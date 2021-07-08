Новые штаммы коронавируса пока побеждают в гонке с вакцинами

Новые варианты коронавируса пока что побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге в среду.

"Новые варианты в настоящее время побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов", - сообщил Гебрейесус.

Он отметил, что это угрожает восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией. По словам главы ВОЗ, резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин и постоянно мутирующим вирусом.

"Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась", - подчеркнул директор организации.

Гебрейесус заявил, что у него "вызывает отвращение" тот факт, что миллионы медицинских работников по всему миру еще не вакцинированы. "С моральной, эпидемиологической или экономической точки зрения настало время, чтобы мир объединился, чтобы коллективно бороться с этой пандемией", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешняя фаза пандемии COVID-19 все еще остается опасной, - глава ВОЗ Гебрейесус

Накануне Гебрейесус подчеркивал, что несмотря на достигнутый в борьбе с коронавирусом прогресс, пандемия находится на очень опасной стадии. Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.

Эксперты американо-британской консалтинговой компании IHS Markit в апреле пришли к выводу, что вакцинный национализм является главным препятствием в борьбе с пандемией COVID-19. По их мнению, несмотря на то, что отдельные страны успешно ведут прививочную кампанию и вакцинировали значительную долю населения, дефицит вакцин в бедных странах может поставить восстановление мировой экономики под угрозу.

В IHS Markit заявили, что если развитые страны продолжат накапливать вакцины и не помогут в их равномерном распределении, то пандемия затянется не только на 2022-й, но и на 2023 год. Это связано с тем, что в странах с нехваткой вакцин будут появляться новые более агрессивные варианты коронавируса. Которые могут свести к нулю уже проведенные прививочные кампании.