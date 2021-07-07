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Мендель опублікувала уривок зі своєї книги з роздумами про мовне питання

Мендель опублікувала уривок зі своєї книги з роздумами про мовне питання

Експрессекретарка президента Юлія Мендель вважає, що українців розділяє не мова, а небажання чути один одного.

Фрагмент книги Мендель опублікувала в блозі на УП, повідомляє Цензор.НЕТ. Посада Мендель вказана в публікації як "експерт з питань комунікацій".

Мендель розмірковує про "уроки історії" для різних націй і хвалить за їх засвоєння німців. Пострадянські країни, на думку Мендель, ці уроки "пропустили".

Колишня прессекретарка Зеленського вважає, що "у нашої багатостраждальної нації немає генетичного коду щастя", оскільки "ми ходили не в ту школу і виконували не те домашнє завдання".

Мендель вважає, що українці досі з'ясовують, яка мова в нашій багатомовній країні - "правильна".

Читайте також: "Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харківського педуніверситету скаржиться на утиски російськомовних. ВIДЕО

"Інертне протистояння експансії російського імперіалізму після століть різних форм домінування Москви перетворилося для багатьох на суть української ідентичності. Мова стала символом цієї боротьби", - пише експрессекретарка.

Вона пропонує "захищати не російськомовних і не україномовних", а "нас від самих себе, від тієї ненависті, яку ми можемо носити в собі і виявляти до інших". І нагадує про ідею позбавити Росію монополії на російську мову, привласнивши її під виглядом "української російської".

"Світ демонополізує російську мову, поки частина українців робить програшні спроби побудувати українську ідентичність на відкиданні всього російського. Абсурдно боротися за особу Миколи Гоголя як українського письменника, засуджуючи мову, якою створено його шедеври. Називати Тараса Шевченка батьком нації, відкидаючи його прозу і поеми, створені російською", - вважає Мендель.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що експрессекретарка президента Юлія Мендель написала книгу про українську політику. Книга має вийти друком уже цього місяця. Її назву поки приховують.

Автор: 

