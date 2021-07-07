Нынешняя фаза пандемии COVID-19 все еще остается опасной, - глава ВОЗ Гебрейесус

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал нынешнюю стадию пандемии коронавируса опасной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

По его мнению, единственным выходом из ситуации является распространение индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.

"Мы сталкиваемся с пандемией по двум колеям: те страны, которые открывают экономику, смогли поставить пандемию под контроль… и страны, которые не охватили вакцинацией население и сталкиваются с волной госпитализаций и летальных исходов. <...> Мы достигли прогресса в контроле над пандемей, тем не менее все еще остается опасной настоящая фаза пандемии", - сказал Гебрейесус

Накануне представитель ВОЗ Майкл Райан заявил, что прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировался. Тем не менее, по его словам, их число велико само по себе.

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В мире зарегистрировано около 185 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 млн человек.