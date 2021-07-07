Мендель опубликовала отрывок из своей книги с размышлениями о языковом вопросе
Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что украинцев разделяет не язык, а нежелание слышать друг друга.
Фрагмент книги Мендель опубликовала в блоге на УП, сообщает Цензор.НЕТ. Должность Мендель указана в публикации как "эксперт по вопросам коммуникаций".
Мендель размышляет об "уроках истории" для разных наций и хвалит за их усвоение немцев. Постсоветские страны, по мнению Мендель, эти уроки "пропустили".
Бывшая пресс-секретарь Зеленского считает, что "у нашей многострадальной нации нет генетического кода счастья", поскольку "мы ходили не в ту школу и выполняли не то домашнее задание".
Мендель считает, что украинцы до сих пор выясняют, какой язык в нашей многоязычной стране - "правильный".
"Инертное противостояния экспансии российского империализма после веков различных форм доминирования Москвы превратилось для многих в суть украинской идентичности. Язык стал символом этой борьбы", - пишет экс-пресс-секретарь.
Она предлагает "защищать не русскоязычных и не украиноязычных", а "нас от самих себя, от той ненависти, которую мы можем носить в себе и проявлять к другим". И напоминает об идее лишить Россию монополии на русский язык, присвоив его под видом "украинского русского".
"Мир демонополизирует русский язык, пока часть украинцев делает проигрышные попытки построить украинскую идентичность на отвержении всего российского. Абсурдно бороться за личность Николая Гоголя как украинского писателя, осуждая язык, на котором созданы его шедевры. Называть Тараса Шевченко отцом нации, отбрасывая его прозу и поэмы, созданные на русском", - считает Мендель.
Напомним, 1 июля стало известно, что экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала книгу об украинской политике. Книга должна выйти из печати уже в этом месяце. Ее название пока скрывают.
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БЭЭЭ-БЭЭЭ-БЭЭЭЭ.
Він називається "великарусскае наречіє русского язика" і є офіційною державною мовою Російської Федерації! От тільки коли кацапам кажеш, що основою "русскава язика" є поковерканий і спрощений ними подніпровський діалект української мови, принесений у неграмотну Московію випускниками Києво-Могилянської академії та семінарій Подніпровської України, у який включена маса слів угрофінських та тюркських народів Росії, на них "корчі нападають" як на чорта, на якого "святою водою" бризнули!
"Велікій русскій язик" - "піджін-інгліш" для тюрків та угрофіннів РОсії - щоб могли один одного розуміть!
Украинцы ничего не выясняют . Кацапские холопы совецкого разлива постоянно муссируют выдуманную проблему сруцкого наречия .
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Источник: https://censor.net/ru/n3275779
- Що таке "Університет дружби народів" у Москві?
- Це таке "хитре місце" в якому євреї англійською мовою вчать негрів азіатів та латиноамериканців як робить "соціялізм по-радянські"
Тут те ж саме! Дурнувата єврейка, що не знає ні івриту ні ідіш (а лише "абщепанятний"), "размишляеть"о "вапросах украинского языка в Украине"! (Тільки не треба мене звинувачувать в "антисемітизмі - десь четверта частина "обзивачок", якими мене на "Цензорі" "нагородили", пов"язана з моїм можливим єврейським походженням"! А в "колекції" їх більше двохсот! )
Мабуть непоганий гонорар виділить їй Шмаркля з бюджету.
книгу сжечь, мендель в желтые воды
редактора заставить переиздать Шевченко, Убийвовк и Сковороду за свой счет.
полные собрания сочинений
а просто чомусь вважає себе розумнішою за нас намагаючись маніпулювати через отакі нехитрі перекручування.
адже росія радо розповсюдить свою російську (знищуючи національну мову, культуру та ідентичність) всюди де знайдеться отаке колаборантське падло як мендель, аваков та інше зеленське та опзжопне.
воно пише: "Серед експатів, що густо замешкали в Києві після Революції Гідності, часто чулася прогресивна для українського суспільства думка: слід позбавити Росію монополії на російську мову,..."
тобто, вони знайшли прихисток в Україні, але вчити українську - це не по них, краще змусити українців спілкуватися зрозумілою їм російською вкидаючи отаку дурню, хто ці хитродупі експатріанти - гудков, саакашвілі та інше, яке приїхало й вчить нас розуму? - *****.
їбануте вороже падло та мендель.
й отакого лайна зеленське насаджало, у владні крісла, тисячі.
Я до 2014 року розмовляв російською. Після нападу росіян на Україну я почав говорити українською, спочатку дуже погано, але з кожним роком все краще і краще. Українську використовую в сім'ї, в побуті і на роботі. І дуже багато раз вислуховував незадоволення на свою адресу зпа мову, 50% моїх знайомих до мене зверталися зверхнє, щоб я з ними розмовляв російською. Моя відповідь не забарилась - я з ними не розмовляю зовсім. Вчіть українську і розмовляйте українською, тією мовою якою розмовляли ваші діди, прадіти і які в багатьох випадках загинули за право розмовляти і думати своєю Богом даною мовою.
У вашої?Так.
нехай розкаже французові, що мова не головне.
нехай розкаже чехам, що треба було спілкуватись німецькою.
нехай розповість італійцям, що вони ті ж самі іспанці.
слабо ?