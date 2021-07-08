Чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставні, - Шмигаль

Прем’єр підкреслив, що Україна завжди зможе домовитися про компенсацію економічних втрат у разі запуску російського газопроводу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставні. Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Литовської Республіки Інгрідою Шимоніте в рамках конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Чутки про те, що "Північний потік-2" завершений, або буде завершений, вони, насправді, сьогодні безпідставні, і питання "Північного потоку-2" лежить в площині спільної позиції наших країн (Литва, Україна - УНІАН), європейських партнерів", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна зможе домовитися про компенсації економічних втрат у разі запуску російського газопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи

"Звичайно, економічно ми завжди зможемо з партнерами домовитися про взаємозаміщення певних економічних втрат, але "Північний потік-2" - це не про економіку, а про політику, про загрози національній безпеці ряду країн Європи", - заявив він.