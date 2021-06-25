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Нові штами коронавірусу будуть з'являтися і далі, - голова ВООЗ Гебреєсус

Нові штами коронавірусу будуть з'являтися і далі, - голова ВООЗ Гебреєсус

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус попередив про появу нових штамів коронавірусу. За його словами, вірус далі мутуватиме, але цьому можна запобігти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося на засіданні ВООЗ у Женеві.

Як пояснив глава ВООЗ, коронавірус мутує під час передачі від однієї людини до іншої, тому зменшивши кількість передач, можна зупинити його мутацію.

"Очікуються нові варіанти, про які повідомлятимуть і надалі - це те, що роблять віруси, вони еволюціонують, - але ми можемо запобігти появі нових варіантів, запобігаючи передачі COVID-19. Все досить просто: більше передач, більше варіантів. Менше передач, менше варіантів", - сказав він.

Нагадаємо, зараз відомо про цілу низку штамів коронавірусу. Найвідоміші з них - британський, південноафриканський і індійський, який отримав назву "Дельта".

Читайте також: Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ
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Топ коментарі
+3
Нові штами будуть появлятись доти, поки людство не перетвориться в зебілів, а кінцево в мавп.
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25.06.2021 21:12
+3
Як дивно, коли все стається так як ти прогнозуєш.... Тепер примати все ваше нікчемне життя, як я сказав буде проходити від "вакцини" до вакцини і від "пандемії" до пандемії.
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25.06.2021 21:27
+3
Тут народ в зале интересуется- Так прививка действует или нет?
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25.06.2021 21:35
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минулорічний анекдот про перше десятиліття карантину вже не видається таким смішним.
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25.06.2021 21:11 Відповісти
Вы работаете над этим?
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25.06.2021 21:11 Відповісти
Кетайцы всё так же работают. В лабе в Ухане.
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25.06.2021 21:12 Відповісти
біотероризм фарммафії в дії
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26.06.2021 16:36 Відповісти
Нові штами будуть появлятись доти, поки людство не перетвориться в зебілів, а кінцево в мавп.
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25.06.2021 21:12 Відповісти
это оптимистический сценарий...)
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25.06.2021 22:13 Відповісти
3еленейсское 4мо !! .
.
ВЫКУПИ за счет 95-го кваквартала СТРАТЕГИЧЕССКИЕ ЗАПАСЫ АНТИВИРУСНОЙ 3АЩИТЫ, -
КОТОРЫЕ вы РАСПРОДАВАЛИ 10-го декабря - 17 - го января 2020-21 годов ! .
.
А прыбыли -- НА ЗАРПЛАТЫ учитилям и медикам !
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25.06.2021 21:15 Відповісти
Новые штаммы коронавируса будут появляться и далее, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 9479
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25.06.2021 21:16 Відповісти
Як дивно, коли все стається так як ти прогнозуєш.... Тепер примати все ваше нікчемне життя, як я сказав буде проходити від "вакцини" до вакцини і від "пандемії" до пандемії.
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25.06.2021 21:27 Відповісти
Гебрейесус как-будто сам новые штаммы изготавливает - все то он знает...
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25.06.2021 21:29 Відповісти
Керує ВОЗ ефіоп. Невже нікого це не дивує і не викликає запитань?.....
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25.06.2021 21:34 Відповісти
чем тебе пушкины не нравятся...?)
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25.06.2021 22:14 Відповісти
Тут народ в зале интересуется- Так прививка действует или нет?
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25.06.2021 21:35 Відповісти
Виходячи з того, як за неї агітують, то не дуже.
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25.06.2021 21:46 Відповісти
Смотря на што . Прививка очень эффективна в образовании сгустков крови , нарушении нейронных связей мозга, разрушении печени , яичников , легочной ткани и печени . У молодых приводит к воспалению сердечной мышцы .

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25.06.2021 23:31 Відповісти
Дякую. Заспокоїв. Вже скучив за новим штамчиком
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25.06.2021 21:55 Відповісти
быдло и так схавает,чего зря рубашку снимать
https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™

Для быстрого, ежедневного ревакцинирования российских губернаторов снабдили рубашками с прививочными отверстиями на плече.

