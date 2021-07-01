Мендель написала книгу о политике
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу о работе, политике и о самоидентификации украинцев.
Об этом она рассказала "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
"Книга об украинской политике, работе пресс-секретарем президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также, главное - о самоидентификации украинцев как нации", - рассказала Мендель о своем творении.
Книга должна выйти из печати в июле.
Какое именно издание и каким тиражом ее опубликует, Мендель не сказала. Подчеркнула только, что книга выйдет не за счет автора.
В Фейсбуке экс-пресс-секретарь отметила, что название книги совпадает с "очень известным афоризмом в современной политике".
Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
Новым пресс-секретарем президента станет ведущий канала "Украина 24" Сергей Никифоров.
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...Мендель... карл, Мендель?!! рассказывает о "самоидентификации украинцев как нации"?
тут то же самое - сперва думаешь - они поехавшие?
И гордый князь стрелою чистой,
Истошно супостата поразив,
Вздыбался на коне своем лучистом,
Не зная https://youtu.be/CQeezCdF4mk поражения мотив .
Не поспешит тот князь на поле боя,
Не примокнет печалью те снега,
Что разостно вдлымались на подвзгорье,
Где окровавленно лежала кочерга.
И только вспомнит дым в полночной мгле,
Как князь лежал в костра золе.
это когда-нибудь закончится ???
Однако я себе уже представляю, ЧТО оно там наваяло. С горкой!
Угадать с трех раз
Янелох?
Простоперестатьстрелять?
Мирвглазахпутина?
Книга выйдет под названием - "Мал у Вовы, но дорог..."
"Украинский язык, как и идентичность, - это более широкое явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский язык, - это часть культурного разнообразия нашей страны.."
( Мендель.)