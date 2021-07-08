Указ про призначення нового прессекретаря Зеленського буде зовсім скоро, - Подоляк
Новий прессекретар президента України буде призначений зовсім скоро. На сьогодні закінчуються юридичні формальності щодо журналіста Сергія Никифорова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Указ буде зовсім скоро. Зараз закінчуються юридичні формальності зі спецперевірки перед укладенням трудового договору", - зазначив він.
Нагадаємо, що посаду прессекретаря президента отримає ведучий новин на телеканалі "Україна 24" Сергій Никифоров.
Також повідомлялося, що одним з кандидатів був нинішній спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, а також журналіст Олександр Бондаренко, який був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС і на телеканалі "Україна".
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Тьфу на Зе і його прес...
шкварками 😂
или мендельша его не покидала...тайно подрабатывает )))
ничесе...