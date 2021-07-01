Мендель написала книгу о политике

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу о работе, политике и о самоидентификации украинцев.

Об этом она рассказала "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретарем президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также, главное - о самоидентификации украинцев как нации", - рассказала Мендель о своем творении.

Книга должна выйти из печати в июле.

Какое именно издание и каким тиражом ее опубликует, Мендель не сказала. Подчеркнула только, что книга выйдет не за счет автора.

В Фейсбуке экс-пресс-секретарь отметила, что название книги совпадает с "очень известным афоризмом в современной политике".

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Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

Новым пресс-секретарем президента станет ведущий канала "Украина 24" Сергей Никифоров.