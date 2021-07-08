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Новости Земельная реформа Рынок земли
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Рынок земли принесет Украине дополнительные $10 млрд инвестиций, - Шмыгаль

Рынок земли принесет Украине дополнительные $10 млрд инвестиций, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции на 10 млрд долларов в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом он сказал, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рынок фактически начал свою работу и, я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. Мы ожидаем до 10 млрд долларов США дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель", - сказал Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минагрополитики отчиталось о неделе работы рынка земли: поданы 2832 заявления, из них 2471 согласовано, больше всего скупают участки на Полтавщине и Виннитчине. ИНФОГРАФИКА

Он отметил, что по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

Премьер-министр также сообщил, что в Украине за первые шесть дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.

Автор: 

земля (1947)


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Топ комментарии
+24
Казковий дурень... У нас відтік інвестицій, а воно меле. Хоча, у зелохів є план (у прямому та переносному смислі) - КНР. Вони землю ой как *******...
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08.07.2021 17:03
+13
Настоящие, а не фейковые реформы принесут гораздо больше. Можно один раз пустить корову на мясо и нажраться пару раз, а можно - долго питаться молоком...
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08.07.2021 17:05
+11
Даже до Овоща дошло и он в последний момент остановил "дружбу" с Китаем. Эти оказались намного тупее.
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08.07.2021 17:05
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Казковий дурень... У нас відтік інвестицій, а воно меле. Хоча, у зелохів є план (у прямому та переносному смислі) - КНР. Вони землю ой как *******...
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08.07.2021 17:03 Ответить
Даже до Овоща дошло и он в последний момент остановил "дружбу" с Китаем. Эти оказались намного тупее.
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08.07.2021 17:05 Ответить
він не дурень; він - брехун, "один_з" з тої зедебільної шобли брехунів.
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08.07.2021 17:14 Ответить
Не то не другое. У зеленых мозгов и опыта нет, трускавецкая академия проблему не решила, а пополнять бюджет нужно, вот они и пошли самым простым путем - распродать все что можно и украинскую землю и Украину.
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08.07.2021 20:12 Ответить
в том числе и повышение тарифов, и закон о снятии долгов прямо с банковской карты и т.д. и т.п.
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08.07.2021 20:14 Ответить
по поводу тарифов согласен, а по долгам с карты нет, мы вчера на работе пол дня этой херней занимались))) разобрались что они автоматически блочат твой счет, а в случае твоего согласия с ДВС о погашении долга тебе его разблокируют для оплаты, почитайте сами, там все же много подводных камней, но... в случае если вам кто то будет должен денег, а отдавать не торопится, то для вас это будет приятный момент.
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08.07.2021 20:22 Ответить
но "мудрый нарид" над драть догола, может станет мудрее, ...хотя врядли.
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08.07.2021 20:16 Ответить
отток капитала, а не инвестиций
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08.07.2021 17:45 Ответить
Недоотримані інвестиції, це і є відтік капіталу.
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09.07.2021 10:04 Ответить
https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://mobile.twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://mobile.twitter.com/GreyWraith/status/1413009314328023041 9 ч

