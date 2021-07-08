У ВООЗ заявили про перемогу нових штамів коронавірусу над вакцинацією

Нові варіанти коронавірусу поки що перемагають у перегонах із вакцинами проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус на брифінгу в середу.

"Нові варіанти наразі перемагають у перегонах проти вакцин через несправедливе виробництво і розподіл препаратів", - повідомив Гебреєсус.

Він зазначив, що це загрожує відновленню світової економіки від кризи, викликаної пандемією. За словами глави ВООЗ, різке зростання захворюваності в багатьох країнах безпосередньо пов'язане з нерівністю під час розподілу вакцин і вірусом, що постійно мутує.

"Вакцинний націоналізм, левова частка якого припадає на жменьку країн, є морально невиправданою і неефективною стратегією суспільної охорони здоров'я проти вірусу. Деякі країни з високим рівнем щепленого населення відмовляються від протиепідемічних заходів і послаблюють заходи, як ніби пандемія вже закінчилася", - наголосив директор організації.

Гебреєсус заявив, що в нього "викликає огиду" той факт, що мільйони медичних працівників по всьому світу ще не вакциновані. "З моральної, епідеміологічної або економічної точки зору настав час, щоб світ об'єднався, щоб колективно боротися з цією пандемією", - додав він.

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Напередодні Гебреєсус наголошував, що попри досягнутий у боротьбі з коронавірусом прогрес, пандемія перебуває на дуже небезпечній стадії. Єдиним виходом із цієї ситуації глава ВООЗ назвав справедливий розподіл індивідуальних засобів захисту, тестів, ліків і вакцин.

Експерти американо-британської консалтингової компанії IHS Markit у квітні дійшли висновку, що вакцинний націоналізм є головною перешкодою в боротьбі з пандемією COVID-19. На їхню думку, попри те, що окремі країни успішно ведуть вакцинальну кампанію і вакцинували значну частку населення, дефіцит вакцин у бідних країнах може поставити відновлення світової економіки під загрозу.

У IHS Markit заявили, що якщо розвинені країни продовжать накопичувати вакцини і не допоможуть в їхньому рівномірному розподілі, то пандемія затягнеться не тільки на 2022-й, але і на 2023 рік. Це пов'язано з тим, що в країнах з нестачею вакцин будуть з'являтися нові більш агресивні варіанти коронавірусу. Які можуть звести до нуля вже проведені вакцинальні кампанії.