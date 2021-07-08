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Новини
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Указ про призначення нового прессекретаря Зеленського буде зовсім скоро, - Подоляк

Новий прессекретар президента України буде призначений зовсім скоро. На сьогодні закінчуються юридичні формальності щодо журналіста Сергія Никифорова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Указ буде зовсім скоро. Зараз закінчуються юридичні формальності зі спецперевірки перед укладенням трудового договору", - зазначив він.

Нагадаємо, що посаду прессекретаря президента отримає ведучий новин на телеканалі "Україна 24" Сергій Никифоров.

Також повідомлялося, що одним з кандидатів був нинішній спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, а також журналіст Олександр Бондаренко, який був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС і на телеканалі "Україна".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23973) прессекретар (36) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2026) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+5
В полку звіздоболів поповнення !!!))
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08.07.2021 14:50
+5
давайте, бо нарід вже знудився за...

шкварками 😂
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08.07.2021 14:52
+4
посмотрите на это позорище: литовский президент зашел в детский сад
Указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет совсем скоро, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9538
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08.07.2021 14:53
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ога, сам сєбя назначу
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08.07.2021 14:45 Відповісти
какаяразница..... мэндэль/шмэндэль/гэндэль
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08.07.2021 14:47 Відповісти
В полку звіздоболів поповнення !!!))
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08.07.2021 14:50 Відповісти
Прям извелись, так интересно
Тьфу на Зе і його прес...
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08.07.2021 14:50 Відповісти
Указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет совсем скоро, - Подоляк - Цензор.НЕТ 1141
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08.07.2021 14:51 Відповісти
и фамилия ему будет пендель
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08.07.2021 14:51 Відповісти
Всім пох
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08.07.2021 14:52 Відповісти
давайте, бо нарід вже знудився за...

шкварками 😂
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08.07.2021 14:52 Відповісти
Прем"єр ахметкин. Тепер і прес-секретар буде його. Зеля лялька на мотузочках.
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08.07.2021 14:52 Відповісти
Керівник ДНР-івських ботоферм Подоляк повідомляє...
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08.07.2021 14:52 Відповісти
посмотрите на это позорище: литовский президент зашел в детский сад
Указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет совсем скоро, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9538
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08.07.2021 14:53 Відповісти
История доказывает, что мелкие мужчины - самые злобные и опасные люди на земле.
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08.07.2021 15:11 Відповісти
Судя по чинарику, впервую очередь они тупые
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08.07.2021 15:39 Відповісти
а как это он столько времени без пресс-секретаря???
или мендельша его не покидала...тайно подрабатывает )))
ничесе...
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08.07.2021 14:53 Відповісти
Отакоє, виходу у скорому майбутньому ще однієї книги очікуємо.
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08.07.2021 14:57 Відповісти
Юзік?
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08.07.2021 15:26 Відповісти
Не надо нам никаких новыхлиц! Верните Юлю Мендель! Без нее нам скучно, грустно, одиноко! ОПа без Мендельши, шо деревня без дурачка! Хотя в ОПе, своих альтернативно одаренных, шо на гулящей сучке блох...
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08.07.2021 15:35 Відповісти
Така велика новина що варта публікації на Цензорі?
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08.07.2021 16:48 Відповісти
 
 