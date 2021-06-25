Новые штаммы коронавируса будут появляться и далее, - глава ВОЗ Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла на заседании ВОЗ в Женеве.
Как пояснил глава ВОЗ, коронавирус мутирует во время передачи от одного человека к другому, поэтому уменьшив количество передач, можно остановить его мутацию.
"Ожидаются новые варианты, о которых будут сообщать и впредь - это то, что делают вирусы, они эволюционируют, - но мы можем предотвратить появление новых вариантов, предотвращая передачу COVID-19. Все достаточно просто: больше передач, больше вариантов. Меньше передач, меньше вариантов", - сказал он.
Напомним, сейчас известно о целом ряде штаммов коронавируса. Наиболее известные из них - британский, южноафриканский и индийский, получивший название "Дельта".
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3,925,285. Майже 4 млн. з початку пандемії. Це страшно. Та не треба забувати, що щорічно від онкозахворювань вмирає набагато більше. http://khocz.com.ua/4-ljutogo-2020-roku-vsesvitnij-den-borotbi-proti-raku/ За даними ВООЗ від онкозахворювань тільки за 1 рік, 2018-й, в світі померло майже 10 млн. людей. До чого я веду. Висновок: системний комплексний підхід забезпечить успіх в будь-якій справі, і це стосується охорони здоров'я людей.