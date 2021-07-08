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В Офисе Президента установили игровой автомат, - журналист Кравец. ФОТО

В Офисе Президента установили игровой автомат, - журналист Кравец. ФОТО

Автомат расположен на 3 этаже Офиса Президента.

Об этом Роман Кравец сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На третьем этаже ОПУ стоит игровой автомат", - написал он.

Смотрите: "Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт. ФОТО

В Офисе Президента установили игровой автомат, - журналист Кравец 01

Автор: 

азартные игры (128) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+74
В Офисе Президента установили игровой автомат, - журналист Кравец - Цензор.НЕТ 7670
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08.07.2021 18:04
+67
В Офісі президента встановили ігровий автомат, - журналіст Кравець - Цензор.НЕТ 2283
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08.07.2021 18:22
+63
Кожному своє.
В Офисе Президента установили игровой автомат, - журналист Кравец - Цензор.НЕТ 2351

" В Адміністрації президента відкрилася виставка портретів героїв АТО"
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08.07.2021 18:11
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Страница 2 из 2
Пианино уже в прошлом,некогда клавиши перебирать,много их,страной управлять надо.А тут пять кнопок всего,подошёл вывалил,сбацал по быстрячку и опять страной управлять.
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08.07.2021 18:26 Ответить
Так и запишем- "Скорострел-это не диагноз, а должность"..
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08.07.2021 18:30 Ответить
да ладно?
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08.07.2021 18:16 Ответить
Аваков теперь и тут крышует игорное заведения 🤣
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08.07.2021 18:17 Ответить
100%-он его и установил
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08.07.2021 19:22 Ответить
детсад и подростковая группа рулят государством под присмотром братвы олигархов
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08.07.2021 18:18 Ответить
Песочницу ещё поставить надо.
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08.07.2021 18:22 Ответить
з кокосом
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08.07.2021 18:36 Ответить
Наконец то "величайшему лидеру современности" будет чем занять между записями видосиков.
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08.07.2021 18:18 Ответить
Задоволені,зе- дебіли? Далі буде ще цікавіше...
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08.07.2021 18:19 Ответить
Хай ще ляльку Лол для Вовіка куплять.
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08.07.2021 18:19 Ответить
Як-як? Гамнатор?))
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08.07.2021 18:20 Ответить
все как и полагается цирку... мапет шоу на выезде. еще не хватает пианино, шоб поприколу мог своим стручком концерт фортепиано с оркестром сбацать.
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08.07.2021 18:21 Ответить
Вкрав 330 млрд з бюджету
Нагрібся 251 млрд нових боргів
Розвалив антимосковитську коаліцію
Розвалив антикорупційні закони
Зупинив співпрацю з МВФ
Продав захисні засоби за кордон
Провалиив боротьбу з ковідом
Відпочивав в Омані, Катарі, Еміратах, Канаді, Франції, Туреччині, Японії
Вкрав зерно з Держрезерву;
Списав борги компаніям Коломойського;
Підвищив тарифи для електорату
Підвищив ціни на газ
Надуритв вчителів
Відмінив реформу в армії
Встановив ігровий автомат у себе в офісі
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08.07.2021 18:24 Ответить
мені зюзіне президентство нагадує анекдот про Вовочку:
піонервожата приходить до піонерів, а серед них такий собі чолов'яга у коротких штанцях, широченні плечі і в штанях випирає чималенька цюцюрка
- як тебе звуть?
- Вовочка, - відповідає той басом
вона так гудзичок на блузці розстібає: один, другий, третій...
- ну що, Вовчику, підемо пограємось?
- еге ж! побігли мерщій у піонерську кімнату в барабан насерем!
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08.07.2021 18:29 Ответить
новий закон про гральний бізнес працює... в адміністації Зеленого лопуха тепер буде казіно.
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08.07.2021 18:30 Ответить
После последнего зашквара зебила с конопляной рощей в кабинете, я думал это уже дно. Но читая эту новость, оказалось, что из дна таки постучали.
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08.07.2021 18:32 Ответить
Та ви оптиміст😉
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08.07.2021 21:05 Ответить
Немає там дна
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08.07.2021 21:06 Ответить
То, что для нормальных людей дно дна, для зелёной шоблы - только раскачка на старте.
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09.07.2021 08:27 Ответить
Це новий метод брати взятки(без корупції). Хочеш щось "парєшать"? - Йди програй певну суму "однорукому бандиту"
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08.07.2021 18:33 Ответить
Нічого нового.
