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Новости
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Указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет совсем скоро, - Подоляк

Новый пресс-секретарь президента Украины будет назначен совсем скоро. На сегодня заканчиваются юридические формальности в отношении журналиста Сергея Никифорова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Указ будет совсем скоро. Сейчас заканчиваются юридические формальности по спецпроверке перед заключением трудового договора", - отметил он.

Напомним, что должность пресс-секретаря президента получит ведущий новостей на телеканале "Украина 24" Сергей Никифоров.

Также сообщалось, что одним из кандидатов был нынешний спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, а также журналист Александр Бондаренко, который был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадському радіо", работал в украинской службе ВВС и на телеканале "Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк назвал причины увольнения Мендель: Жесткий ритм работы с Зеленским, "безумнейший хейт" общества и "переход на ступеньку выше"

Зеленский Владимир (20500) пресс-секретарь (59) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1799) Подоляк Михаил (246) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+5
В полку звіздоболів поповнення !!!))
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08.07.2021 14:50
+5
давайте, бо нарід вже знудився за...

шкварками 😂
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08.07.2021 14:52
+4
посмотрите на это позорище: литовский президент зашел в детский сад
Указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет совсем скоро, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9538
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08.07.2021 14:53
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ога, сам сєбя назначу
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08.07.2021 14:45 Ответить
какаяразница..... мэндэль/шмэндэль/гэндэль
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08.07.2021 14:47 Ответить
В полку звіздоболів поповнення !!!))
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08.07.2021 14:50 Ответить
Прям извелись, так интересно
Тьфу на Зе і його прес...
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08.07.2021 14:50 Ответить
Указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет совсем скоро, - Подоляк - Цензор.НЕТ 1141
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08.07.2021 14:51 Ответить
и фамилия ему будет пендель
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08.07.2021 14:51 Ответить
Всім пох
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08.07.2021 14:52 Ответить
давайте, бо нарід вже знудився за...

шкварками 😂
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08.07.2021 14:52 Ответить
Прем"єр ахметкин. Тепер і прес-секретар буде його. Зеля лялька на мотузочках.
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08.07.2021 14:52 Ответить
Керівник ДНР-івських ботоферм Подоляк повідомляє...
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08.07.2021 14:52 Ответить
посмотрите на это позорище: литовский президент зашел в детский сад
Указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет совсем скоро, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9538
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08.07.2021 14:53 Ответить
История доказывает, что мелкие мужчины - самые злобные и опасные люди на земле.
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08.07.2021 15:11 Ответить
Судя по чинарику, впервую очередь они тупые
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08.07.2021 15:39 Ответить
а как это он столько времени без пресс-секретаря???
или мендельша его не покидала...тайно подрабатывает )))
ничесе...
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08.07.2021 14:53 Ответить
Отакоє, виходу у скорому майбутньому ще однієї книги очікуємо.
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08.07.2021 14:57 Ответить
Юзік?
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08.07.2021 15:26 Ответить
Не надо нам никаких новыхлиц! Верните Юлю Мендель! Без нее нам скучно, грустно, одиноко! ОПа без Мендельши, шо деревня без дурачка! Хотя в ОПе, своих альтернативно одаренных, шо на гулящей сучке блох...
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08.07.2021 15:35 Ответить
Така велика новина що варта публікації на Цензорі?
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08.07.2021 16:48 Ответить
 
 