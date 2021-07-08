Транспортно-десантный корабль ВМС США направляется к Черному морю

Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma направляется к Черному морю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Шестой флот ВМС США в Твиттере.

"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в заметке.

Корабль USNS Yuma - экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead с длиной корпуса 103 м и шириной - 28,5 м. Может взять на борт 300 морских пехотинцев и 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 м, что позволяет действовать на мелководье.

Четыре дизельные двигателя суммарной мощностью 86 тыс. лошадиных сил способны разогнать корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение - 2400 тонн. На борту корабля есть вертолетная площадка.

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Как сообщалось, американский ракетный эсминец USS Ross конце июня прибыл на причал 1-К контейнерного терминала Одесского порта. Он участвует в ежегодных международных учениях Sea Breeze.