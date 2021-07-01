Мендель написала книжку про політику
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу про роботу, політику і про самоідентифікацію українців.
Про це вона розповіла "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Книга про українську політику, роботу прессекретарем президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також, головне - про самоідентифікацію українців як нації", - розповіла Мендель про своє творіння.
Книжка має вийти друком у липні.
Яке саме видання і яким тиражем її опублікує, Мендель не сказала. Підкреслила тільки, що книжка вийде не за рахунок автора.
У фейсбуці експрессекретарка зазначила, що назва книги збігається з "дуже відомим афоризмом у сучасній політиці".
Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського. В ОП тоді заявили, що вона зосередиться на роботі зі взаємодії з іноземними ЗМІ.
14 травня в Офісі Президента повідомили, що мають довгий список кандидатів на посаду прессекретаря президента України.
Новим прессекретарем президента стане ведучий каналу "Україна 24" Сергій Нікіфоров.
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...Мендель... карл, Мендель?!! рассказывает о "самоидентификации украинцев как нации"?
тут то же самое - сперва думаешь - они поехавшие?
И гордый князь стрелою чистой,
Истошно супостата поразив,
Вздыбался на коне своем лучистом,
Не зная https://youtu.be/CQeezCdF4mk поражения мотив .
Не поспешит тот князь на поле боя,
Не примокнет печалью те снега,
Что разостно вдлымались на подвзгорье,
Где окровавленно лежала кочерга.
И только вспомнит дым в полночной мгле,
Как князь лежал в костра золе.
это когда-нибудь закончится ???
Однако я себе уже представляю, ЧТО оно там наваяло. С горкой!
Угадать с трех раз
Янелох?
Простоперестатьстрелять?
Мирвглазахпутина?
Книга выйдет под названием - "Мал у Вовы, но дорог..."
"Украинский язык, как и идентичность, - это более широкое явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский язык, - это часть культурного разнообразия нашей страны.."
( Мендель.)