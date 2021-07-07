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Новини Коронавірус і карантин
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Нинішня фаза пандемії COVID-19 все ще залишається небезпечною, - глава ВООЗ Гебреєсус

Нинішня фаза пандемії COVID-19 все ще залишається небезпечною, - глава ВООЗ Гебреєсус

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус назвав нинішню стадію пандемії коронавірусу небезпечною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на засіданні ради міжнародного партнерства з боротьби з пандемією ACT-Accelerator.

На його думку, єдиним виходом із ситуації є поширення індивідуальних захисних засобів, тестів, лікувальних матеріалів і вакцин.

"Ми стикаємося з пандемією по двох коліях: ті країни, які відкривають економіку, змогли поставити пандемію під контроль... і країни, які не охопили вакцинацією населення і стикаються з хвилею госпіталізацій і летальних випадків. <...> Ми досягли прогресу в контролі над пандемією, проте все ще залишається небезпечною теперішня фаза пандемії", - сказав Гебреєсус.

Напередодні представник ВООЗ Майкл Раян заявив, що приріст нових випадків коронавірусу у світі стабілізувався. Проте, за його словами, їхня кількість велика сама по собі.

Також читайте: ВООЗ закликала для уникнення "дистанційки" проводити в школах COVID-тестування

У світі зареєстровано майже 185 млн випадків зараження коронавірусом. Померли приблизно 4 млн осіб.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Гебейроса под суд надо отправить
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07.07.2021 08:05 Відповісти
Нынешняя фаза пандемии COVID-19 все еще остается опасной, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8645
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07.07.2021 08:06 Відповісти
У британцев было спокойно , и тут их колониальные подопечные навезли Дельту .
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07.07.2021 08:08 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3275283/voz_zayavila_o_stabilizatsii_na_ochen_vysokom_urovne_situatsii_s_covid19

06.07.21 07:09
ВОЗ заявила о "стабилизации на очень высоком уровне" ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась"на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya-covid-mire-stabilizirovalas-na-1625527597.html РБК-Украина , об этом говорится в https://twitter.com/who заявлении директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.По его словам, за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась."Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал Райан.Он также считает, что ситуация с распространением коронавирусом сейчас лучше, чем два-три месяца назад.

А вони не могли б домовитися молоти в унісон ?
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07.07.2021 08:10 Відповісти
 
 