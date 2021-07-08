Спецпредставника ОБСЄ Ґрау може замінити громадянин Фінляндії, - Гармаш

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау до кінця липня покине Тристоронню контактну групу (ТКГ) стосовно Донбасу. Її може замінити громадянин Фінляндії.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, що пані Ґрау йде, скажімо так. Я думаю, що 22 липня, можливо буде її останнім засіданням. Тому нам немає сенсу заявляти про її виключення", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, хто може замінити Ґрау на цій посаді, Гармаш заявив: "Відомо, представником якої країни буде. За моєю інформацією, це Фінляндія".

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник ОБСЄ на переговорах стосовно Донбасу Ґрау залишає переговорний процес.

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