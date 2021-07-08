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Новини Боротьба з коронавірусом
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У ВООЗ заявили про перемогу нових штамів коронавірусу над вакцинацією

У ВООЗ заявили про перемогу нових штамів коронавірусу над вакцинацією

Нові варіанти коронавірусу поки що перемагають у перегонах із вакцинами проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус на брифінгу в середу.

"Нові варіанти наразі перемагають у перегонах проти вакцин через несправедливе виробництво і розподіл препаратів", - повідомив Гебреєсус.

Він зазначив, що це загрожує відновленню світової економіки від кризи, викликаної пандемією. За словами глави ВООЗ, різке зростання захворюваності в багатьох країнах безпосередньо пов'язане з нерівністю під час розподілу вакцин і вірусом, що постійно мутує.

"Вакцинний націоналізм, левова частка якого припадає на жменьку країн, є морально невиправданою і неефективною стратегією суспільної охорони здоров'я проти вірусу. Деякі країни з високим рівнем щепленого населення відмовляються від протиепідемічних заходів і послаблюють заходи, як ніби пандемія вже закінчилася", - наголосив директор організації.

Гебреєсус заявив, що в нього "викликає огиду" той факт, що мільйони медичних працівників по всьому світу ще не вакциновані. "З моральної, епідеміологічної або економічної точки зору настав час, щоб світ об'єднався, щоб колективно боротися з цією пандемією", - додав він.

Читайте також: Нинішня фаза пандемії COVID-19 все ще залишається небезпечною, - глава ВООЗ Гебреєсус

Напередодні Гебреєсус наголошував, що попри досягнутий у боротьбі з коронавірусом прогрес, пандемія перебуває на дуже небезпечній стадії. Єдиним виходом із цієї ситуації глава ВООЗ назвав справедливий розподіл індивідуальних засобів захисту, тестів, ліків і вакцин.

Експерти американо-британської консалтингової компанії IHS Markit у квітні дійшли висновку, що вакцинний націоналізм є головною перешкодою в боротьбі з пандемією COVID-19. На їхню думку, попри те, що окремі країни успішно ведуть вакцинальну кампанію і вакцинували значну частку населення, дефіцит вакцин у бідних країнах може поставити відновлення світової економіки під загрозу.

У IHS Markit заявили, що якщо розвинені країни продовжать накопичувати вакцини і не допоможуть в їхньому рівномірному розподілі, то пандемія затягнеться не тільки на 2022-й, але і на 2023 рік. Це пов'язано з тим, що в країнах з нестачею вакцин будуть з'являтися нові більш агресивні варіанти коронавірусу. Які можуть звести до нуля вже проведені вакцинальні кампанії.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
А Гебрейша в курсе, какое отвращение вызывает его брехня ?
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08.07.2021 08:34
+4
В интересах ВОЗ нагнетать и держать по максимому,когда ещё такое будет,это их хлеб
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08.07.2021 08:52
+4
Заголовок манипулятивньій , в стиле роспропагандьі. ВОЗ говорит о недостаточньіх темпах вакцинации , а не о "победе" новьіх штаммов вируса над вакцинами. Вакциньі єффективньі и против новьіх штаммов.
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08.07.2021 08:53
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В ВОЗ заявили о победе новых штаммов коронавируса над вакцинацией - Цензор.НЕТ 1659
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08.07.2021 08:33 Відповісти
А Гебрейша в курсе, какое отвращение вызывает его брехня ?
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08.07.2021 08:34 Відповісти
если вспомнить что ВОЗ не торопился объявлять пандемию....то все его никому не интересные страшилки и нововыдуманный термин "Вакцинный национализм" вызывают только раздражение
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08.07.2021 08:50 Відповісти
А это нетот самый глава ВОЗ который рассказывал что *у Китая всё под контролем* и *нет нужды перекрывать авиасообщение*...
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08.07.2021 08:51 Відповісти
В интересах ВОЗ нагнетать и держать по максимому,когда ещё такое будет,это их хлеб
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08.07.2021 08:52 Відповісти
В нем давно собраны одни лоббисты фарм компаний . И об этом надо постоянно напоминать
А то все кому не лень пеняют Украине коррупцией ( хотя она огромна)
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08.07.2021 08:58 Відповісти
Заголовок манипулятивньій , в стиле роспропагандьі. ВОЗ говорит о недостаточньіх темпах вакцинации , а не о "победе" новьіх штаммов вируса над вакцинами. Вакциньі єффективньі и против новьіх штаммов.
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08.07.2021 08:53 Відповісти
сам проверял? на кошках?
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08.07.2021 14:45 Відповісти
Гебейруса надо посадить !!!
Или можно одолжить одну Гиляку ( с нашего мильяррда деревьев ) 😀
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08.07.2021 08:55 Відповісти
Ну то что человечество так ничему и не научилось за 2000 лет, это факт, жадные твари рулят. И вирус этот, это следствие глубокой, душевной болезни человечества. Обьединение, у нас вон соседи, вообще в 14й век ушли, в полную изоляцию...
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08.07.2021 08:57 Відповісти
этот гебрейсус- продажная подстилка китая..., кстати, а китаёзы ответят за выведение и распространение ковида..!?!?
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08.07.2021 08:57 Відповісти
Бесвязаные заклинания политшамана с барабаном от воз на содержании фарм-мафиии. Шо колдунам нужно запугать дурака остальное он сам сделает еще и других заставлять будет.
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08.07.2021 08:57 Відповісти
"Справедливое распределение".
Как обычно у Шариковых: " забрать у богатых и раздать бедным".
Только, какого хрена "бедные", вместо того, что бы покупать не так уж дорогую вакцину, строят дороги, кортежи и парады?
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08.07.2021 09:02 Відповісти
А какая молитва самая-самая?
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08.07.2021 09:09 Відповісти
Как победить короновирус? Надо просто перестать болеть.
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08.07.2021 09:27 Відповісти
Кликбейт работает на ура. У соседних новостей 1162 и 415 просмотров. Тут 7195. )))
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08.07.2021 09:40 Відповісти
О, вытащили чучело, вешает теперь что вакцинироваться надо постоянно и постоянно новыми вакцинами.
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08.07.2021 09:53 Відповісти
Коментарии профанов Шариковых умиляют… лишь бы вставить свои 5 копеек. Эксперты хреновы…
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08.07.2021 10:04 Відповісти
Как работа твоя, эксперт по чистке унитазов?
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08.07.2021 14:46 Відповісти
А вы мрази когда молчали про Китай и начало этого всего, бабло в карманах не жало, суки двуличные. Конечно страны которые вакцины сделали и страны с баблом будут заботится о своих людях, думали будет как-то по другому?
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08.07.2021 12:04 Відповісти
заботится люди массово покалечены, тысячи дохнут, десятки тысяч увольняются из-за принуждения вакцинироваться
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08.07.2021 14:47 Відповісти
Гебрейсус становится всё более похожим на Дмитрия Табачника.
Общие этнические корни.
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08.07.2021 23:41 Відповісти
 
 