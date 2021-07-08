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Новости
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9-летний мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС

9-летний мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС

В реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы в тяжелом состоянии госпитализирован 9-летний мальчик с диагнозом "укус змеи".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

"7 июля в 21:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения, житель г. Бибрка Львовского района с диагнозом - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего - тяжелое", - сказано в сообщении.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", - рекомендовали в ГСЧС.

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змеи (20) ГСЧС (4983) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+6
У таку спеку...Навіть у себе на городі ходжу дуже обережно, із рогатинкою у руці. У нас було вже декілька випадків,коли змії заповзали на подвір"я їх власників.Але вбивати плазунів не потрібно, вони ж не москалі і далеко не всі отруйні. Оті створіння,як правило,намагаються втекти і нападають на людину тільки у крайньому випадку.
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08.07.2021 15:01
+3
Кацап?
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08.07.2021 14:20
+1
Год странный, вчера третью змею зарубил лопатой, благо была в руках ...
Змей надо уничтожать без раздумий
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08.07.2021 13:10
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Год странный, вчера третью змею зарубил лопатой, благо была в руках ...
Змей надо уничтожать без раздумий
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08.07.2021 13:10 Ответить
Кацап?
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08.07.2021 14:20 Ответить
навіщо бути таким жорстоким? Якщо Ви змію не потурбуєте, вона Вас не чіпатиме. В Карпатах тільки гадюка отруйна. А вужі то взагалі мирні істоти і тікають від небезпеки
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08.07.2021 15:01 Ответить
Ужей не встречал , нет рядом водоёма
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08.07.2021 21:14 Ответить
В следуюший раз заодно себе чего-нибудь отруби этой же лопатой.

Китайцы однажды боролись с воробьями и столкнулись с голодом. Это тот самый пример, когда долбойопы, любящие простые решения и не умеющие в основы экологии, становятся жертвами собственного долбойопизма.

Такие же ********, как ты, каждый год рубят безобидных ужей, медянок, полозов и прочих неопасных змей и хвастаются уловом в соцсетях. Рака яиц тебе, короче.
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08.07.2021 16:26 Ответить
У таку спеку...Навіть у себе на городі ходжу дуже обережно, із рогатинкою у руці. У нас було вже декілька випадків,коли змії заповзали на подвір"я їх власників.Але вбивати плазунів не потрібно, вони ж не москалі і далеко не всі отруйні. Оті створіння,як правило,намагаються втекти і нападають на людину тільки у крайньому випадку.
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08.07.2021 15:01 Ответить
Чому ж не констатуєте, протиотрути не має, не було та із Зе!Бенями у владі- не буде ніколи. Усім, хто заходився піною від незалежної та мудрої Супрун, насолоджуйтесь сечею в очі від препіздента, степашок та інших шЛяшків. Плюю на тих про обирав це зелене чмо...
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08.07.2021 16:16 Ответить
 
 