Мені видається, що Зеленський нам здорово поміг агітувати проти себе:
тепер можна по селах розказувати, що він продасть їхню землю китайцям, які туди навезуть повно своїх.
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08.07.2021 17:49 Ответить
брехня, порожні обіцянки, популізм і некомпетентність.
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08.07.2021 17:03 Ответить
Два раза КУ и радоваться.
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08.07.2021 17:04 Ответить
ППЦ и этого подсадили!
Рынок земли принесет Украине дополнительные $10 млрд инвестиций, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9343
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08.07.2021 17:04 Ответить
много мнго оэто пшик а вообще оно все к этому котилось крепосная страна не не страна пылесос и все всё Хорошо
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09.07.2021 00:26 Ответить
Китайцы через подставных скупят и будет как с лесами на Рашке? Смотрите, хоть землю не пролюбите, а то потом продавать уже будет нечего
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08.07.2021 17:04 Ответить
китайцы на рашке ничего не скуповывали, они свое забрали)))
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08.07.2021 20:24 Ответить
Настоящие, а не фейковые реформы принесут гораздо больше. Можно один раз пустить корову на мясо и нажраться пару раз, а можно - долго питаться молоком...
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08.07.2021 17:05 Ответить
для этого за коровой нужно следить - кормить, доить, т.е. должен быть хозяин!!! а если хозяина нет, то волки из леса ее просто разорвут... надеюсь вы поняли о чем я.
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08.07.2021 20:26 Ответить
точно Украине? не Кипру?...
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08.07.2021 17:05 Ответить
І пустять без того бідних українців з голою сракою галопом по Європі
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08.07.2021 17:05 Ответить
так пусть не продают, а обрабатывают, или сдают в аренду, в чем проблема?
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08.07.2021 20:27 Ответить
Громади вже здали землі запасу в аренду, щоб отримати 2га кажуть немає вільної землі. А ті селяни котрі мали декілька ділянок по 0,25-0,30 отримали одну на вибір, решту віджали кажуть :"право на безоплатні 2га використали більше однієї ділянки не можна,а ділянок площею 2 немає". Питання, нахріна такі закони якщо ніхто не виконує те що там прописане. Це пряме порушення прав громадянина України та земельного кодексу зокрема ст.121. Та всім насрати...
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08.07.2021 21:31 Ответить
этот закон принимался еще при кравчуке, и ни один последующий през эту статью конституции не хотел менять, т.к. не популярное решение, а сейчас эта проблема всплыла, так что ничего удивительного, проблема есть и ее нужно решать, а не вопить про 2 Га каждому.
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09.07.2021 12:35 Ответить
Так як "решать" , якщо місцевий фермер депутат громади він же голова комісії з розподілу земель . Землі в повному обсязі оформлюється тільки тим хто здає йому в аренду ,не місцевим також , голова громади теж примішана, землевпорядник теж отримав на запитання чому так:"значить заслужили" ,а звичайним селянам дулю показали
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09.07.2021 12:55 Ответить
я не знаю о чем вы вообще говорите!!! у меня есть 2 пая, с самого начала они пошли в аренду нашему сельхоз предприятию (там где они и были заработаны), отдельно есть частники фермеры, у них земли мало, они в основном брали в аренду отдаленные от села паи, а затем к ним добавились атошники, ни какой председатель сельсовета и депутаты не могут НИКАК влиять у нас на земли сельхоз назначения, которые уже есть в кадастре. Есть отдельно земли размещенные на территории местной громады, они и выделяются для атошников.
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09.07.2021 14:33 Ответить
Сьомий рік як з ато неотримав ні сотки, навіть землі покійного діда(є акти постійно користування) не може отримати жоден член сім'ї.Написав заяв20 це тільки з 19 року не приймають то *******. Скаржився до адміністрації, викликали в сільраду пропонували 0,30 або зовсім нічого. Згодом дали рішення 2012 року про нібито виділену ділянку, пішов оформлювати там мене під руки -де взяв, розповів . Начальник земельного направив в райадміністрацію ,це рішення визнали не дійсним. Сію дідову землю , громада кричить самозахват, вимагаю хоча б город біля хати, Нічого! На весні навіть підпалили, між собою сміються що метер на два виділять,а не 2га.От і всі закони а по селу алкашів збирають возять в громаду оформлюють.Отак і відходить земля причому законно.
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09.07.2021 15:18 Ответить
Для начала давайте познакомимся, меня зовут Саша, живу в Харькове, но паи у меня в Сумской области, паи были получены еще в 1998 году, ни каких актов постоянного использования я вообще не знаю, скорее всего у вас была долгосрочная аренда, все остальное чистой воды бред, так как у меня на всех актах прописано право власности, это касается и паевых земельных участков (там разбито на посевные, луговые, сенокос), так же это и касается трех участков - земля под домом, огород и "дорезка" под домашнее землевладение. Везде указано право собственности, нет ни каких актов постоянного користування. Если вы атошник, то земля вам выделяется из земельного фонда тер громады, она выделяется с четкой позначкой "для ведення сильхоз дияльности", то есть, в зависимости от местности могут дать даже луговые, а не пахотные, это вам нужно решать на месте, но земли принадлежащие агро предприятию вам никто не даст, т.к. они уже распаеваные. изучите мат часть и вы без адвоката сможете забрать свое.
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09.07.2021 21:10 Ответить
