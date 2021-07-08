Спецпредставителя ОБСЕ Грау может заменить гражданин Финляндии, - Гармаш
Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау до конца июля покинет Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по Донбассу. Ее может заменить гражданин Финляндии.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.
"На сколько мне известно, что госпожа Грау уходит, скажем так. Я думаю, что, может быть, 22 июля, возможно будет ее последним заседанием. Поэтому нам нет смысла заявлять о ее исключении", - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, кто может заменить Грау на этом посту, Гармаш заявил: "Известно, представителем какой страны будет. По моей информации, это Финляндия".
Ранее СМИ сообщали, что спецпредставитель ОБСЕ на переговорах по Донбассу Грау покидает переговорный процесс.
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