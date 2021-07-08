РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11272 посетителя онлайн
Новости
529 17

Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль

Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль

Кабмин нацелен наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ.

Об этом заявил в Вильнюсе во время выступления на Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Шмыгаля.

"Представил нашим международным партнерам план реформ в Украине до 2030 года. Он базируется на Национальной экономической стратегии-2030 и в его основе лежат ключевые принципы, которые совпадают с ценностями ЕС и НАТО", - отметил он.

"Благодарен моей коллеге премьер-министеру Литвы Ингриде Шимоните и Литовской Республике за организацию мероприятия, которому предшествовала основательная подготовка и ряд важных международных мероприятий по обсуждению повестки дня реформ в Украине. Убежден, Конференция будет способствовать консолидации поддержки Украины и приумножению наших достижений во внедрении реформ", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина открыла рынок газа. Следующий шаг - открытие рынка электроэнергии и присоединение энергосистемы страны к европейской ENTSO-E, - Шмыгаль

Автор: 

евроинтеграция (2124) Литва (2475) членство в НАТО (1515) членство в ЕС (1029) Шмыгаль Денис (2705)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4805
показать весь комментарий
08.07.2021 13:07
+6
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
показать весь комментарий
08.07.2021 13:28
+4
Євроатлантична реформа-це коли у головного ворога США береш непідйомні кредити на розпил,щоб в подальшому виконувати його забаганки.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4805
показать весь комментарий
08.07.2021 13:07 Ответить
Євроатлантична реформа-це коли у головного ворога США береш непідйомні кредити на розпил,щоб в подальшому виконувати його забаганки.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:09 Ответить
👍🏽!
🐸🎹
показать весь комментарий
08.07.2021 13:30 Ответить
а ребята на зарплате у подоляка утверждают об интеграции в китай. Подготавливают зебыдло к новым реалиям
Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5742
показать весь комментарий
08.07.2021 13:12 Ответить
Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8788
показать весь комментарий
08.07.2021 13:13 Ответить
Таке ж бидло...
показать весь комментарий
08.07.2021 13:27 Ответить
Назови хоч одну реформу яку оманський брехун втілив в життя.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:18 Ответить
Вірю!
Одразу ж, як зробите зарплатню вчителям по $4000!
показать весь комментарий
08.07.2021 13:21 Ответить
- Мы стоим настыке эпох!!!

- Шо воно каже...?
-Каже, ми стоїм на стикє, і - ПОХ!
показать весь комментарий
08.07.2021 13:26 Ответить
Зегнида слыгался с жёлтыми бибизянами, с цзыньпином во главе,
Китайцы биомусор
показать весь комментарий
08.07.2021 13:26 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
показать весь комментарий
08.07.2021 13:28 Ответить


«Все, все что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
показать весь комментарий
08.07.2021 15:09 Ответить
ЭТО сейчас ТАК называеться?!!!!
показать весь комментарий
08.07.2021 13:33 Ответить
шМигло, а поясни ка ти угоду з китайозами??????????? І чи ця угода повинна затверджуватися в ВР??????????
показать весь комментарий
08.07.2021 14:25 Ответить
Як, ще більший темп??? То есть - комуналка подорожчає не на 40%, а на 70%?
показать весь комментарий
08.07.2021 15:07 Ответить
Когда это говорить Шмыгаль, я теряюсь в догадках, чтобы это могло значить? Неужели евреи всех западных инвесторов выгонят из страны на свежий воздух? Хотя могут пойти другим путём ввести визы для всех стран ЕС или запретить хождение доллара и евро на территории своей страны.
показать весь комментарий
08.07.2021 15:10 Ответить
 
 