Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль
Кабмин нацелен наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ.
Об этом заявил в Вильнюсе во время выступления на Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Шмыгаля.
"Представил нашим международным партнерам план реформ в Украине до 2030 года. Он базируется на Национальной экономической стратегии-2030 и в его основе лежат ключевые принципы, которые совпадают с ценностями ЕС и НАТО", - отметил он.
"Благодарен моей коллеге премьер-министеру Литвы Ингриде Шимоните и Литовской Республике за организацию мероприятия, которому предшествовала основательная подготовка и ряд важных международных мероприятий по обсуждению повестки дня реформ в Украине. Убежден, Конференция будет способствовать консолидации поддержки Украины и приумножению наших достижений во внедрении реформ", - добавил Шмыгаль.
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