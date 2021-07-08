"Рынок земли принесет Украине дополнительные $10 млрд инвестиций, - Шмыгаль..."

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции на 10 млрд долларов в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом он сказал, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рынок фактически начал свою работу и, я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. Мы ожидаем до 10 млрд долларов США дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

Премьер-министр также сообщил, что в Украине за первые шесть дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.