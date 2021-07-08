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Новини
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Кабмін нарощуватиме темпи євроінтеграційних та євроатлантичних реформ, - Шмигаль

Кабмін нарощуватиме темпи євроінтеграційних та євроатлантичних реформ, - Шмигаль

Кабмін націлений нарощувати темпи євроінтеграційних та євроатлантичних реформ.

Про це заявив у Вільнюсі під час виступу на Четвертій Конференції з питань реформ в Україні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Шмигаля.

"Представив нашим міжнародним партнерам план реформ в Україні до 2030 року. Він базується на Національній економічній стратегії-2030 і в його основі лежать ключові принципи, що збігаються з цінностями ЄС та НАТО", - зазначив він.

"Вдячний моїй колезі Прем’єр-міністерці Литви Інгріді Шимоніте та Литовській Республіці за організацію події, якій передувала ґрунтовна підготовка та низка важливих міжнародних заходів з обговорення порядку денного реформ в Україні. Переконаний, Конференція сприятиме консолідації підтримки України та примноженню наших досягнень у впровадженні реформ" , - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відкрила ринок газу. Наступний крок - відкриття ринку електроенергії та приєднання енергосистеми країни до європейської ENTSO-E, - Шмигаль

Автор: 

євроінтеграція (503) Литва (2413) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1266) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+7
Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4805
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08.07.2021 13:07
+6
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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08.07.2021 13:28
+4
Євроатлантична реформа-це коли у головного ворога США береш непідйомні кредити на розпил,щоб в подальшому виконувати його забаганки.
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08.07.2021 13:09
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Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4805
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08.07.2021 13:07 Відповісти
Євроатлантична реформа-це коли у головного ворога США береш непідйомні кредити на розпил,щоб в подальшому виконувати його забаганки.
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08.07.2021 13:09 Відповісти
👍🏽!
🐸🎹
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08.07.2021 13:30 Відповісти
а ребята на зарплате у подоляка утверждают об интеграции в китай. Подготавливают зебыдло к новым реалиям
Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5742
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08.07.2021 13:12 Відповісти
Кабмин будет наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8788
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08.07.2021 13:13 Відповісти
Таке ж бидло...
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08.07.2021 13:27 Відповісти
Назови хоч одну реформу яку оманський брехун втілив в життя.
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08.07.2021 13:18 Відповісти
Вірю!
Одразу ж, як зробите зарплатню вчителям по $4000!
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08.07.2021 13:21 Відповісти
- Мы стоим настыке эпох!!!

- Шо воно каже...?
-Каже, ми стоїм на стикє, і - ПОХ!
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08.07.2021 13:26 Відповісти
Зегнида слыгался с жёлтыми бибизянами, с цзыньпином во главе,
Китайцы биомусор
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08.07.2021 13:26 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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08.07.2021 13:28 Відповісти


«Все, все что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
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08.07.2021 15:09 Відповісти
ЭТО сейчас ТАК называеться?!!!!
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08.07.2021 13:33 Відповісти
шМигло, а поясни ка ти угоду з китайозами??????????? І чи ця угода повинна затверджуватися в ВР??????????
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08.07.2021 14:25 Відповісти
Як, ще більший темп??? То есть - комуналка подорожчає не на 40%, а на 70%?
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08.07.2021 15:07 Відповісти
Когда это говорить Шмыгаль, я теряюсь в догадках, чтобы это могло значить? Неужели евреи всех западных инвесторов выгонят из страны на свежий воздух? Хотя могут пойти другим путём ввести визы для всех стран ЕС или запретить хождение доллара и евро на территории своей страны.
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08.07.2021 15:10 Відповісти
 
 