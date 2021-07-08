У зоні ООС знайшли повішеним сержанта 28-ї бригади

НП сталася в одній з військових частин оперативного командування "Південь": у зоні проведення Операції об'єднаних сил знайшли повішеним військовослужбовця.

За попередніми даними, тіло чоловіка виявили на дереві, пишуть Факти, передає Цензор.НЕТ.

Він був сержантом 28-ї бригади, яка дислокується в смт Чорноморське, під Одесою, і бійці якої постійно беруть участь у бойових діях на сході країни.

Як повідомили у військовій прокуратурі, зараз з'ясовуються всі обставини трагедії. Одна з основних причин - сімейні негаразди.

"Є підстави вважати, що до трагедії призвело погіршення стосунків у сім'ї. Зокрема, дзвінок дружини, яка повідомила про те, що вона має намір піти від бійця до іншого", — сказали в прокуратурі.

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Як стало відомо, чоловік і жінка були одружені два десятиліття, у них двоє спільних дітей.

Разом з тим правоохоронці розглядають і інші причини НП, в сукупності з вищенаведеною.