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Новости Коронавирус и карантин
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Нынешняя фаза пандемии COVID-19 все еще остается опасной, - глава ВОЗ Гебрейесус

Нынешняя фаза пандемии COVID-19 все еще остается опасной, - глава ВОЗ Гебрейесус

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал нынешнюю стадию пандемии коронавируса опасной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

По его мнению, единственным выходом из ситуации является распространение индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.

"Мы сталкиваемся с пандемией по двум колеям: те страны, которые открывают экономику, смогли поставить пандемию под контроль… и страны, которые не охватили вакцинацией население и сталкиваются с волной госпитализаций и летальных исходов. <...> Мы достигли прогресса в контроле над пандемей, тем не менее  все еще остается опасной настоящая фаза пандемии", - сказал Гебрейесус

Накануне представитель ВОЗ Майкл Райан заявил, что прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировался. Тем не менее, по его словам, их число велико само по себе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые штаммы коронавируса будут появляться и далее, - глава ВОЗ Гебрейесус

В мире зарегистрировано около 185 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 млн человек.

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Гебейроса под суд надо отправить
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07.07.2021 08:05 Ответить
Нынешняя фаза пандемии COVID-19 все еще остается опасной, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8645
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07.07.2021 08:06 Ответить
У британцев было спокойно , и тут их колониальные подопечные навезли Дельту .
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07.07.2021 08:08 Ответить
https://censor.net/ru/news/3275283/voz_zayavila_o_stabilizatsii_na_ochen_vysokom_urovne_situatsii_s_covid19

06.07.21 07:09
ВОЗ заявила о "стабилизации на очень высоком уровне" ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась"на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya-covid-mire-stabilizirovalas-na-1625527597.html РБК-Украина , об этом говорится в https://twitter.com/who заявлении директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.По его словам, за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась."Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал Райан.Он также считает, что ситуация с распространением коронавирусом сейчас лучше, чем два-три месяца назад.

А вони не могли б домовитися молоти в унісон ?
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07.07.2021 08:10 Ответить
 
 