Нові штами коронавірусу будуть з'являтися і далі, - голова ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 3053
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25.06.2021 22:00 Відповісти
ЭТО ПОРОШЕНКО НАЖИВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ, блин ... запутался !
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25.06.2021 22:21 Відповісти
Конечно. Фабрики по производству вируса штампуют эго регулярно. Вирус-болезнь-локдаун-паспорта-вакцинации = Мега прибыльный бизнес и Мега удобная для манипуляций с человеческим стадом штука. 👹👹👹👹👹👹Это сверх новая реальность теперь навсегда
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25.06.2021 22:27 Відповісти
минулого року оригінальний ковід усе літо мутував в іншу сторону, стаючи менш агресивним, як казали лікарі - вироджувався. А тут бац, де не візьмись - британський штам об"явився.
Біотериристи в лабораторіях працюють не покладаючи пробірок.
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26.06.2021 16:42 Відповісти
пока безмозглые лошары будут готовы выкидывать деньги на недостоверные тесты, носить бесполезные против вирусов маски и колоться отравой, "пЛандемия" не закончится
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25.06.2021 22:34 Відповісти
население планеты растет сумасшедшими темпами и скоро на всех не хватит ресурсов. вот видимо и решили начать искусственно регулировать количество людей
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25.06.2021 22:46 Відповісти
и регулировать начали с США, где количество жертв одно из наибольших... браво Голмс
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25.06.2021 23:09 Відповісти
может сговор нескольких государств. началось то с китая, где народу валом. а больше всех косит индию, со вторым населением планеты
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25.06.2021 23:18 Відповісти
Количество людей в США умерших в 2019 году меньше чем умерло в ковидный 2020 . Вопрос как повлиял ковид на смертность в США ?
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25.06.2021 23:24 Відповісти
Банда входит во вкус. Как всегда впереди идут писатели фантасты. Там все уже было ... в будущем. Разобщенность, контроль (пока медицинский но будет и социальный и полицейский), "спасательная миссия элиты"... Все будет. Эфиоп дело говорит. Только не нужно понимать, его, буквально.
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25.06.2021 23:20 Відповісти
антип61 ты где? придурковатый воз
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25.06.2021 23:34 Відповісти
Испанка в прошлом столетии "попандемияла" два года, собрала урожай своих жертв и ушла сама-собой, а этот Ковид за 2-года все набирает и набирает обороты !!! Знаете почему!? - да потому что это рукотворный вирус и прививки все до сраки и дальше - каждый сам за себя !!!
... И еще - Знаете почему так кремлевская крыса боится и сидит постоянно в бункере !? . нет , не потому что он боится покушения как вы подумали, а потому что боится заразиться Ковидом - ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО ОНО ЗНАЕТ ЧТО ЗА МОНСТРА ОН ВЫПУСТИЛ В МИР !!!!
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26.06.2021 01:19 Відповісти
для московії це занадто висока матерія. Біотерористи з США і Китаю брали участь у створенні первинного варіанту.
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26.06.2021 16:46 Відповісти
Пандемія коронавірусу в світі. Статистичний підсумок на сьогодні, 26.06.2021, дивимось в https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Worldometer - real time world statistics. Що бачимо в графі - "СМЕРТІ": Deaths:
3,925,285. Майже 4 млн. з початку пандемії. Це страшно. Та не треба забувати, що щорічно від онкозахворювань вмирає набагато більше. http://khocz.com.ua/4-ljutogo-2020-roku-vsesvitnij-den-borotbi-proti-raku/ За даними ВООЗ від онкозахворювань тільки за 1 рік, 2018-й, в світі померло майже 10 млн. людей. До чого я веду. Висновок: системний комплексний підхід забезпечить успіх в будь-якій справі, і це стосується охорони здоров'я людей.
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26.06.2021 08:54 Відповісти
 
 