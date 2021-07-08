9-летний мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС
В реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы в тяжелом состоянии госпитализирован 9-летний мальчик с диагнозом "укус змеи".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.
"7 июля в 21:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения, житель г. Бибрка Львовского района с диагнозом - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего - тяжелое", - сказано в сообщении.
Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.
"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.
Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", - рекомендовали в ГСЧС.
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Змей надо уничтожать без раздумий
Китайцы однажды боролись с воробьями и столкнулись с голодом. Это тот самый пример, когда долбойопы, любящие простые решения и не умеющие в основы экологии, становятся жертвами собственного долбойопизма.
Такие же ********, как ты, каждый год рубят безобидных ужей, медянок, полозов и прочих неопасных змей и хвастаются уловом в соцсетях. Рака яиц тебе, короче.