Ще на ресурсії, при Петрі першому, взятки давали шляхом програшу в карти. А Технічний прогрес не стоїть на місці.
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08.07.2021 20:47 Ответить
Это дно...
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08.07.2021 18:33 Ответить
это уже яма
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08.07.2021 21:11 Ответить
Енто сексмашина...
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08.07.2021 18:33 Ответить
Поищите, там ещё резиновая баба Коли Тищенко где-то должна быть.
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08.07.2021 18:36 Ответить
та ту вже затаскали ))))
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08.07.2021 19:39 Ответить
Вот дрищи! Может, в этом публичном доме в подвале есть и ночной клуб с голыми девками? Почему нет?
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08.07.2021 18:37 Ответить
ещё и пианино для полного комплекта нужно установить ! навыки нужно поддерживать !
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08.07.2021 18:40 Ответить
фильм почему то вспомнил с Маколей Калкиным - Богатенький Ричи. У нас президент - ребенок!
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08.07.2021 18:41 Ответить
Идиот, а не ребенок. Впрочем и ребенок может быть илиотом.
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08.07.2021 19:53 Ответить
А пісочницю ще не зробили ?
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08.07.2021 18:41 Ответить
Ось так і будемо наповнювати бюджет.
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08.07.2021 18:42 Ответить
А членом на ньому грати можна?
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08.07.2021 18:43 Ответить
Ну,мля,що не день-то нові дурні фортеля! То,мабуть,пан ЗЕ детішкам на молочішко відбирає від своїх дебілів "останню копійку",зарплата ж у них - нижче прожиткового мінімуму!
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08.07.2021 18:44 Ответить
а почему не рояль?
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08.07.2021 18:46 Ответить
Тупо издеваются над людьми!
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08.07.2021 18:49 Ответить
А що так можно було?
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08.07.2021 18:53 Ответить
это все что надо было знать о людях , работающих там ((
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08.07.2021 18:56 Ответить
Намек на то, что делом наконец-то займутся?
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08.07.2021 18:58 Ответить
И еще два в кабинете клоуна, теперь пацаны зависнут надолго...
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08.07.2021 18:59 Ответить
Для снятия стресса.
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08.07.2021 19:02 Ответить
А как же Аваков харчеваться должен?
Кто лишил его копейки - тот теперь должен откашлять.....
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08.07.2021 19:05 Ответить
От бачите!
А Європа каже, реформ нема!
Це ще Шмаркля гумових кукол не закупав!
🙄
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08.07.2021 19:06 Ответить
Ребята давайте без сарказма. Сами понимаете, в ОПе это очень нужная вещь.
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08.07.2021 19:09 Ответить
Они и государственные вопросы решают - орел иди решка?
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08.07.2021 19:10 Ответить
В Офісі президента встановили ігровий автомат, - журналіст Кравець - Цензор.НЕТ 1280
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08.07.2021 19:14 Ответить
- Чого у Офісі Президента поставили гральний автомат, а не рояль чи піаніно?
- Поставили були! Так "припіздент" якось обнюхався і собі на пісюна кришку впустив! Довго кричав, лаявся, а потім розпорядився поставить щось інше - без кришки
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09.07.2021 08:26 Ответить
А говорылы гральный бизнес тилькы в в пятызирковых готелях дозволять
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08.07.2021 19:17 Ответить
Так оффис "найвеличнішего" і є п'ятизірковий готель для окремих осіб
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08.07.2021 19:45 Ответить
Це перемога. Як додумались, чи точніше як донюхались до такого рішення?
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08.07.2021 19:20 Ответить
А в кабинете зеленого ублюдка должен стоять тот самьій рояль
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08.07.2021 19:20 Ответить
Рояль освоили , теперь освоят и игровой автомат . Да и от рояля все-таки много шума ...
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08.07.2021 19:20 Ответить
Батут и кубики скоро подвезут.
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08.07.2021 19:28 Ответить
Скоро там Носорог зелений откроется)
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08.07.2021 19:28 Ответить
кому-то поляну дало на книжках вернее Бук оф Ра
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08.07.2021 19:32 Ответить
Терапія аби менше нюхав
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08.07.2021 19:37 Ответить
В Офісі президента встановили ігровий автомат, - журналіст Кравець - Цензор.НЕТ 4455