українська мова (834) російська мова (308) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+49
Дожились, проститутки теперь книги пишут!
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07.07.2021 23:00
+38
Она ещё и размышляет 😀
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07.07.2021 22:59
+31
Каждая ватная курица считает своим долгом в тысячный раз высраться про "украинца Гоголя" и про "Шевченко писал по-русски".
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07.07.2021 23:15
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а кто это? или что это за авторитетная пани, чем она знаменита, какой ее вклад в развитие Украины, что ее книги цитируют?
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07.07.2021 23:42 Відповісти
Краткое содержание:
БЭЭЭ-БЭЭЭ-БЭЭЭЭ.
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07.07.2021 23:43 Відповісти
Blah-blah-blah . . .
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08.07.2021 00:10 Відповісти
Аж легче на серці стало! Стільки років чекали.
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07.07.2021 23:46 Відповісти
Книгу пенде-мендельши нужно назвать: "ЗЕЛЕНЫЙ ВОИНСТВУЮЩИЙ ДЕБИЛИЗМ". По аналогии с КРАСНЫМ ВОИНСТВУЮЩИМ АТЕИЗМОМ" столетней давности...
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07.07.2021 23:47 Відповісти
хм.. а название книги как и у Волочковой - "я и бал!"
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07.07.2021 23:48 Відповісти
Хіба можна було шось інше очікувати від паторочі, яка розповідала шо існує "украінско-рускій язик".
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07.07.2021 23:51 Відповісти
Чого? "украинско-русский язик" існує! Про це ще Володимир Даль кацапам сказав!!!
Він називається "великарусскае наречіє русского язика" і є офіційною державною мовою Російської Федерації! От тільки коли кацапам кажеш, що основою "русскава язика" є поковерканий і спрощений ними подніпровський діалект української мови, принесений у неграмотну Московію випускниками Києво-Могилянської академії та семінарій Подніпровської України, у який включена маса слів угрофінських та тюркських народів Росії, на них "корчі нападають" як на чорта, на якого "святою водою" бризнули!
"Велікій русскій язик" - "піджін-інгліш" для тюрків та угрофіннів РОсії - щоб могли один одного розуміть!
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08.07.2021 04:40 Відповісти
Шоу фриков в самом разгаре....
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07.07.2021 23:51 Відповісти
Мендель опублікувала уривок зі своєї книги з роздумами про мовне питання - Цензор.НЕТ 5636
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07.07.2021 23:55 Відповісти
кому нахрен нужны цитаты' этот идиотки.
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07.07.2021 23:56 Відповісти
руцький изык это средство экспансии руцькага мира, точка.
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07.07.2021 23:58 Відповісти
З часів Хмеля триває наполеглева та послідовна асиміляція українців московитами !!!))))
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08.07.2021 00:04 Відповісти
Кому потрібна ця софістика з нафталіновими заготовками?Всі вже сто раз чули ті шаблонні, заполітизовані фрази!
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07.07.2021 23:59 Відповісти
Мендель считает, что украинцы до сих пор выясняют, какой язык в нашей многоязычной стране - "правильный".(c)
Украинцы ничего не выясняют . Кацапские холопы совецкого разлива постоянно муссируют выдуманную проблему сруцкого наречия .
.
Источник: https://censor.net/ru/n3275779
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07.07.2021 23:59 Відповісти
Колись (ще при СРСР) почув анекдот:
- Що таке "Університет дружби народів" у Москві?
- Це таке "хитре місце" в якому євреї англійською мовою вчать негрів азіатів та латиноамериканців як робить "соціялізм по-радянські"
Тут те ж саме! Дурнувата єврейка, що не знає ні івриту ні ідіш (а лише "абщепанятний"), "размишляеть"о "вапросах украинского языка в Украине"! (Тільки не треба мене звинувачувать в "антисемітизмі - десь четверта частина "обзивачок", якими мене на "Цензорі" "нагородили", пов"язана з моїм можливим єврейським походженням"! А в "колекції" їх більше двохсот! )
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08.07.2021 04:26 Відповісти
Після інтерв"ю з Оленою,навіть не знаю, хто кого гідний а може,тупість передається як зараза або,як можна було назбирати тупаків в одному місці ,і одночасно.....а може,їх усіх бєня-песиголовець нагородив повітряно-капельним шляхом,а може,мендель,своєю тупістю заворожує,або мене Бог милував-біля мене є завжди розумні,порядні люди?
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08.07.2021 16:50 Відповісти
У нас столько специалистов по языковому вопросу - болтовне, переливанию из пустого в порожнее куда не глянь, что работать скоро некому уже будет.
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07.07.2021 23:59 Відповісти
Не важливо що в тій книжці написано, нехай свою дупу нею витирає.
Мабуть непоганий гонорар виділить їй Шмаркля з бюджету.
