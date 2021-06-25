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Новые штаммы коронавируса будут появляться и далее, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новые штаммы коронавируса будут появляться и далее, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла на заседании ВОЗ в Женеве.

Как пояснил глава ВОЗ, коронавирус мутирует во время передачи от одного человека к другому, поэтому уменьшив количество передач, можно остановить его мутацию.

"Ожидаются новые варианты, о которых будут сообщать и впредь - это то, что делают вирусы, они эволюционируют, - но мы можем предотвратить появление новых вариантов, предотвращая передачу COVID-19. Все достаточно просто: больше передач, больше вариантов. Меньше передач, меньше вариантов", - сказал он.

Напомним, сейчас известно о целом ряде штаммов коронавируса. Наиболее известные из них - британский, южноафриканский и индийский, получивший название "Дельта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространение COVID-19 опережает темпы вакцинации, - ВОЗ

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Топ комментарии
+3
Нові штами будуть появлятись доти, поки людство не перетвориться в зебілів, а кінцево в мавп.
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25.06.2021 21:12
+3
Як дивно, коли все стається так як ти прогнозуєш.... Тепер примати все ваше нікчемне життя, як я сказав буде проходити від "вакцини" до вакцини і від "пандемії" до пандемії.
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25.06.2021 21:27
+3
Тут народ в зале интересуется- Так прививка действует или нет?
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25.06.2021 21:35
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минулорічний анекдот про перше десятиліття карантину вже не видається таким смішним.
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25.06.2021 21:11 Ответить
Вы работаете над этим?
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25.06.2021 21:11 Ответить
Кетайцы всё так же работают. В лабе в Ухане.
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25.06.2021 21:12 Ответить
біотероризм фарммафії в дії
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26.06.2021 16:36 Ответить
Нові штами будуть появлятись доти, поки людство не перетвориться в зебілів, а кінцево в мавп.
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25.06.2021 21:12 Ответить
это оптимистический сценарий...)
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25.06.2021 22:13 Ответить
3еленейсское 4мо !! .
.
ВЫКУПИ за счет 95-го кваквартала СТРАТЕГИЧЕССКИЕ ЗАПАСЫ АНТИВИРУСНОЙ 3АЩИТЫ, -
КОТОРЫЕ вы РАСПРОДАВАЛИ 10-го декабря - 17 - го января 2020-21 годов ! .
.
А прыбыли -- НА ЗАРПЛАТЫ учитилям и медикам !
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25.06.2021 21:15 Ответить
Новые штаммы коронавируса будут появляться и далее, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 9479
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25.06.2021 21:16 Ответить
Як дивно, коли все стається так як ти прогнозуєш.... Тепер примати все ваше нікчемне життя, як я сказав буде проходити від "вакцини" до вакцини і від "пандемії" до пандемії.
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25.06.2021 21:27 Ответить
Гебрейесус как-будто сам новые штаммы изготавливает - все то он знает...
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25.06.2021 21:29 Ответить
Керує ВОЗ ефіоп. Невже нікого це не дивує і не викликає запитань?.....
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25.06.2021 21:34 Ответить
чем тебе пушкины не нравятся...?)
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25.06.2021 22:14 Ответить
Тут народ в зале интересуется- Так прививка действует или нет?
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25.06.2021 21:35 Ответить
Виходячи з того, як за неї агітують, то не дуже.
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25.06.2021 21:46 Ответить
Смотря на што . Прививка очень эффективна в образовании сгустков крови , нарушении нейронных связей мозга, разрушении печени , яичников , легочной ткани и печени . У молодых приводит к воспалению сердечной мышцы .

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25.06.2021 23:31 Ответить
Дякую. Заспокоїв. Вже скучив за новим штамчиком
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25.06.2021 21:55 Ответить
быдло и так схавает,чего зря рубашку снимать
https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™

Для быстрого, ежедневного ревакцинирования российских губернаторов снабдили рубашками с прививочными отверстиями на плече.

Нові штами коронавірусу будуть з'являтися і далі, - голова ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 3053
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25.06.2021 22:00 Ответить
ЭТО ПОРОШЕНКО НАЖИВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ, блин ... запутался !
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25.06.2021 22:21 Ответить
Конечно. Фабрики по производству вируса штампуют эго регулярно. Вирус-болезнь-локдаун-паспорта-вакцинации = Мега прибыльный бизнес и Мега удобная для манипуляций с человеческим стадом штука. 👹👹👹👹👹👹Это сверх новая реальность теперь навсегда
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25.06.2021 22:27 Ответить
минулого року оригінальний ковід усе літо мутував в іншу сторону, стаючи менш агресивним, як казали лікарі - вироджувався. А тут бац, де не візьмись - британський штам об"явився.
Біотериристи в лабораторіях працюють не покладаючи пробірок.
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26.06.2021 16:42 Ответить
пока безмозглые лошары будут готовы выкидывать деньги на недостоверные тесты, носить бесполезные против вирусов маски и колоться отравой, "пЛандемия" не закончится
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25.06.2021 22:34 Ответить
население планеты растет сумасшедшими темпами и скоро на всех не хватит ресурсов. вот видимо и решили начать искусственно регулировать количество людей
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25.06.2021 22:46 Ответить
и регулировать начали с США, где количество жертв одно из наибольших... браво Голмс
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25.06.2021 23:09 Ответить
может сговор нескольких государств. началось то с китая, где народу валом. а больше всех косит индию, со вторым населением планеты
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25.06.2021 23:18 Ответить
Количество людей в США умерших в 2019 году меньше чем умерло в ковидный 2020 . Вопрос как повлиял ковид на смертность в США ?
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25.06.2021 23:24 Ответить
Банда входит во вкус. Как всегда впереди идут писатели фантасты. Там все уже было ... в будущем. Разобщенность, контроль (пока медицинский но будет и социальный и полицейский), "спасательная миссия элиты"... Все будет. Эфиоп дело говорит. Только не нужно понимать, его, буквально.
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25.06.2021 23:20 Ответить
антип61 ты где? придурковатый воз
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25.06.2021 23:34 Ответить
Испанка в прошлом столетии "попандемияла" два года, собрала урожай своих жертв и ушла сама-собой, а этот Ковид за 2-года все набирает и набирает обороты !!! Знаете почему!? - да потому что это рукотворный вирус и прививки все до сраки и дальше - каждый сам за себя !!!
... И еще - Знаете почему так кремлевская крыса боится и сидит постоянно в бункере !? . нет , не потому что он боится покушения как вы подумали, а потому что боится заразиться Ковидом - ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО ОНО ЗНАЕТ ЧТО ЗА МОНСТРА ОН ВЫПУСТИЛ В МИР !!!!
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26.06.2021 01:19 Ответить
для московії це занадто висока матерія. Біотерористи з США і Китаю брали участь у створенні первинного варіанту.
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26.06.2021 16:46 Ответить
Пандемія коронавірусу в світі. Статистичний підсумок на сьогодні, 26.06.2021, дивимось в https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Worldometer - real time world statistics. Що бачимо в графі - "СМЕРТІ": Deaths:
3,925,285. Майже 4 млн. з початку пандемії. Це страшно. Та не треба забувати, що щорічно від онкозахворювань вмирає набагато більше. http://khocz.com.ua/4-ljutogo-2020-roku-vsesvitnij-den-borotbi-proti-raku/ За даними ВООЗ від онкозахворювань тільки за 1 рік, 2018-й, в світі померло майже 10 млн. людей. До чого я веду. Висновок: системний комплексний підхід забезпечить успіх в будь-якій справі, і це стосується охорони здоров'я людей.
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26.06.2021 08:54 Ответить
 
 