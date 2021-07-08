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Комітет ВР погодив законопроєкт про реформу СБУ

Комітет ВР погодив законопроєкт про реформу СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував до другого читання законопроєкт про реформу СБУ.

Про це повідомила в фейсбуці депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет рекомендував реформу СБУ до другого читання!" - написала вона.

Депутатка пообіцяла пізніше розповісти, які зміни внесли в попередню редакцію проєкту і коли може відбутися голосування в другому читанні.

Нагадаємо, проєкт нового закону про СБУ був представлений президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року. Перше читання він пройшов в січні 2021 року.

Також читайте: Боротьба з корупцією та верховенство права є ключовими реформами в Україні, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте

Автор: 

законопроєкт (3599) СБУ (12854) реформи (3207) Безугла Мар’яна (298)


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Демилитаризация и деполитизация Службы безопасности, которая при Зеленском бросила главные силы на сбор черной кассы на таможне, в теневой экономике и наезды на бизнес. Очевидно, США хотят ограничить беспредельные возможности Зеленского по давлению на бизнес.
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Это пожелания Блинкена относительно реформы СБУ, посмотрим чем ответят клоуны...
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08.07.2021 17:22 Відповісти
клоуны ответят то что и ответили дякулы - спустят на тормозах. Одна и та же пост-совковая клика ими управляет...
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08.07.2021 22:44 Відповісти
а главный реформатор это билетер 95 квартала с липовым званием, не служивший в армии, ставленник суркисов, фигурант нескольких уголовных дел и друг детства ваЗЕлина баканов)))
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08.07.2021 17:54 Відповісти
После импичмента всё прдётся переделывать.
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08.07.2021 18:07 Відповісти
Колония воров и неудачных экспериментов.
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09.07.2021 06:59 Відповісти
 
 