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08.07.2021 00:00 Відповісти
Для україномовних українців мовного питання не існує !!! Мовне питання це найважливіший елемент гібридної війни !!!))))
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08.07.2021 00:02 Відповісти
дура набитая
книгу сжечь, мендель в желтые воды
редактора заставить переиздать Шевченко, Убийвовк и Сковороду за свой счет.
полные собрания сочинений
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08.07.2021 00:08 Відповісти
лучше сжечь мандель в желтых водах пока она эту дичь не дописала.
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08.07.2021 07:41 Відповісти
так це ж вона не про українців а про євреїв пише -ходили вони не в ту школу, не ті домашні завдання виконували і нема їм щастя в Україні. Вона хоч рідну мову знає (ідіш) чи з громадянами Ізраїлю на мігах спілкується. вдає з себе паву, але навіть на містечкову поциху не тягне.
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08.07.2021 00:10 Відповісти
Я бы на месте мендель за докторскую сел.
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08.07.2021 00:23 Відповісти
Сесть она успеет. Как Зебила выгонят...
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08.07.2021 00:31 Відповісти
Та пусть сначала домучит свои откровения из серии "Житие ты мое... бытие". Кста, в стиле а-ля Жуков, мол, "повесть о пережитом"... Йой, мож оно на этом этапе все же плохо кончит. .. И чтобы не то что... но и раз и навсегда.
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08.07.2021 02:36 Відповісти
Ну кому интересно мнение Хайки, которую отрвали от Хаима?
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08.07.2021 00:31 Відповісти
Єдине мовне питання, про яке може писати ця тупа вагіна - це як облизувати мовою "рояльний медіатор"...
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08.07.2021 00:34 Відповісти
Когда коту делать нехер - он яйца лижет, эта чума малоросская такая же
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08.07.2021 00:48 Відповісти
Эта тема, Мендель и её язык …не сомневаюсь, что на книжку хватило
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08.07.2021 00:49 Відповісти
Мендель і роздуми - речі несумісні...
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08.07.2021 01:16 Відповісти
Юля трогает руками - огромный огурец.. и в голову её приходят - шальные мысли о еде.. (с)
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08.07.2021 01:29 Відповісти
Мендель, хватит умничать, доставай платье с пятнами, будем Бубочке Меньдельгейт делвть.
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08.07.2021 01:37 Відповісти
"у нашей многострадальной нации нет генетического кода счастья" - здесь мендельша с позиций фашистов вменяет нам неполноценность... Правда в отличии от фашистов делит на касты не внутри одной страны, а на уровне наций. А это уже - нацизмо-расизм.
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08.07.2021 02:15 Відповісти
"присвоить роисязыГ под видом "украинского русского". Типо, безграмотно его использовать в виде суржика? Дык, досыть для нас и зебильего недоразумения, надеюсь , шо это временное явленте.
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08.07.2021 02:20 Відповісти
Ця московська шльондра має курячі мізки, мабуть набагато менше.
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08.07.2021 02:24 Відповісти
Абсурдно бороться за личность Николая Гоголя как украинского писателя, осуждая язык, на котором созданы его шедевры. Называть Тараса Шевченко отцом нации, отбрасывая его прозу и поэмы, созданные на русском"... - Пани Мендель, и шо вы предлогашь, не считать их украинскими писателями?... Как зебуин, трындит недоговаривая. Тобто, трындит без логического завершения мысли.
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08.07.2021 02:27 Відповісти
Нам не дають сумувати. То Кива з дисертацією, то мендель висрала цілу книгу «как нам жить». Театр абсурдів.…
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08.07.2021 02:56 Відповісти
Убейсяапстену тупа малороска.
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08.07.2021 04:33 Відповісти
тільки одне слово: "канадія"
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08.07.2021 04:55 Відповісти
Яка книга вiд куцоi на мiзки... Горе-горе, она наше луковое.
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08.07.2021 05:12 Відповісти
Она еще и кандидат наук? "Украинский русский" - "открытие" достойное премии шнобеля.
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08.07.2021 07:04 Відповісти
цЯ шобла хитро і мудро відриває частину країни для Московії(референдум-стіна, тіпа самі схотіли) Мендель(чудні якісь призвища у наших українців)" проповедует" о примирені з рос мовою, за рахунок нашої, ось так потихеньку і вимальовується не серіальний ,а дійсний план установлення міра, зарахунок капітуляцій перед нападником,
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08.07.2021 07:19 Відповісти
про яку "демонополізацію російської мови" воно весь час торочить?
