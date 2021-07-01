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Мендель написала книгу о политике

Мендель написала книгу о политике

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу о работе, политике и о самоидентификации украинцев.

Об этом она рассказала "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретарем президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также, главное - о самоидентификации украинцев как нации", - рассказала Мендель о своем творении.

Книга должна выйти из печати в июле.

Какое именно издание и каким тиражом ее опубликует, Мендель не сказала. Подчеркнула только, что книга выйдет не за счет автора.

В Фейсбуке экс-пресс-секретарь отметила, что название книги совпадает с "очень известным афоризмом в современной политике". 

Мендель написала книгу о политике 01

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Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

Новым пресс-секретарем президента станет ведущий канала "Украина 24" Сергей Никифоров

Автор: 

книги (630) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+43
Мендель про самоідентифікацію укранців, це анекдот?
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01.07.2021 20:10
+39
Если украинцы не в курсе своей идентификации то им с удовольствием расскажет об этом тупая еврейка.
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01.07.2021 20:10
+23
Мендель написала книгу о политике - Цензор.НЕТ 8125
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01.07.2021 20:14
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01.07.2021 20:08 Ответить
У Брежнева была Малая земля у Менделюшки малая п..ся(@@@А) ну вы поняли...
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01.07.2021 20:21 Ответить
тупая коза,самовлюбленная баба и т.д
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01.07.2021 21:11 Ответить
цікаво, хто читатиме цей мендельський пісинг?
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02.07.2021 08:54 Ответить
их никто не читает - это такой способ отмывания денег.
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02.07.2021 10:09 Ответить
Разве потерпевший вiслюк политик? Так... [censored] на палочке...
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01.07.2021 20:08 Ответить
треба буде прочитати - ржака, мабуть, неймовірна
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01.07.2021 20:09 Ответить
Овощ будет прилежно отдыхать, наконец-то почувствовав кто на самом деле великий писатель.. Ну вот совсем не буду удивлен бешенному гонорару за писанину зелеЮли.
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01.07.2021 20:14 Ответить
Мендель про самоідентифікацію укранців, це анекдот?
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01.07.2021 20:10 Ответить
ні, це плавний перехід в аддіннарот
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01.07.2021 20:11 Ответить
Это она на курсах в "рашатудой" изучала а сейчас нам написала
Мендель написала книгу о политике - Цензор.НЕТ 2160
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01.07.2021 20:14 Ответить
Оксюморон! ОНИ лучше знают.
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01.07.2021 20:24 Ответить
Пакет для сміття на голову і по всьому.
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01.07.2021 21:20 Ответить
Назву книжки хочеш? "Як просрать Україну за два роки"!!!
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02.07.2021 06:01 Ответить
Если украинцы не в курсе своей идентификации то им с удовольствием расскажет об этом тупая еврейка.
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01.07.2021 20:10 Ответить
Этой Мандэле только книги писать. Какой дурак их будет читать? Разве что бывший шеф.
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01.07.2021 20:15 Ответить
Не пали бубочку раньше врємєні
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01.07.2021 20:22 Ответить
Это вы погорячились! Нашли читателя...)))
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01.07.2021 20:25 Ответить
Назва книжки буде "Тупа ***** і Клоун- наркоман проти України"
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01.07.2021 20:38 Ответить
😂😂😂😂😂😂
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01.07.2021 20:10 Ответить
"Мендель сварила щи"
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01.07.2021 20:10 Ответить
Лучше б, написала Иванисову
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01.07.2021 20:11 Ответить
да уж...дно писательства
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01.07.2021 20:11 Ответить
главное - о самоидентификации украинцев как нации", - рассказала Мендель
...Мендель... карл, Мендель?!! рассказывает о "самоидентификации украинцев как нации"?
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01.07.2021 20:12 Ответить
Это как Азирова на каком-то рус. "шоу" подписали: Эксперт по укр. языку. реально, тут вроде было это.

