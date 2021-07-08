Комітет ВР погодив законопроєкт про реформу СБУ
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував до другого читання законопроєкт про реформу СБУ.
Про це повідомила в фейсбуці депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет рекомендував реформу СБУ до другого читання!" - написала вона.
Депутатка пообіцяла пізніше розповісти, які зміни внесли в попередню редакцію проєкту і коли може відбутися голосування в другому читанні.
Нагадаємо, проєкт нового закону про СБУ був представлений президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року. Перше читання він пройшов в січні 2021 року.
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Это пожелания Блинкена относительно реформы СБУ, посмотрим чем ответят клоуны...