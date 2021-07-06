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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек. ИНФОГРАФИКА

Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 июля в мире зарегистрировали 339 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 216 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 184 935 185 случаев инфицирования, из них 339 286 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 000 779 человек, из них 6 216 за минувшие сутки.

Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек 01

Побороли болезнь и вылечились 169,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 79-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16, по летальным случаям - 46-ю и 5-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пугающая статистика конечно, но по факту, думаю больше
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06.07.2021 08:09 Ответить
Смертность от ковида ниже чем от прошлых видов гриппа.
Канал доктора Берга.
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06.07.2021 08:11 Ответить
Дааа, 2 года "бушует" "страшная" "пандемия" на земле живёт 7млрд человек, 4 миллиона умерло с накрученной статистикой, страх. Да за это время в разных авариях столько же погибло, а от других болезней и подавно и никто не орёт во все голоса, как на барановирус.
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06.07.2021 08:23 Ответить
То все вже приїлося. Якби замість ковідли об'явили новий куряче-свиняче-щурячий грип, ніхто би навіть не почухавсь рятуватись. Наступною має бути "пандемія" або комашина, або якась грибкова - так страшніше.
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06.07.2021 08:33 Ответить
 
 