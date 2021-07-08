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У зоні ООС знайшли повішеним сержанта 28-ї бригади

У зоні ООС знайшли повішеним сержанта 28-ї бригади

НП сталася в одній з військових частин оперативного командування "Південь": у зоні проведення Операції об'єднаних сил знайшли повішеним військовослужбовця.

За попередніми даними, тіло чоловіка виявили на дереві, пишуть Факти, передає Цензор.НЕТ.

Він був сержантом 28-ї бригади, яка дислокується в смт Чорноморське, під Одесою, і бійці якої постійно беруть участь у бойових діях на сході країни.

Як повідомили у військовій прокуратурі, зараз з'ясовуються всі обставини трагедії. Одна з основних причин - сімейні негаразди.

"Є підстави вважати, що до трагедії призвело погіршення стосунків у сім'ї. Зокрема, дзвінок дружини, яка повідомила про те, що вона має намір піти від бійця до іншого", — сказали в прокуратурі.

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Як стало відомо, чоловік і жінка були одружені два десятиліття, у них двоє спільних дітей.

Разом з тим правоохоронці розглядають і інші причини НП, в сукупності з вищенаведеною.

Автор: 

самогубство (637) військовослужбовці (4773) Ян Осока (1495) 28 окрема механізована бригада (188) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+28
лучше закрыть комменты на этой ветке..
RIP
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08.07.2021 14:38
+16
двадцать лет в браке... значит ему в районе 40...
очень жаль...самый расцвет сил...
ну как же так! ?
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08.07.2021 14:56
+10
Однозначно закрыть!
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08.07.2021 14:39
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лучше закрыть комменты на этой ветке..
RIP
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08.07.2021 14:38 Відповісти
Однозначно закрыть!
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08.07.2021 14:39 Відповісти
Как ни странно,но никто еще не поумничал над чужим горем
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08.07.2021 14:52 Відповісти
Получил бедолага весточку от жены о том что она его бросила.
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08.07.2021 14:42 Відповісти
двадцать лет в браке... значит ему в районе 40...
очень жаль...самый расцвет сил...
ну как же так! ?
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08.07.2021 14:56 Відповісти
Вы правда так считаете? По моему это уже ближе к старости.
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08.07.2021 15:53 Відповісти
к старости? да ну! так может говорить только 20 летний!!)))
старость - это состояние души... и иногда она и после 70 не наступает ))))
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08.07.2021 16:01 Відповісти
жизнь - самое ценное у человека..(
лучше бы собрал друзей, накрыл поляну, отметили бы свободу - теперь ВСЕ хотелки "берегыни" - это проблемы другого, тем хуже для новопотерпевшего..
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08.07.2021 16:19 Відповісти
От **** баба...
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08.07.2021 20:56 Відповісти
В этом случае- не знаю, но сколько убийств замаскировано под аварии и самоубийства! На фронте нужны и психологи, и священники, что-то для моральной поддержки, более внимательное и дружелюбное отношение друг к другу. Жалко человека в любом случае, но лучше бы вкладывал злость в войну.
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10.07.2021 00:07 Відповісти
 
 