Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 6 июля в мире зарегистрировали 339 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 216 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 184 935 185 случаев инфицирования, из них 339 286 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 000 779 человек, из них 6 216 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 169,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 79-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16, по летальным случаям - 46-ю и 5-ю позицию соответственно.
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