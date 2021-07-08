Указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет совсем скоро, - Подоляк

Новый пресс-секретарь президента Украины будет назначен совсем скоро. На сегодня заканчиваются юридические формальности в отношении журналиста Сергея Никифорова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Указ будет совсем скоро. Сейчас заканчиваются юридические формальности по спецпроверке перед заключением трудового договора", - отметил он.

Напомним, что должность пресс-секретаря президента получит ведущий новостей на телеканале "Украина 24" Сергей Никифоров.

Также сообщалось, что одним из кандидатов был нынешний спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, а также журналист Александр Бондаренко, который был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадському радіо", работал в украинской службе ВВС и на телеканале "Украина".

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