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Новости Борьба с коронавирусом
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Новые штаммы коронавируса пока побеждают в гонке с вакцинами

Новые штаммы коронавируса пока побеждают в гонке с вакцинами

Новые варианты коронавируса пока что побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге в среду.

"Новые варианты в настоящее время побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов", - сообщил Гебрейесус.

Он отметил, что это угрожает восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией. По словам главы ВОЗ, резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин и постоянно мутирующим вирусом.

"Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась", - подчеркнул директор организации.

Гебрейесус заявил, что у него "вызывает отвращение" тот факт, что миллионы медицинских работников по всему миру еще не вакцинированы. "С моральной, эпидемиологической или экономической точки зрения настало время, чтобы мир объединился, чтобы коллективно бороться с этой пандемией", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешняя фаза пандемии COVID-19 все еще остается опасной, - глава ВОЗ Гебрейесус

Накануне Гебрейесус подчеркивал, что несмотря на достигнутый в борьбе с коронавирусом прогресс, пандемия находится на очень опасной стадии. Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.

Эксперты американо-британской консалтинговой компании IHS Markit в апреле пришли к выводу, что вакцинный национализм является главным препятствием в борьбе с пандемией COVID-19. По их мнению, несмотря на то, что отдельные страны успешно ведут прививочную кампанию и вакцинировали значительную долю населения, дефицит вакцин в бедных странах может поставить восстановление мировой экономики под угрозу.

В IHS Markit заявили, что если развитые страны продолжат накапливать вакцины и не помогут в их равномерном распределении, то пандемия затянется не только на 2022-й, но и на 2023 год. Это связано с тем, что в странах с нехваткой вакцин будут появляться новые более агрессивные варианты коронавируса. Которые могут свести к нулю уже проведенные прививочные кампании.

вакцина (3815) ВОЗ (777) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
А Гебрейша в курсе, какое отвращение вызывает его брехня ?
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08.07.2021 08:34
+4
В интересах ВОЗ нагнетать и держать по максимому,когда ещё такое будет,это их хлеб
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08.07.2021 08:52
+4
Заголовок манипулятивньій , в стиле роспропагандьі. ВОЗ говорит о недостаточньіх темпах вакцинации , а не о "победе" новьіх штаммов вируса над вакцинами. Вакциньі єффективньі и против новьіх штаммов.
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08.07.2021 08:53
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В ВОЗ заявили о победе новых штаммов коронавируса над вакцинацией - Цензор.НЕТ 1659
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08.07.2021 08:33 Ответить
А Гебрейша в курсе, какое отвращение вызывает его брехня ?
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08.07.2021 08:34 Ответить
если вспомнить что ВОЗ не торопился объявлять пандемию....то все его никому не интересные страшилки и нововыдуманный термин "Вакцинный национализм" вызывают только раздражение
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08.07.2021 08:50 Ответить
А это нетот самый глава ВОЗ который рассказывал что *у Китая всё под контролем* и *нет нужды перекрывать авиасообщение*...
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08.07.2021 08:51 Ответить
В интересах ВОЗ нагнетать и держать по максимому,когда ещё такое будет,это их хлеб
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08.07.2021 08:52 Ответить
В нем давно собраны одни лоббисты фарм компаний . И об этом надо постоянно напоминать
А то все кому не лень пеняют Украине коррупцией ( хотя она огромна)
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08.07.2021 08:58 Ответить
Заголовок манипулятивньій , в стиле роспропагандьі. ВОЗ говорит о недостаточньіх темпах вакцинации , а не о "победе" новьіх штаммов вируса над вакцинами. Вакциньі єффективньі и против новьіх штаммов.
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08.07.2021 08:53 Ответить
сам проверял? на кошках?
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08.07.2021 14:45 Ответить
Гебейруса надо посадить !!!
Или можно одолжить одну Гиляку ( с нашего мильяррда деревьев ) 😀
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08.07.2021 08:55 Ответить
Ну то что человечество так ничему и не научилось за 2000 лет, это факт, жадные твари рулят. И вирус этот, это следствие глубокой, душевной болезни человечества. Обьединение, у нас вон соседи, вообще в 14й век ушли, в полную изоляцию...
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08.07.2021 08:57 Ответить
этот гебрейсус- продажная подстилка китая..., кстати, а китаёзы ответят за выведение и распространение ковида..!?!?
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08.07.2021 08:57 Ответить
Бесвязаные заклинания политшамана с барабаном от воз на содержании фарм-мафиии. Шо колдунам нужно запугать дурака остальное он сам сделает еще и других заставлять будет.
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08.07.2021 08:57 Ответить
"Справедливое распределение".
Как обычно у Шариковых: " забрать у богатых и раздать бедным".
Только, какого хрена "бедные", вместо того, что бы покупать не так уж дорогую вакцину, строят дороги, кортежи и парады?
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08.07.2021 09:02 Ответить
А какая молитва самая-самая?
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08.07.2021 09:09 Ответить
Как победить короновирус? Надо просто перестать болеть.
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08.07.2021 09:27 Ответить
Кликбейт работает на ура. У соседних новостей 1162 и 415 просмотров. Тут 7195. )))
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08.07.2021 09:40 Ответить
О, вытащили чучело, вешает теперь что вакцинироваться надо постоянно и постоянно новыми вакцинами.
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08.07.2021 09:53 Ответить
Коментарии профанов Шариковых умиляют… лишь бы вставить свои 5 копеек. Эксперты хреновы…
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08.07.2021 10:04 Ответить
Как работа твоя, эксперт по чистке унитазов?
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08.07.2021 14:46 Ответить
А вы мрази когда молчали про Китай и начало этого всего, бабло в карманах не жало, суки двуличные. Конечно страны которые вакцины сделали и страны с баблом будут заботится о своих людях, думали будет как-то по другому?
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08.07.2021 12:04 Ответить
заботится люди массово покалечены, тысячи дохнут, десятки тысяч увольняются из-за принуждения вакцинироваться
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08.07.2021 14:47 Ответить
Гебрейсус становится всё более похожим на Дмитрия Табачника.
Общие этнические корни.
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08.07.2021 23:41 Ответить
 
 