Мене звати Віталій, мені 36,Сум.обл Глухівський р-н.Паї у нас мають тільки члени колишнього колгоспу.Землі для ведення особистого селянського господарства ділили в2000-2001році отримали одиниці (мати 0,80га)за межами села.28 жовтня 2001р була постанова хто отримав до цієї дати приватну власність більше не надавати.Тож решті видавали сині акти постійно користування.З приходом громад все частіше почали говорити про продаж землі і колишня староста повідомила,що землі з такими актами треба приватизувати.Були ділянки померлих людей які 15-20років ніхто не обробляв проросли бур'яном та чагарником.Деякі ділянки вже до цього позаймали люди та користуються.На такі ділянки з дозволу громади мною та батьком були написані заяви та почалася їх розробка.На одну ділянку яку я розробляв приїхав один місцевий житель який займається вирощуванням зернових (як зараз з'ясувалось не є ні фермером ні підприємцем), заявив що йому цю ділянку"обіцяли"тут і почалася тяганина.Сказали що на ділянку претендують інші,я зазначив що маю першочерговість, потім зникає заява (неодноразово), потім видали рішення про яке вже говорив(я його ігнорував), писав нові заяви.Викликали в громаду де дали план що буцімто по цій ділянці будуть будувати нову вулицю.Це при цьому що за останні 5років народилось 3дитини, а померло 67.На нашій вулиці з дворів залишилося 10.Кажу давайте під забудову і ділянку під город знову крики,вигнали. Змінилася староста пішов знову (бо діло стоїть) заяви немає,написав на 2га, через два тижні прийшов кажуть заява тільки на0,30 написана кажу дайте заяву не дає,забрав там 2га зачеркнуті. Дайте переписати, каже нема бланків.Ходив два тижні по двійчі на день, заяву написав документів атошника не приймає("кому твої бумажки треба"). Зібрав документи самостійно,відвіз в громаду під прицілом відеокамери прийняли, отримав відмову"земля в постійному користуванні",на запитання хто власникі, якщо вони померли,відповідь: "а ти докажи".Ставлю питання як мені жити маючи двох дітей 6та4рокі,:"їдь на Польщу на заробітки".І наполягають на рішенні (згадував раніше). Батько написав на 2га лежить 3рокі, пішов в сільраду (викликала нова староста),розірвала заяву,сказала пиши лише на 1га бо не отримаєш нічого, написав,1 отримав він-1 родичка старости, через день на ділянці вже орендарі.Загальна картина така , землі по 2га отримують ті хто передає в аренду місцевому фермеру, розшукують родичів померлих хто мав такі акти забирають у інших, доводять до 2га,оформлюють алкашів, працівників громади їхніх дітей виводять цілі поля, ніхто їх не перевіряє і нічого ніде не добитись
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10.07.2021 09:51 Ответить
у меня в Сумской области, на границе Тростянецкого и Сумского районов, паи выдавались только работникам колхоза, на 1998-2000 год пай был 3,23 Га, но , это общий пай, а он состоял из луговых, пахотных и сенокосных земель, конкретно у меня (у бабушки) пахотных вышло 1,02 Га, примерно в 2004 году всем сказали приватизировать, что мы и сделали, по дедушке (пай) не буду описывать т.к. там иная ситуация, в то время у них был дом, не колхозный, строили сами в 1953 году на земле, которая принадлежала моему прадеду, т.е. колхоз не выделял землю под застройку и огород. про синие акты вспомнил, действительно они были, у меня был такой на "дорезку", но я после смерти дедушки (2006 год), вступил в наследство и получил право власности, таким образом мы с вами разговариваем о землях разного целевого использования, т.е. земля для ведения народного хоз-ва (частный дом и огород) и та земля, которая распределялась между работниками колхозов (паи), на которые при приватизации выдавалось право власности.
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11.07.2021 10:14 Ответить
30 соток может вам предлагали под застройку?
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09.07.2021 21:11 Ответить
Та були вже ті "інвестиції", і із Оману, і із Катару і навіть з Англії! Може досить, бо не "перетравим"!
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08.07.2021 17:06 Ответить
Як шо іноземці не можуть купувати українські землі, звідки доллари?!
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08.07.2021 17:08 Ответить
а ты что нибудь про рынок сельхоз продукции слышал? куда мы экспортируем сельхоз сырье? в какой валюте торгуем? специалисты)))
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08.07.2021 20:29 Ответить
А это каким бокам к инвестициям? Под инвестициями они понимают строительство дорог и терминалов в портах китайцами. Это в принципе никак не связано с рынком земли, а связано с тем, что зеленые недоумки решили "посотрудничать" с китайцами. А что, удобно: никаких условий не выдвигают, реформ не требуют, просто строят. Не нужно только потом удивляться, если Китай будет забирать свои долги, а США и Европа пошлют нас нах - реально заслужили. Венесуэле Китай тоже "помогал".
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08.07.2021 22:20 Ответить
і шо?
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08.07.2021 17:10 Ответить
дивлячись яких інвестицій... Внутрішніх - можливо (і те - далеко-далеко не 10млрд, і то гривень); але зовнішні - в кращому випадку копійки.
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08.07.2021 17:13 Ответить
Об этих "инвестициях" уже говорили. Китай будет строить у нас объекты инфраструктуры. Дорого. А потом будет нас доить. Только не пойму, почему они это выдают за достижение?
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08.07.2021 22:22 Ответить
То есть, Шмыгаль собирается продать 5 000 000 га украинской земли.
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08.07.2021 17:14 Ответить
математик))) уже и цену высчитал по 2000 бакинских, я буду за тебя голосовать в министерство АПК)
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08.07.2021 20:33 Ответить
А шо там с инвестициями после Давоса и с Омана?
Уже на подходе или еще на низком старте?
П.С. Очередная ожидалка в стиле:
- "40% роста ВВП"
- "4000 у.е. учителям"
- "снижение тарифов в 2 раза".....
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08.07.2021 17:16 Ответить
З рубрики "Заява шмата лайна про дешевий розпродаж України".
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08.07.2021 17:16 Ответить
Не Украине, а ЗЕлупарскому режиму на латание дыр в бюджете, котоые он же и создал.

