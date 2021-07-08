Кабмін нарощуватиме темпи євроінтеграційних та євроатлантичних реформ, - Шмигаль

Кабмін націлений нарощувати темпи євроінтеграційних та євроатлантичних реформ.

Про це заявив у Вільнюсі під час виступу на Четвертій Конференції з питань реформ в Україні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Шмигаля.

"Представив нашим міжнародним партнерам план реформ в Україні до 2030 року. Він базується на Національній економічній стратегії-2030 і в його основі лежать ключові принципи, що збігаються з цінностями ЄС та НАТО", - зазначив він.

"Вдячний моїй колезі Прем’єр-міністерці Литви Інгріді Шимоніте та Литовській Республіці за організацію події, якій передувала ґрунтовна підготовка та низка важливих міжнародних заходів з обговорення порядку денного реформ в Україні. Переконаний, Конференція сприятиме консолідації підтримки України та примноженню наших досягнень у впровадженні реформ" , - додав Шмигаль.

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