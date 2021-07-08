Комітет ВР погодив законопроєкт про реформу СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував до другого читання законопроєкт про реформу СБУ.

Про це повідомила в фейсбуці депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет рекомендував реформу СБУ до другого читання!" - написала вона.

Депутатка пообіцяла пізніше розповісти, які зміни внесли в попередню редакцію проєкту і коли може відбутися голосування в другому читанні.

Нагадаємо, проєкт нового закону про СБУ був представлений президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року. Перше читання він пройшов в січні 2021 року.

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