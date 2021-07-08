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Новини
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9-річний хлопчик потрапив до реанімації через укус змії на Львівщині, - ДСНС

9-річний хлопчик потрапив до реанімації через укус змії на Львівщині, - ДСНС

До реанімаційного відділення Дрогобицької дитячої лікарні у важкому стані госпіталізовано 9-річного хлопчика з діагнозом "укус змії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС Львівської області.

"7 липня о 21:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик, 2012 року народження, житель м. Бібрка Львівського району, з діагнозом – укус змії третього пальця правої руки. Стан потерпілого – важкий", - йдеться в повідомленні.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - рекомендовали в ДСНС.

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Автор: 

змії (12) ДСНС (5122) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+6
У таку спеку...Навіть у себе на городі ходжу дуже обережно, із рогатинкою у руці. У нас було вже декілька випадків,коли змії заповзали на подвір"я їх власників.Але вбивати плазунів не потрібно, вони ж не москалі і далеко не всі отруйні. Оті створіння,як правило,намагаються втекти і нападають на людину тільки у крайньому випадку.
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08.07.2021 15:01
+3
Кацап?
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08.07.2021 14:20
+1
Год странный, вчера третью змею зарубил лопатой, благо была в руках ...
Змей надо уничтожать без раздумий
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08.07.2021 13:10
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Год странный, вчера третью змею зарубил лопатой, благо была в руках ...
Змей надо уничтожать без раздумий
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08.07.2021 13:10 Відповісти
Кацап?
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08.07.2021 14:20 Відповісти
навіщо бути таким жорстоким? Якщо Ви змію не потурбуєте, вона Вас не чіпатиме. В Карпатах тільки гадюка отруйна. А вужі то взагалі мирні істоти і тікають від небезпеки
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08.07.2021 15:01 Відповісти
Ужей не встречал , нет рядом водоёма
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08.07.2021 21:14 Відповісти
В следуюший раз заодно себе чего-нибудь отруби этой же лопатой.

Китайцы однажды боролись с воробьями и столкнулись с голодом. Это тот самый пример, когда долбойопы, любящие простые решения и не умеющие в основы экологии, становятся жертвами собственного долбойопизма.

Такие же ********, как ты, каждый год рубят безобидных ужей, медянок, полозов и прочих неопасных змей и хвастаются уловом в соцсетях. Рака яиц тебе, короче.
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08.07.2021 16:26 Відповісти
У таку спеку...Навіть у себе на городі ходжу дуже обережно, із рогатинкою у руці. У нас було вже декілька випадків,коли змії заповзали на подвір"я їх власників.Але вбивати плазунів не потрібно, вони ж не москалі і далеко не всі отруйні. Оті створіння,як правило,намагаються втекти і нападають на людину тільки у крайньому випадку.
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08.07.2021 15:01 Відповісти
Чому ж не констатуєте, протиотрути не має, не було та із Зе!Бенями у владі- не буде ніколи. Усім, хто заходився піною від незалежної та мудрої Супрун, насолоджуйтесь сечею в очі від препіздента, степашок та інших шЛяшків. Плюю на тих про обирав це зелене чмо...
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08.07.2021 16:16 Відповісти
 
 