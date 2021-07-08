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Новини Газова війна
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Чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставні, - Шмигаль

Чутки про завершення будівництва

Прем’єр підкреслив, що Україна завжди зможе домовитися про компенсацію економічних втрат у разі запуску російського газопроводу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставні. Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Литовської Республіки Інгрідою Шимоніте в рамках конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Чутки про те, що "Північний потік-2" завершений, або буде завершений, вони, насправді, сьогодні безпідставні, і питання "Північного потоку-2" лежить в площині спільної позиції наших країн (Литва, Україна - УНІАН), європейських партнерів", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна зможе домовитися про компенсації економічних втрат у разі запуску російського газопроводу.

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"Звичайно, економічно ми завжди зможемо з партнерами домовитися про взаємозаміщення певних економічних втрат, але "Північний потік-2" - це не про економіку, а про політику, про загрози національній безпеці ряду країн Європи", - заявив він.

Автор: 

Північний потік (2465) Шмигаль Денис (4606)


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Топ коментарі
+10
світ завмер в очікуванні вимог Шмигаля
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08.07.2021 15:19
+5
Звіздобол !!!))))
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08.07.2021 15:21
+4
Слухи о вменяемости Шмыгаля беспочвенны, - Северный поток - 2
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08.07.2021 15:28
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світ завмер в очікуванні вимог Шмигаля
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08.07.2021 15:19 Відповісти
Шмигаль...-це сила. А разом із шановним ЗЄ, це вже два пєдіка.
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08.07.2021 15:23 Відповісти
2-ва сильно педика
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08.07.2021 15:43 Відповісти
Он при этом не сказал "Запомните этот пост"?
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08.07.2021 15:20 Відповісти
Отримаємо тисяч 600 євро гранту, як у випадку із відмовою за часів Чучми продати обладнання на мільярд баксів Ірану для АЕС.
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08.07.2021 15:21 Відповісти
Звіздобол !!!))))
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08.07.2021 15:21 Відповісти
Да это звиздец какой то...
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08.07.2021 15:22 Відповісти
Как-то сразу полегчало.
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08.07.2021 15:22 Відповісти
Босс разрешил немцам строить.
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08.07.2021 15:24 Відповісти
Слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6830
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08.07.2021 15:24 Відповісти
когда не хотят кормить котиков приходится вот так.....
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08.07.2021 15:26 Відповісти
просто котик отказывается жрать просо.
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08.07.2021 15:28 Відповісти
судя по морде котик только шо покушал
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08.07.2021 15:34 Відповісти
ты не понел юмора - просо едят как раз птички а котик ждёт пока они растолстеют....
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08.07.2021 15:45 Відповісти
чутки про наявність мізків у ******** виявилися лише чутками
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08.07.2021 15:25 Відповісти
Слухи о вменяемости Шмыгаля беспочвенны, - Северный поток - 2
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08.07.2021 15:28 Відповісти
только нам забывают рассказать что реально его строят немцы....
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08.07.2021 15:30 Відповісти
на америконские бабки к стати.... но называется строит грязьпром.......
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08.07.2021 15:32 Відповісти
А каким боком Литва и Украина к СП-2? Надо Смыгалю подбросить идеею, чтобы потери компенсировала США, т.к. возит в ЕС СПГ, который является прямым конкурентом транзиту газа в Украине.
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08.07.2021 15:35 Відповісти
У зебилов уже тот уровень что их слова стоят меньше договоров с росией)
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08.07.2021 15:36 Відповісти
Не видно оснований, почему строительство не завершится. Одна нитка готова, по другой осталось 48 км. Начнут ли качать газ и когда, это может быть вопрос, но маловероятно, что само строительство уже остановится на совсем.
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08.07.2021 16:35 Відповісти
Бовкнув, аби бовкнути. Вони уже більше ні на що не здатні...
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08.07.2021 21:02 Відповісти
З ким домовитись? Хто буде компенсувати? Литва?
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08.07.2021 23:52 Відповісти
 
 