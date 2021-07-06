Кількість жертв пандемії COVID-19 у світі перевищила 4 мільйони осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 липня у світі зареєстрували 339 286 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6216 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 184 935 185 випадків інфікування, з них 339 286 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 000 779 осіб, з них 6216 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 169,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 79-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками - 46-шу та 5-ту позицію відповідно.