В Офісі президента встановили гральний автомат, - журналіст Кравець. ФОТО

Автомат розміщено на 3 поверсі Офісу президента.

Про це Роман Кравець повідомив у фейсбуці , інформує Цензор.НЕТ.

"На третьому поверсі ОПУ стоїть гральний автомат", - написав він.

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