а просто чомусь вважає себе розумнішою за нас намагаючись маніпулювати через отакі нехитрі перекручування.
адже росія радо розповсюдить свою російську (знищуючи національну мову, культуру та ідентичність) всюди де знайдеться отаке колаборантське падло як мендель, аваков та інше зеленське та опзжопне.
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08.07.2021 07:25 Відповісти
Оооооооооооооо.......
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08.07.2021 07:40 Відповісти
В основу діагнозу покладено ру.тезу про те, що патріотичні українці ніколи, у тому числі через Майдан, не дозволять промоскальській владі проводити СВОЮ політику, проте промоскалі-малороси внаслідок чисельної переваги завжди будуть обирати/нав'язувати українцям СВОЮ владу.
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08.07.2021 07:46 Відповісти
Я не антисеміт, але цій ватній курці не варто щось "шкрябати" на тему української мови. Ця мова і так вже багатостраждальна.
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08.07.2021 07:52 Відповісти
сходив на УП почитав той уривок, що сказати - претензійна дурість.
воно пише: "Серед експатів, що густо замешкали в Києві після Революції Гідності, часто чулася прогресивна для українського суспільства думка: слід позбавити Росію монополії на російську мову,..."
тобто, вони знайшли прихисток в Україні, але вчити українську - це не по них, краще змусити українців спілкуватися зрозумілою їм російською вкидаючи отаку дурню, хто ці хитродупі експатріанти - гудков, саакашвілі та інше, яке приїхало й вчить нас розуму? - *****.
їбануте вороже падло та мендель.
й отакого лайна зеленське насаджало, у владні крісла, тисячі.
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08.07.2021 07:56 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/c/3/b/c/c3bc804ec68a21543673f4fd504f4604/original.jpgУ Мендель главное это язык, языком можно многое передать и в голову её приходят и с головы её выходють - комсомольские мысли о ....
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08.07.2021 08:12 Відповісти
Эта недалекая еврейская девушка - обощенный образ нынешнего аппаратчика, чиновника, депутата. Тупой организм, перегруженый комплексамии амбициями. Но как же хреново, когда уровень амбиций кратно превышает уровень компетенций!
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08.07.2021 08:22 Відповісти
А потім ви питаєте, звідки береться отой проклятий антисемітизм?
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08.07.2021 08:24 Відповісти
а что, у нее есть, чем размышлять?
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08.07.2021 08:38 Відповісти
если б вы знали, как тяжело издать рукопись... но видать не для этой бредонесущей курки...
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08.07.2021 08:43 Відповісти
Книга "Тупой,и ещё тупее"
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08.07.2021 08:43 Відповісти
Нас потрібно спасати від таких мендельш, воне несе брєд сивої кобили. Твої родичі євреї створили державу тільки на базі коріння мови, яку вивчили всі і нація отримала нову кров, єдність, спільну історію, спільне щастя і спільну біль. А саме страшно, що Косоворотка Гундосович такої самої думки, його апарат такої самої думки і не тільки думки, а вони несуть свою бредятину тупому наріду, а фактично знищують ідентичність, державність. Сьогодні і так мало де почуєш українську, а ці поци знайшли собі виправдання, що українська - це російська. А що нам говорить Конституція, гарантом якої є Косоворотка, А в Конституції одна мова - українська.
Я до 2014 року розмовляв російською. Після нападу росіян на Україну я почав говорити українською, спочатку дуже погано, але з кожним роком все краще і краще. Українську використовую в сім'ї, в побуті і на роботі. І дуже багато раз вислуховував незадоволення на свою адресу зпа мову, 50% моїх знайомих до мене зверталися зверхнє, щоб я з ними розмовляв російською. Моя відповідь не забарилась - я з ними не розмовляю зовсім. Вчіть українську і розмовляйте українською, тією мовою якою розмовляли ваші діди, прадіти і які в багатьох випадках загинули за право розмовляти і думати своєю Богом даною мовою.
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08.07.2021 08:45 Відповісти
Коли М.В. Гоголь, подорожував по Європі і зупиняючись в пансіонах, готелях..... де при заповненні анкети ( якi збереглися) в графі національність, власноруч записував "ukrainien". Великий український письменник не міг би собі дозволити це в ворожих Петербурзі або Москві. Подібне злочинне "нахабство" йому б не пробачили проклятi ворожі москалi окупанти його рідної України, і він міг поплатиться навіть своїм життям. Це відмінний приклад того, якою була внутрішня політика в кривавій царській Росії - орді, і що відчував сам Гоголь. Не дарма гасло "Росія - кривава в'язниця народів" було тоді добре відомо по всій Європі і проклята паРаша вона як кривава в'язниця і окупант -залишилась по сій день.
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08.07.2021 08:48 Відповісти
"у нашої багатостраждальної нації немає генетичного коду щастя"Джерело: https://censor.net/ua/n3275779

