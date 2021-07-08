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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС нашли повешенным сержанта 28-й бригады

В зоне ООС нашли повешенным сержанта 28-й бригады

ЧП произошло в одной из воинских частей оперативного командования "Юг": в зоне проведения Операции объединенных сил нашли повешенным военнослужащего.

По предварительным данным, тело мужчины обнаружили висящим на дереве, пишут Факты, передает Цензор.НЕТ.

Он был сержантом 28-й бригады, которая дислоцируется в пгт Черноморское, под Одессой, и бойцы которой постоянно участвуют в боевых действиях на востоке страны.

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Как сообщили в военной прокуратуре, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Одна из основных причин — семейные неурядицы.

"Имеются основания полагать, что к случившемуся привело выяснение отношений в семье. В частности, звонок супруги, сообщившей о том, что она намеревается уйти от бойца к другому", — сказали в прокуратуре.

Как стало известно, супруги состояли в законном браке два десятилетия, у них двое совместных детей.

Вместе с тем правоохранители рассматривают и другие причины ЧП, в совокупности с вышеприведенной.

Автор: 

самоубийство (1003) военнослужащие (6155) Ян Осока (1501) 28 отдельная механизированная бригада (187) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+28
лучше закрыть комменты на этой ветке..
RIP
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08.07.2021 14:38
+16
двадцать лет в браке... значит ему в районе 40...
очень жаль...самый расцвет сил...
ну как же так! ?
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08.07.2021 14:56
+10
Однозначно закрыть!
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08.07.2021 14:39
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лучше закрыть комменты на этой ветке..
RIP
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08.07.2021 14:38 Ответить
Однозначно закрыть!
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08.07.2021 14:39 Ответить
Как ни странно,но никто еще не поумничал над чужим горем
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08.07.2021 14:52 Ответить
Получил бедолага весточку от жены о том что она его бросила.
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08.07.2021 14:42 Ответить
двадцать лет в браке... значит ему в районе 40...
очень жаль...самый расцвет сил...
ну как же так! ?
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08.07.2021 14:56 Ответить
Вы правда так считаете? По моему это уже ближе к старости.
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08.07.2021 15:53 Ответить
к старости? да ну! так может говорить только 20 летний!!)))
старость - это состояние души... и иногда она и после 70 не наступает ))))
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08.07.2021 16:01 Ответить
жизнь - самое ценное у человека..(
лучше бы собрал друзей, накрыл поляну, отметили бы свободу - теперь ВСЕ хотелки "берегыни" - это проблемы другого, тем хуже для новопотерпевшего..
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08.07.2021 16:19 Ответить
От **** баба...
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08.07.2021 20:56 Ответить
В этом случае- не знаю, но сколько убийств замаскировано под аварии и самоубийства! На фронте нужны и психологи, и священники, что-то для моральной поддержки, более внимательное и дружелюбное отношение друг к другу. Жалко человека в любом случае, но лучше бы вкладывал злость в войну.
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10.07.2021 00:07 Ответить
 
 