РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5498 посетителей онлайн
Новости Газовая война
4 243 26

Слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны, - Шмыгаль

Слухи о завершении строительства

Премьер подчеркнул, что Украина всегда сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска российского газопровода.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните в рамках конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Слухи о том, что "Северный поток-2" завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока-2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литва, Украина. - Ред.), европейских партнеров", - сказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский намерен обсудить с Меркель вопрос "Северного потока-2": Это важно для энергетической безопасности всей Европы

Он подчеркнул, что Украина сможет договориться о компенсациях экономических потерь в случае запуска российского газопровода.

"Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный Поток-2" - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы", - заявил он.

Автор: 

Северный поток (1452) Шмыгаль Денис (2708)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
світ завмер в очікуванні вимог Шмигаля
показать весь комментарий
08.07.2021 15:19
+5
Звіздобол !!!))))
показать весь комментарий
08.07.2021 15:21
+4
Слухи о вменяемости Шмыгаля беспочвенны, - Северный поток - 2
показать весь комментарий
08.07.2021 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
світ завмер в очікуванні вимог Шмигаля
показать весь комментарий
08.07.2021 15:19 Ответить
Шмигаль...-це сила. А разом із шановним ЗЄ, це вже два пєдіка.
показать весь комментарий
08.07.2021 15:23 Ответить
2-ва сильно педика
показать весь комментарий
08.07.2021 15:43 Ответить
Он при этом не сказал "Запомните этот пост"?
показать весь комментарий
08.07.2021 15:20 Ответить
Отримаємо тисяч 600 євро гранту, як у випадку із відмовою за часів Чучми продати обладнання на мільярд баксів Ірану для АЕС.
показать весь комментарий
08.07.2021 15:21 Ответить
Звіздобол !!!))))
показать весь комментарий
08.07.2021 15:21 Ответить
Да это звиздец какой то...
показать весь комментарий
08.07.2021 15:22 Ответить
Как-то сразу полегчало.
показать весь комментарий
08.07.2021 15:22 Ответить
Босс разрешил немцам строить.
показать весь комментарий
08.07.2021 15:24 Ответить
Слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6830
показать весь комментарий
08.07.2021 15:24 Ответить
когда не хотят кормить котиков приходится вот так.....
показать весь комментарий
08.07.2021 15:26 Ответить
просто котик отказывается жрать просо.
показать весь комментарий
08.07.2021 15:28 Ответить
судя по морде котик только шо покушал
показать весь комментарий
08.07.2021 15:34 Ответить
ты не понел юмора - просо едят как раз птички а котик ждёт пока они растолстеют....
показать весь комментарий
08.07.2021 15:45 Ответить
чутки про наявність мізків у ******** виявилися лише чутками
показать весь комментарий
08.07.2021 15:25 Ответить
Слухи о вменяемости Шмыгаля беспочвенны, - Северный поток - 2
показать весь комментарий
08.07.2021 15:28 Ответить
только нам забывают рассказать что реально его строят немцы....
показать весь комментарий
08.07.2021 15:30 Ответить
на америконские бабки к стати.... но называется строит грязьпром.......
показать весь комментарий
08.07.2021 15:32 Ответить
А каким боком Литва и Украина к СП-2? Надо Смыгалю подбросить идеею, чтобы потери компенсировала США, т.к. возит в ЕС СПГ, который является прямым конкурентом транзиту газа в Украине.
показать весь комментарий
08.07.2021 15:35 Ответить
У зебилов уже тот уровень что их слова стоят меньше договоров с росией)
показать весь комментарий
08.07.2021 15:36 Ответить
Не видно оснований, почему строительство не завершится. Одна нитка готова, по другой осталось 48 км. Начнут ли качать газ и когда, это может быть вопрос, но маловероятно, что само строительство уже остановится на совсем.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:35 Ответить
Бовкнув, аби бовкнути. Вони уже більше ні на що не здатні...
показать весь комментарий
08.07.2021 21:02 Ответить
З ким домовитись? Хто буде компенсувати? Литва?
показать весь комментарий
08.07.2021 23:52 Ответить
 
 