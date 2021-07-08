Рынок земли принесет Украине дополнительные $10 млрд инвестиций, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции на 10 млрд долларов в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.
Об этом он сказал, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Рынок фактически начал свою работу и, я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. Мы ожидаем до 10 млрд долларов США дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.
Премьер-министр также сообщил, что в Украине за первые шесть дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.
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Мені видається, що Зеленський нам здорово поміг агітувати проти себе:
тепер можна по селах розказувати, що він продасть їхню землю китайцям, які туди навезуть повно своїх.
Уже на подходе или еще на низком старте?
П.С. Очередная ожидалка в стиле:
- "40% роста ВВП"
- "4000 у.е. учителям"
- "снижение тарифов в 2 раза".....
Украина этих денег при ЗЕ не увидит.
Тут головне що-небудь "ляпнути", а там видно буде.
Історія прямує по спіралі. Чекаємо на Голодомор 2.0.
Из письма вождя индейского племени Ория:
"...Вы должны учить своих детей тому, что земля у их ног - прах наших предков. Тогда они будут почитать землю, в которой кроются жизни нашего рода. Учите своих детей тому, чему учим своих детей мы, а говорим им, что земля - наша мать. Что бы ни случилось с землей, это случается и с ее детьми.
Когда человек плюет на землю, он плюет в самого себя.
Вот что мы знаем: не земля принадлежит человеку, а человек принадлежит земле, Вот что мы знаем: все в мире взаимосвязано, как кровь, которая объединяет целый род. Все взаимосвязано. Чтобы ни случалось с землей, это случается с ее детьми. Не человек плетет паутину жизни, он лишь одна нить в ней. Если он делает что-то с паутиной, то делает это и самим собой..."
Що твориться в головах того скотства, яке дорвалось до мало не безмежної влади в Україні, уявити не важко!
Їхня ідеологічна установка проста - продається все, в тому числі і вони самі з своїми батьками та дітьми.
Криворожсталь уже продали. Все благоденствуют.
Какие инвестиции ? Это скорее похоже на человека, который банкрот и распродает свое имущество, включая жильё.
Твари, одним словом...
НУЛЬ!
А как пиарили, как пиарили...
10 000 га в одни руки это преступление перед нынешней Украиной и ее будущими поколениями. Стадо профанов.
1. Инвестор в вне сельского хозяйства это инвестор , акционер, толи миноритарный , толи мажоритарный . Он может быть параллельно менеджером какого-то звена своих активов , может заниматься маркетингом там же ...
2. Инвестор в сельское хозяйство -- это совсем не рантье или даже не латифундист , а тупо спекулянт . Особь , которая скупает по дешёвке целые масивы землю с целью дождаться пока она на порядок скаканёт в цене . Очевидно ведь всем , что качество такой земли не меньше 50-100 тысяч евро стоит за гектар . Но страна нищая , покупательская способность народа ниже плинтуса . Вот и стоит гроши . И единственный способ удорожания земли это продавать всем в мире и без ограничений. А без этого ... Одна из техник создания ситуативного скачка цены это договорняк всех спекулянтов для координации и консервирования скупленных земель для создания искусственного дифицита земли и продукции (т.е. частичо) когда спрос на продукты будет искусственно и во много раз превышать предложение . Цены скаканут на продукты и земля скаканёт в цене . Придерживаешь "на парах" треть земли , рынок сужается и дефицит выходит . Скупил за тысячу баксов , продал за 20, 25, 50 тысяч баксов земельку-то .
Тут великий Макс утверждал , что нет такого преступления на которое не пойдёт капиталист (а тут тем более - большая гнида-спекулянт) за 300% прибыли . С землёй , зачем что-то растить , чем-то рисковать , когда у тебя от искусственного вывода куска земель из оборота продуктов питания выходит минимум 2000 , 2500 и даже 5000 тысяч норма прибыли .
3. Т.е. есть только две модели "рынка земли" с выходом на справедливые и адекватные цены на землю .
а. Когда десятилетия повышается общий уровень жизни . Богатеют все и покупательская способность украинцев даёт им возможность платить за продукты дороже , но при этом даже с меньшим процентом от общей цифры доходов . Быстро скачет число число высокорентабельных фермерских хозяйств . Но крупные агрохолдинги по определению всегда более еффективны .
б. Именно тот повод , что латифундизация и монополия крупных землевладельцев даёт максиму по эффективности украинцам будут парить про верность такого выбранного пути . Спекулянты для такого пути бесценны . Ибо будучи поддонками абсолютными будут постоянно создавать панику на рынках то сбивая цену на скупку , то потом после концентрации у себя миллионов гектар искусственно создавая дефицит продуктов . Это и заставит отменнить депутатов все ограничения на инострацев , ограничения по концентрации . Потому что только так можно быстро взвентить цену на скупленную спекулянтами землю ,
Именно потому так даже обрадовались теперешним ограничениям , бо пока что земля у лохов ... А ограничения всегда сбивает цену на землю . Закон ! Ввод налогов начиная 2 га заставляет лоходержателей паёв нервно курить в сторонке . А маленкий слушок , что налог этот каждый год будет увеличиваться вообще создаст панику и давку на торгах ... А если ещё по сёлам поедут бритоголовые бригадки ... Именно так было с ваучерами , когда их за бутыль водки продавали ! Так что ограничение до 2024 года это самое что доктор прописал !
Следите за руками ЗЕ-жуликов и ЗЕ-кидал !
Хай би сама Зе влада шла на панель, ніж виставляла туди всю країну
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
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7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
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11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
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13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
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