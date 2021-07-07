Нинішня фаза пандемії COVID-19 все ще залишається небезпечною, - глава ВООЗ Гебреєсус

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус назвав нинішню стадію пандемії коронавірусу небезпечною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на засіданні ради міжнародного партнерства з боротьби з пандемією ACT-Accelerator.

На його думку, єдиним виходом із ситуації є поширення індивідуальних захисних засобів, тестів, лікувальних матеріалів і вакцин.

"Ми стикаємося з пандемією по двох коліях: ті країни, які відкривають економіку, змогли поставити пандемію під контроль... і країни, які не охопили вакцинацією населення і стикаються з хвилею госпіталізацій і летальних випадків. <...> Ми досягли прогресу в контролі над пандемією, проте все ще залишається небезпечною теперішня фаза пандемії", - сказав Гебреєсус.

Напередодні представник ВООЗ Майкл Раян заявив, що приріст нових випадків коронавірусу у світі стабілізувався. Проте, за його словами, їхня кількість велика сама по собі.

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У світі зареєстровано майже 185 млн випадків зараження коронавірусом. Померли приблизно 4 млн осіб.