Украина этих денег при ЗЕ не увидит.
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08.07.2021 17:17 Ответить
ВСЕ ЗАБРАТЬ У ВСЕХ И СДАВАТЬ В АРЕНДУ !)
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08.07.2021 17:19 Ответить
"Рынок земли принесет Украине дополнительные $10 млрд инвестиций, - Шмыгаль..."

Тут головне що-небудь "ляпнути", а там видно буде.
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08.07.2021 17:31 Ответить
Разве что начнут скупать китайцы.
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08.07.2021 17:33 Ответить
Кашерні за так китайцям Україну не віддадуть.
Історія прямує по спіралі. Чекаємо на Голодомор 2.0.
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08.07.2021 17:41 Ответить
Ринок землі принесе Україні додаткові $10 млрд інвестицій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5047
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08.07.2021 17:42 Ответить
Которые Земразь успешно просрет.
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08.07.2021 17:43 Ответить
А Шмыгаль не пробовал советоваться с американскими индейцами по поводу продажи земли? Так сказать исторический опыт у них перенять?
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08.07.2021 17:46 Ответить
От як висловився про землю свого народу один з індіанських вождів:

Из письма вождя индейского племени Ория:

"...Вы должны учить своих детей тому, что земля у их ног - прах наших предков. Тогда они будут почитать землю, в которой кроются жизни нашего рода. Учите своих детей тому, чему учим своих детей мы, а говорим им, что земля - наша мать. Что бы ни случилось с землей, это случается и с ее детьми.
Когда человек плюет на землю, он плюет в самого себя.
Вот что мы знаем: не земля принадлежит человеку, а человек принадлежит земле, Вот что мы знаем: все в мире взаимосвязано, как кровь, которая объединяет целый род. Все взаимосвязано. Чтобы ни случалось с землей, это случается с ее детьми. Не человек плетет паутину жизни, он лишь одна нить в ней. Если он делает что-то с паутиной, то делает это и самим собой..."

Що твориться в головах того скотства, яке дорвалось до мало не безмежної влади в Україні, уявити не важко!

