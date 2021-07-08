Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль

Кабмин нацелен наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ.

Об этом заявил в Вильнюсе во время выступления на Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Шмыгаля.

"Представил нашим международным партнерам план реформ в Украине до 2030 года. Он базируется на Национальной экономической стратегии-2030 и в его основе лежат ключевые принципы, которые совпадают с ценностями ЕС и НАТО", - отметил он.

"Благодарен моей коллеге премьер-министеру Литвы Ингриде Шимоните и Литовской Республике за организацию мероприятия, которому предшествовала основательная подготовка и ряд важных международных мероприятий по обсуждению повестки дня реформ в Украине. Убежден, Конференция будет способствовать консолидации поддержки Украины и приумножению наших достижений во внедрении реформ", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина открыла рынок газа. Следующий шаг - открытие рынка электроэнергии и присоединение энергосистемы страны к европейской ENTSO-E, - Шмыгаль