where is your hide out?
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08.07.2021 08:43 Відповісти
Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 3648
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08.07.2021 08:46 Відповісти
Да.
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08.07.2021 09:10 Відповісти
ДАААА!!!!
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08.07.2021 10:28 Відповісти
явно не того президента...
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08.07.2021 08:51 Відповісти
Скоріш за все, "разборки братвы". В ******** час, да в таких країнах, як Гаїті, вірити тому, що там державні змі передають? Найняли хлопців з гетто, дали їм пукалки і модну уніформу, обіцяли переправити через кордон в Домініканську Республіку і потім в США, а потім завалили. Тепер інша "бригада' на потоки фіндопомоги від Заходу сяде)
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08.07.2021 08:53 Відповісти
А у нас снежки цветочки и сме}{√йочки🙄
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08.07.2021 09:16 Відповісти
Настоящие нерабы. Просто взяли и замочили плохого президента.
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08.07.2021 09:56 Відповісти
Magic people, Voodoo people! © The Prodigy
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08.07.2021 10:47 Відповісти
Уважаемая редакция- что это за обозначение- «сегодня около 18:00 (01:00 мск)",-???
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08.07.2021 10:04 Відповісти
Это потому, что Украина как жила в московской парадигме, так и продолжает жить. Даже время отмеряют по москве, а не по Киеву.
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08.07.2021 10:26 Відповісти
це цитата московитського видання комерсантї
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08.07.2021 10:47 Відповісти
Что такое - «МСК»- ?
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08.07.2021 10:04 Відповісти
Так, це така політика "створення" міжнародних новин тут. Головне не забути втулити "як повідомляє цензор.НЕТ".
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08.07.2021 11:17 Відповісти
Тоже самое что и MSK...
но этим обозначением пользуются только в Лаптестане...
а в цивилизированом мире этот часовой пояс обозначается как https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3 UTC+3
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08.07.2021 11:37 Відповісти
МоСКва
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08.07.2021 14:57 Відповісти
цензор акстісь, цитувати комерсантї? Серйозно?
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08.07.2021 10:46 Відповісти
Враховуючи специфіку Гаїті, креативніше було б замочити їхнього "афро-зеленського" за допомогою магії Вуду ))
Утім бойові стовбури не менш ефективні, ніж лихі парфуми...
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08.07.2021 10:53 Відповісти
Лихі парфуми -- це які, "Красная мацква"?
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08.07.2021 11:15 Відповісти
свого часу Гугл так перекладав "злые духи" )))
А ще тему одержимості парфумами розкрито у романі "Парфумер" Патріка Зюскінда.
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08.07.2021 12:11 Відповісти
Бойовий стовбур:

Убивство президента Гаїті: чотирьох підозрюваних ліквідовано, двох затримано - Цензор.НЕТ 6070
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08.07.2021 13:49 Відповісти
Ага ))) Іще той момент у "Хоббіті", коли Торін у битві замість розбитого щита вхопив дубову дровеняку (за що й отримав ім'я Oakenshield - Дубощит). Ото теж був бойовий стовбур...
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08.07.2021 13:53 Відповісти
задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (01:00 мск)",- написал господин ЭкзантусИсточник: https://censor.net/ru/n3275797
Цензор, это господин Экзантус сверяет часы по москве или вы копипастите все без разбору с кацапских помоек?
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08.07.2021 13:25 Відповісти
Написано ж (як і у кожній новині з-за кордону на цьому сайті): "Як інформує Цензор.НЕТ..."

Написати "Як інформує BBC/CNN/Reuters/DW/AFP/......" їм мабуть відчуття власної величі не дозволяє.
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08.07.2021 13:52 Відповісти
У одному з "Джеймсів Бондів" (де Куриленко зіграла) такий собі генерал Медрано (чи колумбійський, чи венесуельський), перебуваючи у Порт-о-Пренсі, так сказав про Гаїті: "Разніца в том, что моя страна -- ето нє плєвок на картє Карібского моря."
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08.07.2021 14:06 Відповісти
 
 