...
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08.07.2021 19:43 Ответить
Свінарчук?
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09.07.2021 01:12 Ответить
підсвинок
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09.07.2021 10:33 Ответить
Два людоїди їдять Зеленського. Один другого питає:
- Ну і як тобі клоун?
- Та щось ні хрєна не смішно!
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09.07.2021 08:33 Ответить
День Незалежності України. Літак президента США сідає в Борисполі. Байдена коло трапу зустрічає Разумков. Байден питає:
- Що сталося? Мене ж Зеленський запрошував... Чому не зустрічає? захворів, чи що?...
- Та ні... Йому терміново знадобилося в Ростов... А Петро Олексійович зайнятий - кабінет на Банковій пилососить від кокаїну...
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09.07.2021 08:38 Ответить
Чтобы клоунам не скучно было
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08.07.2021 19:48 Ответить
Ну вот, чем бы дитяко ни тешилось, лишь бы не гундосило. А ще каже , шо он не лох.
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08.07.2021 19:49 Ответить
На кого работает фирма, шо установила и кто владелец автомата, шобы вiд автомата гарцi отримувати?
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08.07.2021 19:53 Ответить
а кто то сомневался что нынешние властьимущие не казлы? если да, то этот кто то тоже казел
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08.07.2021 19:54 Ответить
а что этим наркоманам там ещё надо?
игровые автоматы, наркотики и проститутки
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08.07.2021 20:05 Ответить
Правильно треба казати - корабельні сосни
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08.07.2021 20:22 Ответить
Міненергетики за Яценюка Демчишин міцно сидів на азартних іграх. Крав як не в себе, але все спускав. Косоокий Герус теж грун азартний. Грунами гарно маніпулювати, вони завжди на гачку, завжди в боргах.
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08.07.2021 20:17 Ответить
ванятко, нагадай, за чиєю квотою з коаліції Демчишин був міністром?
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09.07.2021 08:05 Ответить
Каких ещё реформ вам не хватает?
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08.07.2021 20:19 Ответить
ігровий автомат вирвано з контексту.. многоопытный Коля Оболонский не просто так свистел про инструкции к резиновым бабам...
і ,взагалі, - то Порох підкинув.. со своими порохоботами.. они везде.. и чем меньше денег у 73%ного мудрого нариду, тем порохоботов будет больше..
а для Зели это стресс, который надо снимать и препаратами и простыми средствами и физиологическими потребностями..
прикольного преза выбрали дебилы-экспериментаторы
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08.07.2021 20:29 Ответить
больше ж там нечем заняться. заносите сразу бильярд и шлюх с кокосом.
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08.07.2021 22:03 Ответить
прикривши автоматом пожарний брансбойт.
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08.07.2021 22:18 Ответить
А де клавіші? На що буде натискати головний зебіл?
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08.07.2021 22:21 Ответить
В Офісі президента встановили гральний автомат, - журналіст Кравець - Цензор.НЕТ 7709
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09.07.2021 00:26 Ответить
а цей час :

Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил вешать украинцев на фонарях. Это "минский" или "нормандский" формат ? За такое нормальные страны просто разрывают дипломатические отношения и закрывают границы. Но это не о стране где президент - государственный преступник.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Гідна відповідь ...
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09.07.2021 08:19 Ответить
Молодці! Підтримують імідж ЗЕ-шапіто. Як же клоунам без грального автомата?

В Офісі президента встановили гральний автомат, - журналіст Кравець - Цензор.НЕТ 4570
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09.07.2021 09:08 Ответить
Скоро завезут наперстки!
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09.07.2021 10:13 Ответить
Загорожен доступ к пожарному крану, нарушение требований пожарной безопасности штраф 1700 грн
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09.07.2021 11:00 Ответить
Лучше поставили-бы автомат по выдаче дозы кокса. Это более актуально ...
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09.07.2021 16:25 Ответить
Це, щоб дурному було не скучно й самому. АК
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09.07.2021 18:07 Ответить
В Офісі президента встановили гральний автомат, - журналіст Кравець - Цензор.НЕТ 3805
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13.07.2021 15:05 Ответить
IQ = 73%
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14.07.2021 15:12 Ответить
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