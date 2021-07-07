Мендель опублікувала уривок зі своєї книги з роздумами про мовне питання
Експрессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що українців розділяє не мова, а небажання чути один одного.
Фрагмент книги Мендель опублікувала в блозі на УП, повідомляє Цензор.НЕТ. Посада Мендель вказана в публікації як "експерт з питань комунікацій".
Мендель розмірковує про "уроки історії" для різних націй і хвалить за їх засвоєння німців. Пострадянські країни, на думку Мендель, ці уроки "пропустили".
Колишня прессекретарка Зеленського вважає, що "у нашої багатостраждальної нації немає генетичного коду щастя", оскільки "ми ходили не в ту школу і виконували не те домашнє завдання".
Мендель вважає, що українці досі з'ясовують, яка мова в нашій багатомовній країні - "правильна".
"Інертне протистояння експансії російського імперіалізму після століть різних форм домінування Москви перетворилося для багатьох на суть української ідентичності. Мова стала символом цієї боротьби", - пише експрессекретарка.
Вона пропонує "захищати не російськомовних і не україномовних", а "нас від самих себе, від тієї ненависті, яку ми можемо носити в собі і виявляти до інших". І нагадує про ідею позбавити Росію монополії на російську мову, привласнивши її під виглядом "української російської".
"Світ демонополізує російську мову, поки частина українців робить програшні спроби побудувати українську ідентичність на відкиданні всього російського. Абсурдно боротися за особу Миколи Гоголя як українського письменника, засуджуючи мову, якою створено його шедеври. Називати Тараса Шевченка батьком нації, відкидаючи його прозу і поеми, створені російською", - вважає Мендель.
Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що експрессекретарка президента Юлія Мендель написала книгу про українську політику. Книга має вийти друком уже цього місяця. Її назву поки приховують.
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БЭЭЭ-БЭЭЭ-БЭЭЭЭ.
Він називається "великарусскае наречіє русского язика" і є офіційною державною мовою Російської Федерації! От тільки коли кацапам кажеш, що основою "русскава язика" є поковерканий і спрощений ними подніпровський діалект української мови, принесений у неграмотну Московію випускниками Києво-Могилянської академії та семінарій Подніпровської України, у який включена маса слів угрофінських та тюркських народів Росії, на них "корчі нападають" як на чорта, на якого "святою водою" бризнули!
"Велікій русскій язик" - "піджін-інгліш" для тюрків та угрофіннів РОсії - щоб могли один одного розуміть!
Украинцы ничего не выясняют . Кацапские холопы совецкого разлива постоянно муссируют выдуманную проблему сруцкого наречия .
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Источник: https://censor.net/ru/n3275779
- Що таке "Університет дружби народів" у Москві?
- Це таке "хитре місце" в якому євреї англійською мовою вчать негрів азіатів та латиноамериканців як робить "соціялізм по-радянські"
Тут те ж саме! Дурнувата єврейка, що не знає ні івриту ні ідіш (а лише "абщепанятний"), "размишляеть"о "вапросах украинского языка в Украине"! (Тільки не треба мене звинувачувать в "антисемітизмі - десь четверта частина "обзивачок", якими мене на "Цензорі" "нагородили", пов"язана з моїм можливим єврейським походженням"! А в "колекції" їх більше двохсот! )
Мабуть непоганий гонорар виділить їй Шмаркля з бюджету.
книгу сжечь, мендель в желтые воды
редактора заставить переиздать Шевченко, Убийвовк и Сковороду за свой счет.
полные собрания сочинений
а просто чомусь вважає себе розумнішою за нас намагаючись маніпулювати через отакі нехитрі перекручування.
адже росія радо розповсюдить свою російську (знищуючи національну мову, культуру та ідентичність) всюди де знайдеться отаке колаборантське падло як мендель, аваков та інше зеленське та опзжопне.
воно пише: "Серед експатів, що густо замешкали в Києві після Революції Гідності, часто чулася прогресивна для українського суспільства думка: слід позбавити Росію монополії на російську мову,..."
тобто, вони знайшли прихисток в Україні, але вчити українську - це не по них, краще змусити українців спілкуватися зрозумілою їм російською вкидаючи отаку дурню, хто ці хитродупі експатріанти - гудков, саакашвілі та інше, яке приїхало й вчить нас розуму? - *****.
їбануте вороже падло та мендель.
й отакого лайна зеленське насаджало, у владні крісла, тисячі.
Я до 2014 року розмовляв російською. Після нападу росіян на Україну я почав говорити українською, спочатку дуже погано, але з кожним роком все краще і краще. Українську використовую в сім'ї, в побуті і на роботі. І дуже багато раз вислуховував незадоволення на свою адресу зпа мову, 50% моїх знайомих до мене зверталися зверхнє, щоб я з ними розмовляв російською. Моя відповідь не забарилась - я з ними не розмовляю зовсім. Вчіть українську і розмовляйте українською, тією мовою якою розмовляли ваші діди, прадіти і які в багатьох випадках загинули за право розмовляти і думати своєю Богом даною мовою.
У вашої?Так.
нехай розкаже французові, що мова не головне.
нехай розкаже чехам, що треба було спілкуватись німецькою.
нехай розповість італійцям, що вони ті ж самі іспанці.
слабо ?