тут то же самое - сперва думаешь - они поехавшие?
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01.07.2021 20:19 Ответить
они не поехавшие, они злонамеренные гоблины, направляемые кремлядями - и азиров и мендель - систематически бьют по украинским смыслам
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01.07.2021 20:25 Ответить
краще би кнігу о вкусной здоровой і кошерной піщє
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01.07.2021 20:12 Ответить
Мендель написала книгу о политике - Цензор.НЕТ 8125
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01.07.2021 20:14 Ответить
Книга с картинками ?
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01.07.2021 22:46 Ответить
Фото в будуаре уже есть для начала.
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01.07.2021 23:05 Ответить
Мендель про самоидентификацию украинцев. Должно быть презабавно)
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01.07.2021 20:15 Ответить
раскраску?
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01.07.2021 20:18 Ответить
Это Мендель- просто дура : Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель./ Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель/ Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него. А это Мендель-враг: Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты/ Нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель.
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01.07.2021 20:19 Ответить
Судя по растительности на лице - она пра-правнучка "великого" "русского" "ученого" Давида Абрамочива Менделя ("Дмитрия" "Ивановича" "Менделеева")
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01.07.2021 20:26 Ответить
лучше б по настоящему правдивые мемемуары и поменьше своих выводов --- подняла б денежку круто
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01.07.2021 20:19 Ответить
що ця юдейська дурепа може писати про самоідентифікацію українців - наприклад вона скаже що "рускіє і украінци ета адіннарот".
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01.07.2021 20:21 Ответить
с каких пор зеЛох - украинский политик. как по мне он как был малороским клоуном, так и клоуном остался в кресле преза.
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01.07.2021 20:23 Ответить
восемь с половиной мендель, в политике
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01.07.2021 20:24 Ответить
Взяла скачала книгу "История Моники" и поменяла ее фамилию на свою....
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01.07.2021 20:24 Ответить
Eta samo po sebe uzhe anekdot
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01.07.2021 20:28 Ответить
Она сама может что-то толковое написать?))))
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01.07.2021 20:28 Ответить
не скажи . когда то написала пару толковых твитов и подняла курс гривни
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01.07.2021 20:32 Ответить
куда мы катимся . Кива ученый . Мендель писатель . кто следующий ? Ермак обнаружит в себе талант художника ? Верещук страсть к поэзии ?
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01.07.2021 20:30 Ответить
И к дипломатии. Ага. Говорят,что верещучку послом в Польшу пошлют. Ибическая сила.....
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01.07.2021 20:36 Ответить
Что куда то пошлют, то без сомнения.
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01.07.2021 20:48 Ответить
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01.07.2021 20:50 Ответить
"Верещук страсть к поэзии" - буде українська версія митіщінської поетеси Кутузової-Желтової...

Мендель написала книжку про політику - Цензор.НЕТ 6844
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01.07.2021 23:42 Ответить
ну цэ ваще нетленка..- с точки зору безграмотности...)))
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02.07.2021 00:46 Ответить
Та ти УСЕ її почитай - там "одні "ПЕРЛИ"!!! Якось набрався сил і прочитав віршів з двадцять! Потім змушений був "мальохо на груди прийнять", щоб "очухаться" Там ціла купа подібних "поетів" - Зінов"єв, Шляпніков, Почитай! Пушкін з Лєрмонтовим і Некрасовим "в гробу перевертаються"!!!
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02.07.2021 06:08 Ответить
У Шляпнікова є послідовник - https://stihi.ru/2009/01/16/4686 Валєра Знаменський ... Мендель написала книжку про політику - Цензор.НЕТ 8502

И гордый князь стрелою чистой,
Истошно супостата поразив,
Вздыбался на коне своем лучистом,
Не зная https://youtu.be/CQeezCdF4mk поражения мотив .

Не поспешит тот князь на поле боя,
Не примокнет печалью те снега,
Что разостно вдлымались на подвзгорье,
Где окровавленно лежала кочерга.

И только вспомнит дым в полночной мгле,
Как князь лежал в костра золе.
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02.07.2021 14:19 Ответить
Дарую назву: "Я пісюля"
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01.07.2021 20:30 Ответить
Блоха написала книгу о собаке.
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01.07.2021 20:32 Ответить
Мендель написала книгу
это когда-нибудь закончится ???
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01.07.2021 20:33 Ответить
Опа -ча. Книгу пишет. Стану в очередь купить. Шкива профукал тут. Не рискнул---во локти кусает. Просто сюр. Напомнило всё это чепухедло фразу из песни 50 летней давности у Володи Высоцкого:*....и рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую, Ей Богу этот Гоголь бы нам не поверил бы...*.
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01.07.2021 20:33 Ответить
Мендель написала книгу о политике - Цензор.НЕТ 9104
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01.07.2021 20:40 Ответить
может она её прочитала?
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01.07.2021 20:43 Ответить
Мендель написала книгу о политике - Цензор.НЕТ 6665
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01.07.2021 20:43 Ответить
Что ж, теперь можна и кандитатскую защищать. Можна и по экономике на тему "Как остановить инфляцию при помощи Твиттера". Только оный не перепутать с венерическим заболеванием.
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01.07.2021 20:46 Ответить
Мендель написала книжку крапка
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01.07.2021 20:55 Ответить
Хороший анекдот.
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01.07.2021 21:03 Ответить
Мистецький Арсенал буде зафрахтований опой з розмахом і омарами.
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01.07.2021 21:01 Ответить
"Книга об украинской политике, работе пресс-секретарем президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также, главное - о самоидентификации украинцев как нации", - рассказала Мендель" - если не помнить массу проколов Мендель, свидетельствующих, как о ничтожности этой представительницы зе-комавнды, так и о всем этом сообществе, то аннотация завораживает и стремится в очередной раз обмануть проходящих мимо, а отсутствие зпт. перед "как", если не ошибаюсь не придает журналистке(?) авторитета и в знании правил (если это не тот самый ее "украинский русский").
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01.07.2021 21:01 Ответить
ОНО ЕЩЁ И ПИСАТЬ УМЕЕТ!
Однако я себе уже представляю, ЧТО оно там наваяло. С горкой!
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01.07.2021 21:02 Ответить
"очень известным афоризмом в современной политике". Источник: https://censor.net/ru/n3274626
Угадать с трех раз