Їхня ідеологічна установка проста - продається все, в тому числі і вони самі з своїми батьками та дітьми.
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08.07.2021 17:49 Ответить
Европейская ориентация дает гибкость оральной аргументации.

Ринок землі принесе Україні додаткові $10 млрд інвестицій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7674
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08.07.2021 17:58 Ответить
Ворье и наркоманы продают последнее, чтобы украсть. Дожились. Слава ЗЕ. Завтра эта банда рванет, кто в Израиль, кто в Европу. А будем рабами у "инвесторов". А по Конституции земля принадлежит всему народу. Вот только деньги за нее принадлежат ЗЕбанде.
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08.07.2021 18:08 Ответить
Рынок земли принесет Украине дополнительные $10 млрд инвестиций,

Криворожсталь уже продали. Все благоденствуют.
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08.07.2021 18:11 Ответить
Дурепо задурена ліберастами, Криворіжсталь можна знести і побудувати новий комбінат по новітніх технологіях, витративши, звичайно, певні гроші. А нову ЗЕМЛЮ, крім тої, що є, не купиш ні за які кошти. Хоч потрать цілий держбюджет, наприклад, США.
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08.07.2021 18:41 Ответить
Сначала надо провести референдум, а потом посмотрим. Я не против рынка, но не сейчас при ворах. Сначала надо сделат ревизию тех земельных участков которые были проданы. Землю продавать лотами не больше 20 га.
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08.07.2021 18:18 Ответить
Они считают, что все вокруг лохи.
Какие инвестиции ? Это скорее похоже на человека, который банкрот и распродает свое имущество, включая жильё.
Твари, одним словом...
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08.07.2021 18:29 Ответить
Это чучело програму уряду не в состоянии написать Но чужие инвистиции уже посчитал.Или это откаты за продаж земли.
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08.07.2021 18:32 Ответить
Игровой бизнес сколько принёс?!
НУЛЬ!
А как пиарили, как пиарили...
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08.07.2021 18:48 Ответить
То что эти дебилы называют реформами во всей Европе считают злом и ставят этому злу преграды ввиду законов и правил.
10 000 га в одни руки это преступление перед нынешней Украиной и ее будущими поколениями. Стадо профанов.
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08.07.2021 18:49 Ответить
которые ты со всем ваЗЕлиновским Сбродом и своими хозяевами беней и ахметом "добросовестно" спи...те!!!
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08.07.2021 19:01 Ответить
Гральный бизнес вже прынис мильярды в бюджет народ куды кудв кудкуда гроши бедем дивать все ж робыться для народа дали буде
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08.07.2021 19:15 Ответить
Вот так Вова и хозяйствует - сначала раше списывает 12млрд.$ по перспективным судебным искам с Газпромом, а потом продает народное достояние, чтобы получить 10млрд.$.
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08.07.2021 19:26 Ответить
обращаюсь к человеку который живет сегодняшним днем. дяденька, ты дебил??? это меньше годового, теневого оборота фискалов и таможни, это 6% годового бютжета. а землю люди и государство не вернут НИКОГДА!!!!!
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08.07.2021 20:21 Ответить
Ликбез по економике for dummy (для "чайников") .

