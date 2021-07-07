Мендель опублікувала уривок зі своєї книги з роздумами про мовне питання

Експрессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що українців розділяє не мова, а небажання чути один одного.

Фрагмент книги Мендель опублікувала в блозі на УП, повідомляє Цензор.НЕТ. Посада Мендель вказана в публікації як "експерт з питань комунікацій".

Мендель розмірковує про "уроки історії" для різних націй і хвалить за їх засвоєння німців. Пострадянські країни, на думку Мендель, ці уроки "пропустили".

Колишня прессекретарка Зеленського вважає, що "у нашої багатостраждальної нації немає генетичного коду щастя", оскільки "ми ходили не в ту школу і виконували не те домашнє завдання".

Мендель вважає, що українці досі з'ясовують, яка мова в нашій багатомовній країні - "правильна".

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"Інертне протистояння експансії російського імперіалізму після століть різних форм домінування Москви перетворилося для багатьох на суть української ідентичності. Мова стала символом цієї боротьби", - пише експрессекретарка.

Вона пропонує "захищати не російськомовних і не україномовних", а "нас від самих себе, від тієї ненависті, яку ми можемо носити в собі і виявляти до інших". І нагадує про ідею позбавити Росію монополії на російську мову, привласнивши її під виглядом "української російської".

"Світ демонополізує російську мову, поки частина українців робить програшні спроби побудувати українську ідентичність на відкиданні всього російського. Абсурдно боротися за особу Миколи Гоголя як українського письменника, засуджуючи мову, якою створено його шедеври. Називати Тараса Шевченка батьком нації, відкидаючи його прозу і поеми, створені російською", - вважає Мендель.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що експрессекретарка президента Юлія Мендель написала книгу про українську політику. Книга має вийти друком уже цього місяця. Її назву поки приховують.