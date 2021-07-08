В Офісі президента встановили гральний автомат, - журналіст Кравець. ФОТО
Автомат розміщено на 3 поверсі Офісу президента.
Про це Роман Кравець повідомив у фейсбуці , інформує Цензор.НЕТ.
"На третьому поверсі ОПУ стоїть гральний автомат", - написав він.
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а для Зели это стресс, который надо снимать и препаратами и простыми средствами и физиологическими потребностями..
прикольного преза выбрали дебилы-экспериментаторы
Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил вешать украинцев на фонарях. Это "минский" или "нормандский" формат ? За такое нормальные страны просто разрывают дипломатические отношения и закрывают границы. Но это не о стране где президент - государственный преступник.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Гідна відповідь ...