У вашої?Так.
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08.07.2021 08:55 Відповісти
Не глупая девочка.
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08.07.2021 09:00 Відповісти
дибілка..
нехай розкаже французові, що мова не головне.
нехай розкаже чехам, що треба було спілкуватись німецькою.
нехай розповість італійцям, що вони ті ж самі іспанці.
слабо ?
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08.07.2021 09:38 Відповісти
Набор слов подобран правильно. Даже есть пафосность. Но это так себе. Не думаю, что книга будет наполнена чем то прорывным. Да и писалась она как всегда с группой редакторов и соавторов. И цель этой книги - просто заработок. По настоящему то девочка обычна, есть намного умнее. Жаль.
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08.07.2021 10:53 Відповісти
Ну, якщо Мендель подобається Тарас Григнорович,- з задоволенням процитую... "Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з Москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко...
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08.07.2021 10:19 Відповісти
Ну вот зачем вы хотите испортить мое хорошее отношение к Тарасу Григориевичу?
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08.07.2021 10:56 Відповісти
У Вас шо, отчество по материнской линии? ... и так красиво зашифровались?
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08.07.2021 13:22 Відповісти
Двом ЗЕбілам сподобилась.
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08.07.2021 10:36 Відповісти
Есть и другие, не менее убедительные теории и мнения.
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08.07.2021 10:54 Відповісти
Все одно з якоись щилыны вылизе то була секретуткою тепер писменицею дали буде
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08.07.2021 11:47 Відповісти
Щоб ти вср@лась!
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08.07.2021 11:49 Відповісти
Дебілштейн.
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08.07.2021 11:55 Відповісти
вот если бы Мендель написала книгу "В постели с......." то она бы пользовалась бешеным успехом
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08.07.2021 12:53 Відповісти
"Лічна мой йазьіг очєнь помог прєзідєнту ваЗєлєнському коли в нього встало питання яким він грав на піаніні. Вові практично одразу полегшало", - поділилася Шмєндєль своїми васпамінаніямі.
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08.07.2021 13:13 Відповісти
А вiд плагiату хiба встае питання? ХМЫ...
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08.07.2021 13:17 Відповісти
Каарочи, ватница грохнулась с дуба или со скирды соломы ( в херсонских степях), теперь своей лирикой достанет каждого.
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08.07.2021 13:16 Відповісти
ЗЫ... пора организовать еще одно спальное место ( в палате No6).
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08.07.2021 13:19 Відповісти
Когда-то в истории так и запишут, мол, зебик - мелкий хронический гундосик, времен Мендельц с каламбуриями в голове.
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08.07.2021 13:31 Відповісти
Далі напише "пособие о том как не учить" Українську. Великий и могучий все шо є від народження випалює у головах бєрєзкіних.
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08.07.2021 14:50 Відповісти
мєндєль, ось зрозумілий тобі "ізик"
Мендель опублікувала уривок зі своєї книги з роздумами про мовне питання - Цензор.НЕТ 5518
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08.07.2021 15:30 Відповісти
Ти, шльондра, в себе в хаті приберись, бо скоро станете турецькою автономією.
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08.07.2021 15:47 Відповісти
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