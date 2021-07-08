Комитет ВР согласовал законопроект о реформе СБУ
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ко второму чтению законопроект о реформе СБУ.
Об этом сообщила в Фейсбуке депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет рекомендовал реформу СБУ ко второму чтению!" - написала она.
Депутат пообещала позднее рассказать, какие изменения внесли в предыдущую редакцию проекта и когда может состояться голосование во втором чтении.
Напомним, проект нового закона о СБУ был представлен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года. Первое чтение он прошел в январе 2021 года.
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Это пожелания Блинкена относительно реформы СБУ, посмотрим чем ответят клоуны...