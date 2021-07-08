Указ про призначення нового прессекретаря Зеленського буде зовсім скоро, - Подоляк

Новий прессекретар президента України буде призначений зовсім скоро. На сьогодні закінчуються юридичні формальності щодо журналіста Сергія Никифорова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Указ буде зовсім скоро. Зараз закінчуються юридичні формальності зі спецперевірки перед укладенням трудового договору", - зазначив він.

Нагадаємо, що посаду прессекретаря президента отримає ведучий новин на телеканалі "Україна 24" Сергій Никифоров.

Також повідомлялося, що одним з кандидатів був нинішній спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, а також журналіст Олександр Бондаренко, який був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС і на телеканалі "Україна".

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