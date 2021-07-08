Сытник - делегации ПАСЕ: Расследования НАБУ и САП вызывают сильное сопротивление системы

Результаты расследований по топ-корупции, а также привлечение к ответственности лиц, считавшихся ранее "неприкасаемыми" в Украине, вызвали сильное сопротивление системы и спровоцировали наступление на независимость антикоррупционных органов.

Об этом заявил директор Национального бюро Артем Сытник во время рабочей встречи с представителями Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 7 июля 2021, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине создана и функционирует мощная антикоррупционная инфраструктура в составе НАБУ, САП и НАПК, которая уже демонстрирует результаты своей деятельности. Сейчас важно защитить построенное", - отметил Артем Сытник.

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Со стороны ПАСЕ участие в рабочей встрече приняли Руководитель Офиса Совета Европы в Украине Стэн Ньорлов и его заместитель Елена Литвиненко, заместитель Руководителя Секретариата Мониторингового комитета ПАСЕ Бас Кляйн, а также содокладчики Мониторингового комитета Альфред Хэер и Биргир Тораринссон.

Директор Национального бюро поделился с участниками мероприятия основными результатами деятельности учреждения, рассказал о вызовах и давлении, с которыми приходится сталкиваться детективам и прокурорам при расследовании коррупционных преступлений, совершенных с участием топ-чиновников. Директор Национального бюро также акцентировал внимание на последствиях для расследований НАБУ факта отсутствия в течение последних 10 месяцев Руководителя САП и необходимости избрания нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры по прозрачной процедуре.

Напоминаем, в январе 2021 ПАСЕ утвердила ежегодный отчет о прогрессе мониторинговой процедуры Ассамблеи, в котором призвала Украину принять все необходимые меры для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией, в том числе путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины.