Нинішня фаза пандемії COVID-19 все ще залишається небезпечною, - глава ВООЗ Гебреєсус
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус назвав нинішню стадію пандемії коронавірусу небезпечною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на засіданні ради міжнародного партнерства з боротьби з пандемією ACT-Accelerator.
На його думку, єдиним виходом із ситуації є поширення індивідуальних захисних засобів, тестів, лікувальних матеріалів і вакцин.
"Ми стикаємося з пандемією по двох коліях: ті країни, які відкривають економіку, змогли поставити пандемію під контроль... і країни, які не охопили вакцинацією населення і стикаються з хвилею госпіталізацій і летальних випадків. <...> Ми досягли прогресу в контролі над пандемією, проте все ще залишається небезпечною теперішня фаза пандемії", - сказав Гебреєсус.
Напередодні представник ВООЗ Майкл Раян заявив, що приріст нових випадків коронавірусу у світі стабілізувався. Проте, за його словами, їхня кількість велика сама по собі.
У світі зареєстровано майже 185 млн випадків зараження коронавірусом. Померли приблизно 4 млн осіб.
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06.07.21 07:09
ВОЗ заявила о "стабилизации на очень высоком уровне" ситуации с COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась"на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya-covid-mire-stabilizirovalas-na-1625527597.html РБК-Украина , об этом говорится в https://twitter.com/who заявлении директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.По его словам, за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась."Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал Райан.Он также считает, что ситуация с распространением коронавирусом сейчас лучше, чем два-три месяца назад.
А вони не могли б домовитися молоти в унісон ?