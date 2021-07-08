9-річний хлопчик потрапив до реанімації через укус змії на Львівщині, - ДСНС

До реанімаційного відділення Дрогобицької дитячої лікарні у важкому стані госпіталізовано 9-річного хлопчика з діагнозом "укус змії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС Львівської області.

"7 липня о 21:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик, 2012 року народження, житель м. Бібрка Львівського району, з діагнозом – укус змії третього пальця правої руки. Стан потерпілого – важкий", - йдеться в повідомленні.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - рекомендовали в ДСНС.

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