Янелох?
Простоперестатьстрелять?
Мирвглазахпутина?
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01.07.2021 21:02 Ответить
Мендель, давай уже доставай свое платье с белыми пятнами, будем Бубочке Мендельгейт устраивать.
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01.07.2021 21:03 Ответить
Благодаря книге вся страна узнает, что размер у Бубочки не ахти......
Книга выйдет под названием - "Мал у Вовы, но дорог..."
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01.07.2021 21:12 Ответить
Книгу, где будут печатать в Playboy?
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01.07.2021 21:31 Ответить
І екранізують на Порнхабі.
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01.07.2021 23:32 Ответить
Ну хто винен, що дівчинка тупенька...
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01.07.2021 21:32 Ответить
Вот этот афоризм: "Сила ТВ столь велика, что если зрителям изо дня в день показывать один и тот же лошадиный зад - будут узнавать и его".
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01.07.2021 21:38 Ответить
Цитата из этого бестселлера:" Чмок-чмок-чмок-чмок..."
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01.07.2021 21:48 Ответить
Ипала жаба гадюку...
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01.07.2021 21:55 Ответить
Книга називається "Балувана Юля".
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01.07.2021 21:59 Ответить
***
"Украинский язык, как и идентичность, - это более широкое явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский язык, - это часть культурного разнообразия нашей страны.."
( Мендель.)
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01.07.2021 22:02 Ответить
Они с Кивой были бы идеальной парой: учёный и литератор!
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01.07.2021 22:05 Ответить
"95 Квартал" может снять сериал по книге Мендель " Мой секс в большой политике".
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01.07.2021 22:14 Ответить
Я так понял, что книга выйдет на кремлёвские деньги?
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01.07.2021 22:17 Ответить
Да вона дурепа повна, що може написати?
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01.07.2021 22:41 Ответить
Та ладно)))
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01.07.2021 23:32 Ответить
,,МаяМандель,,-шукайте на полицях сексшопів
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01.07.2021 23:34 Ответить
Та хай розважається. Решту життя буде писати мемуари типу "як я була великим стервом". Али ми знаємо що воно було і лишилось нічим...
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01.07.2021 23:43 Ответить
"как я отрабатывала у презика"...)))
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02.07.2021 00:44 Ответить
Название будет "Анал - табу!".
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02.07.2021 01:13 Ответить
Легализация незаконных доходов? Второй В.Ф.Я проффессор))))
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02.07.2021 09:17 Ответить
Бердянская моника.
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02.07.2021 09:17 Ответить
Генічеська.
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02.07.2021 23:04 Ответить
Она писать умеет?
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02.07.2021 11:09 Ответить
Ця ... ще і писати вміє?! Якою мовою ця, не українка, написала "твір" о ідентифікації Українців? Жахіття)))
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02.07.2021 11:13 Ответить
Коли філолог пише книгу про політику мені стає страшно за таку країну про котру пише книгу.Ай чого тут дивуватися яка політика така і писака.
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07.07.2021 23:12 Ответить
Да пускай разговаривают кто и как хочет але Державною мовою має бути одна УКРАЇНСЬКА і без всяких там виключень.Хочеш учится на русском езжай в мокшандию,хочеш на идыш езжай в Израиль,на английском дуй туда.І якого хрена живучи в Україні диктуєте на якій мові розмовляти.
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07.07.2021 23:10 Ответить
 
 