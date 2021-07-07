Мендель опубликовала отрывок из своей книги с размышлениями о языковом вопросе

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что украинцев разделяет не язык, а нежелание слышать друг друга.

Фрагмент книги Мендель опубликовала в блоге на УП, сообщает Цензор.НЕТ. Должность Мендель указана в публикации как "эксперт по вопросам коммуникаций".

Мендель размышляет об "уроках истории" для разных наций и хвалит за их усвоение немцев. Постсоветские страны, по мнению Мендель, эти уроки "пропустили".

Бывшая пресс-секретарь Зеленского считает, что "у нашей многострадальной нации нет генетического кода счастья", поскольку "мы ходили не в ту школу и выполняли не то домашнее задание".

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Мендель считает, что украинцы до сих пор выясняют, какой язык в нашей многоязычной стране - "правильный".

"Инертное противостояния экспансии российского империализма после веков различных форм доминирования Москвы превратилось для многих в суть украинской идентичности. Язык стал символом этой борьбы", - пишет экс-пресс-секретарь.

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Она предлагает "защищать не русскоязычных и не украиноязычных", а "нас от самих себя, от той ненависти, которую мы можем носить в себе и проявлять к другим". И напоминает об идее лишить Россию монополии на русский язык, присвоив его под видом "украинского русского".

"Мир демонополизирует русский язык, пока часть украинцев делает проигрышные попытки построить украинскую идентичность на отвержении всего российского. Абсурдно бороться за личность Николая Гоголя как украинского писателя, осуждая язык, на котором созданы его шедевры. Называть Тараса Шевченко отцом нации, отбрасывая его прозу и поэмы, созданные на русском", - считает Мендель.

Смотрите: "Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харьковского педуниверситета жалуется на притеснение русскоязычных. ВИДЕО

Напомним, 1 июля стало известно, что экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала книгу об украинской политике. Книга должна выйти из печати уже в этом месяце. Ее название пока скрывают.