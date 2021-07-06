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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв пандемії COVID-19 у світі перевищила 4 мільйони осіб. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв пандемії COVID-19 у світі перевищила 4 мільйони осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 липня у світі зареєстрували 339 286 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6216 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 184 935 185 випадків інфікування, з них 339 286 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 000 779 осіб, з них 6216 за минулу добу.

Кількість жертв пандемії COVID-19 у світі перевищила 4 мільйони осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 169,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Кількість жертв пандемії COVID-19 у світі перевищила 4 мільйони осіб 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 79-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками - 46-шу та 5-ту позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пугающая статистика конечно, но по факту, думаю больше
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06.07.2021 08:09 Відповісти
Смертность от ковида ниже чем от прошлых видов гриппа.
Канал доктора Берга.
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06.07.2021 08:11 Відповісти
Дааа, 2 года "бушует" "страшная" "пандемия" на земле живёт 7млрд человек, 4 миллиона умерло с накрученной статистикой, страх. Да за это время в разных авариях столько же погибло, а от других болезней и подавно и никто не орёт во все голоса, как на барановирус.
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06.07.2021 08:23 Відповісти
То все вже приїлося. Якби замість ковідли об'явили новий куряче-свиняче-щурячий грип, ніхто би навіть не почухавсь рятуватись. Наступною має бути "пандемія" або комашина, або якась грибкова - так страшніше.
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06.07.2021 08:33 Відповісти
 
 