1. Инвестор в вне сельского хозяйства это инвестор , акционер, толи миноритарный , толи мажоритарный . Он может быть параллельно менеджером какого-то звена своих активов , может заниматься маркетингом там же ...
2. Инвестор в сельское хозяйство -- это совсем не рантье или даже не латифундист , а тупо спекулянт . Особь , которая скупает по дешёвке целые масивы землю с целью дождаться пока она на порядок скаканёт в цене . Очевидно ведь всем , что качество такой земли не меньше 50-100 тысяч евро стоит за гектар . Но страна нищая , покупательская способность народа ниже плинтуса . Вот и стоит гроши . И единственный способ удорожания земли это продавать всем в мире и без ограничений. А без этого ... Одна из техник создания ситуативного скачка цены это договорняк всех спекулянтов для координации и консервирования скупленных земель для создания искусственного дифицита земли и продукции (т.е. частичо) когда спрос на продукты будет искусственно и во много раз превышать предложение . Цены скаканут на продукты и земля скаканёт в цене . Придерживаешь "на парах" треть земли , рынок сужается и дефицит выходит . Скупил за тысячу баксов , продал за 20, 25, 50 тысяч баксов земельку-то .
Тут великий Макс утверждал , что нет такого преступления на которое не пойдёт капиталист (а тут тем более - большая гнида-спекулянт) за 300% прибыли . С землёй , зачем что-то растить , чем-то рисковать , когда у тебя от искусственного вывода куска земель из оборота продуктов питания выходит минимум 2000 , 2500 и даже 5000 тысяч норма прибыли .
3. Т.е. есть только две модели "рынка земли" с выходом на справедливые и адекватные цены на землю .
а. Когда десятилетия повышается общий уровень жизни . Богатеют все и покупательская способность украинцев даёт им возможность платить за продукты дороже , но при этом даже с меньшим процентом от общей цифры доходов . Быстро скачет число число высокорентабельных фермерских хозяйств . Но крупные агрохолдинги по определению всегда более еффективны .
б. Именно тот повод , что латифундизация и монополия крупных землевладельцев даёт максиму по эффективности украинцам будут парить про верность такого выбранного пути . Спекулянты для такого пути бесценны . Ибо будучи поддонками абсолютными будут постоянно создавать панику на рынках то сбивая цену на скупку , то потом после концентрации у себя миллионов гектар искусственно создавая дефицит продуктов . Это и заставит отменнить депутатов все ограничения на инострацев , ограничения по концентрации . Потому что только так можно быстро взвентить цену на скупленную спекулянтами землю ,
Именно потому так даже обрадовались теперешним ограничениям , бо пока что земля у лохов ... А ограничения всегда сбивает цену на землю . Закон ! Ввод налогов начиная 2 га заставляет лоходержателей паёв нервно курить в сторонке . А маленкий слушок , что налог этот каждый год будет увеличиваться вообще создаст панику и давку на торгах ... А если ещё по сёлам поедут бритоголовые бригадки ... Именно так было с ваучерами , когда их за бутыль водки продавали ! Так что ограничение до 2024 года это самое что доктор прописал !
Следите за руками ЗЕ-жуликов и ЗЕ-кидал !
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08.07.2021 20:35 Ответить
Починаємо Супервеликий ГРАБНОК.
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08.07.2021 20:52 Ответить
Якщо шмигаля здати на органи це додатково принесе декілька сот тисяч долларів інвестицій.Зараз кацапи через підставних осіб скуплять землю,суди вони вже купили і пошлють нарід на (до суду) який присудить,що гоподар кацап і землю придбав згідно закону України а ви ніхто і звать вас ніяк і шуруйте куди хочте.Прикладів в історії безліч коли корінні народи пішли на поводу і продали свою землю а потім поневірялись по світу.Е-ех були б ми козаками,а так і є батраками.
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08.07.2021 20:56 Ответить
Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции на 10 млрд долларов в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель. Источник: https://censor.net/ru/n3275943

Хай би сама Зе влада шла на панель, ніж виставляла туди всю країну
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08.07.2021 21:19 Ответить
Земля Украины стоит триллионы , (но парадокс, села пропадают с карты Украины) а ты шмыгаль говориш о каких-то 10 миллиардах инвестицый. Скорее всего ты проговорился об откатах .Бог шельму метит.
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08.07.2021 21:20 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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08.07.2021 21:23 Ответить
А велике будівництво, китайський мільярд?
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08.07.2021 21:51 Ответить
Все записується і запам ятовується для майбутніх судів ....
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08.07.2021 21:57 Ответить
за 40% роста экономики мы ещё помним..... дэбилыблть(С)
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08.07.2021 21:35 Ответить
Ринок землі принесе Україні додаткові $10 млрд інвестицій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4825. .
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08.07.2021 21:47 Ответить
Да да принесет, держи карман шире дибил...
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08.07.2021 22:27 Ответить
Ринок землі принесе Україні додаткові $10 млрд інвестицій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8363
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08.07.2021 23:25 Ответить
$10 млрд? Копейки. И то вряд ли. Этого добра на земле как грязи (pun intended.)
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09.07.2021 05:51 Ответить
 
 