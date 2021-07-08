Слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны, - Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что Украина всегда сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска российского газопровода.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните в рамках конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Слухи о том, что "Северный поток-2" завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока-2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литва, Украина. - Ред.), европейских партнеров", - сказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский намерен обсудить с Меркель вопрос "Северного потока-2": Это важно для энергетической безопасности всей Европы

Он подчеркнул, что Украина сможет договориться о компенсациях экономических потерь в случае запуска российского газопровода.

"Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный Поток-2" - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы", - заявил он.