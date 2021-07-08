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Комитет ВР согласовал законопроект о реформе СБУ

Комитет ВР согласовал законопроект о реформе СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ко второму чтению законопроект о реформе СБУ.

Об этом сообщила в Фейсбуке депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет рекомендовал реформу СБУ ко второму чтению!" - написала она.

Депутат пообещала позднее рассказать, какие изменения внесли в предыдущую редакцию проекта и когда может состояться голосование во втором чтении.

Напомним, проект нового закона о СБУ был представлен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года. Первое чтение он прошел в январе 2021 года.

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Автор: 

законопроект (3222) СБУ (19931) реформы (3951) Безуглая Марьяна (291)


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Демилитаризация и деполитизация Службы безопасности, которая при Зеленском бросила главные силы на сбор черной кассы на таможне, в теневой экономике и наезды на бизнес. Очевидно, США хотят ограничить беспредельные возможности Зеленского по давлению на бизнес.
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Это пожелания Блинкена относительно реформы СБУ, посмотрим чем ответят клоуны...
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08.07.2021 17:22 Ответить
клоуны ответят то что и ответили дякулы - спустят на тормозах. Одна и та же пост-совковая клика ими управляет...
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08.07.2021 22:44 Ответить
а главный реформатор это билетер 95 квартала с липовым званием, не служивший в армии, ставленник суркисов, фигурант нескольких уголовных дел и друг детства ваЗЕлина баканов)))
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08.07.2021 17:54 Ответить
После импичмента всё прдётся переделывать.
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08.07.2021 18:07 Ответить
Колония воров и неудачных экспериментов.
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09.07.2021 06:59 Ответить
 
 