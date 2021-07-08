В зоне ООС нашли повешенным сержанта 28-й бригады
ЧП произошло в одной из воинских частей оперативного командования "Юг": в зоне проведения Операции объединенных сил нашли повешенным военнослужащего.
По предварительным данным, тело мужчины обнаружили висящим на дереве, пишут Факты, передает Цензор.НЕТ.
Он был сержантом 28-й бригады, которая дислоцируется в пгт Черноморское, под Одессой, и бойцы которой постоянно участвуют в боевых действиях на востоке страны.
Как сообщили в военной прокуратуре, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Одна из основных причин — семейные неурядицы.
"Имеются основания полагать, что к случившемуся привело выяснение отношений в семье. В частности, звонок супруги, сообщившей о том, что она намеревается уйти от бойца к другому", — сказали в прокуратуре.
Как стало известно, супруги состояли в законном браке два десятилетия, у них двое совместных детей.
Вместе с тем правоохранители рассматривают и другие причины ЧП, в совокупности с вышеприведенной.
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RIP
очень жаль...самый расцвет сил...
ну как же так! ?
старость - это состояние души... и иногда она и после 70 не наступает ))))
лучше бы собрал друзей, накрыл поляну, отметили бы свободу - теперь ВСЕ хотелки "берегыни" - это проблемы другого, тем хуже для новопотерпевшего..