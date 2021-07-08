Ситник - делегації ПАРЄ: Розслідування НАБУ і САП викликають сильний спротив системи

Результати розслідувань щодо топкорупції, а також притягнення до відповідальності осіб, які вважалися раніше "недоторканними" в Україні, викликали сильний спротив системи і спровокували наступ на незалежність антикорупційних органів.

Про це заявив директор Національного бюро Артем Ситник під час робочої зустрічі з представниками Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 7 липня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні створена та функціонує потужна антикорупційна інфраструктура у складі НАБУ, САП та НАЗК, яка вже демонструє результати своєї діяльності. Зараз важливо захистити побудоване", — зазначив Артем Ситник.

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З боку ПАРЄ участь у робочій зустрічі взяли Керівник Офісу Ради Європи в Україні Стен Ньорлов та його заступниця Олена Литвиненко, заступник Керівника Секретаріату Моніторингового комітету ПАРЄ Бас Кляйн, а також співдоповідачі Моніторингового комітету Альфред Хеєр та Біргір Торарінссон.

Директор Національного бюро поділився з учасниками заходу основними результатами діяльності інституції, розповів про виклики та тиск, з якими доводиться стикатися детективам та прокурорам під час розслідування корупційних злочинів, вчинених за участі топпосадовців. Директор Національного бюро також акцентував увагу на наслідках для розслідувань НАБУ факту відсутності впродовж останніх 10 місяців Керівника САП та необхідності обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за прозорою процедурою.

Нагадуємо, у січні 2021 року ПАРЄ затвердила щорічний звіт про прогрес моніторингової процедури Асамблеї, у якому закликала Україну вжити всіх необхідних заходів для зміцнення структур, необхідних для боротьби з корупцією, в тому числі шляхом відновлення ефективного функціонування системи електронного декларування та уточнення правового статусу Національного антикорупційного бюро України.