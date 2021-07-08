В ЕС должны сказать "нет" вакцинам из России и Китая, - МИД Франции

Во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин. В Министерстве иностранных дел призывают граждат доверять только проверенным вакцинам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено. Таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.

"В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - сказал Бон.

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