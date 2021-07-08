Ринок землі принесе Україні додаткові $10 млрд інвестицій, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує додаткові інвестиції на 10 млрд доларів у зв'язку з початком роботи ринку сільськогосподарських земель.

Про це він сказав, відкриваючи у Вільнюсі вступну сесію Конференції з питань реформ в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ринок фактично почав свою роботу і, я переконаний, що протягом наступного року він отримає дуже хороші перспективи, дуже хороший розвиток і дасть важливий поштовх для розвитку економіки. Ми очікуємо до 10 млрд доларів США додаткових інвестицій у зв'язку з початком роботи ринку сільськогосподарських земель", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що за оцінками Світового банку, зняття мораторію на продаж землі призведе до збільшення ВВП України майже на 2%.

Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні за перші шість днів відкриття ринку землі було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення.

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