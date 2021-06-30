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ремонт (2276) Prozorro (1898) Офіс Президента (1998)

В ОП поставлять ліфти майже за 4 млн грн. ДОКУМЕНТ

В ОП поставлять ліфти майже за 4 млн грн. ДОКУМЕНТ

У будівлі Офісу Президента встановлять сучасні ліфти вартістю майже 4 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі електронних закупівель ProZorro, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

25 червня Управління адміністративними будинками Державного управління справами оголосило тендер на капітальний ремонт (заміну) пасажирських ліфтів у корпусі №1 на вул. Банковій, 11 у Києві.

Планують замінити два ліфти. Очікувана вартість закупівлі становить 3 921 505 гривень.

У тендерній документації зазначено, що реставрація передбачає заміну двох ліфтів. Нові ліфти мають бути обладнані системою автоматичної евакуації пасажирів: якщо зникне напруга, ліфта мають прибути до найближчого поверху та відчинити двері, щоб пасажири змогли вийти.

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Крім того, ліфти мають бути оснащені прогумованими тяговими елементами замість сталевих канатів. Це допоможе зменшити вібрацію та рівень шуму.

Аукціон відбудеться 13 липня. Монтаж ліфтів на Банковій мають завершити до 20 грудня.

В ОП поставлять ліфти майже за 4 млн грн 01
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Топ коментарі
+27
Власть сирот

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 2653
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30.06.2021 20:47
+12
" Пенсіонери і військові, грошей немає, та ви тримайтесь. І гарного вам всім настрою", -зелена влада.
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30.06.2021 20:41
+10

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 6937
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30.06.2021 20:44
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Ну так давно пора! Юзик вон выше первого этажа подняться не может, когда к дружбану в гости захаживает.
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30.06.2021 20:41 Відповісти
Власть сирот

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 2653
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30.06.2021 20:47 Відповісти
це персони, які будуть випробовувачами ліфтів. Як покатаються протягом дня і ліфт без поломок - так тому і бути.
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30.06.2021 22:07 Відповісти
МРАЗИ ! Зажравшиеся МЕГАЖЛОБЬЕ !
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30.06.2021 21:08 Відповісти
Хряки , худеть надо ! Совсем берега попутали
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30.06.2021 21:10 Відповісти
"Тяжелое наследие режима Порошенко" (С) Почти Ильф и Петров
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30.06.2021 23:09 Відповісти
" Пенсіонери і військові, грошей немає, та ви тримайтесь. І гарного вам всім настрою", -зелена влада.
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30.06.2021 20:41 Відповісти
В ОП поставлять ліфти майже за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 1573
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30.06.2021 22:32 Відповісти
Война, войной, а лифты менять надо... И все остальное... обновлять - война же надолго...
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30.06.2021 20:44 Відповісти

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 6937
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30.06.2021 20:44 Відповісти
В ОП поставлять ліфти майже за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 3206
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30.06.2021 22:33 Відповісти
А пам'ятаєте, як у минулому році цей Шрек отримував бюджетні гроши на житло, а сам жив у тещі. Мабуть теща з хати вигнала, то він вирішив збудувати таки собі сараюшку у вікторіанському стилі.
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30.06.2021 23:43 Відповісти
Напрашиваются аналогии...
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30.06.2021 20:45 Відповісти
в лифт, *****, к моторолле!
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30.06.2021 23:37 Відповісти
Дивно, що Порошенка все влаштовувало. Він на це кошти не витрачав.
А Зеля скрізь під себе ремонти робить.
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30.06.2021 20:45 Відповісти
То Порошенко лифты подбросил
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30.06.2021 21:17 Відповісти
не ну а чо он лох какой...
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30.06.2021 22:56 Відповісти
Лифты,на которых будут кататься детки?
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30.06.2021 20:46 Відповісти
так *бідність* подолано,тож ще жадібність задовільнити. прастой учітєль вашьол во вкус
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30.06.2021 20:46 Відповісти
Так это новый проект зеледента "Лифт в будущее". Когда видосик запилят?
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30.06.2021 20:47 Відповісти
Скорее, "лифт в пекло"....
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30.06.2021 21:29 Відповісти
Шо, прямо тупину в бункер?
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30.06.2021 21:39 Відповісти
Парковка для вєлосіпєдов є ? . Ступеньки по краям покрасили ?
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30.06.2021 20:48 Відповісти
А как все красиво начиналось: не нравится мне на Банковой, перееду в современное здание, я не люблю пафос... За 2 года больше на ремонты потратил, чем все предыдущие президенты вместе взятые.
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30.06.2021 21:16 Відповісти
Велике ліфтівництво
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30.06.2021 21:24 Відповісти
Не надо возмущаться. Самый дорогой в Европе лифт - это не прихоть президента и его братвы. Это - программа "Большое строительство". Надо же дотратить ковидные деньги.... А то уже скоро следующие поступят...Из МВФ....
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30.06.2021 21:27 Відповісти
А когда поставят новые лифты в 12-этажках которые уже сыпятся?
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30.06.2021 21:44 Відповісти
Вася , права * А " , " B " катєгорії откриті , - не переймайся . ))
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30.06.2021 21:54 Відповісти
На обещанную добавку к пенсии 400 грн старикам от 75 до 80 лет с 1 июля денег нет. Два лифта туши клоунов возить, или 10 000 старикам по 400 грн - конечно слуги выбрали лифты!
С!!ки!
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30.06.2021 22:01 Відповісти
шо атомосфера уже та в здании?
и зачем нужны лифты, пусть зе борется с гиподинамией, начни с себя
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30.06.2021 22:52 Відповісти
это для деток?
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30.06.2021 22:53 Відповісти
резиновые элементы, шума ему много - сам ты резиновый элемент
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30.06.2021 22:55 Відповісти
Чмо на велосипеді вже їздить, державну дачу діткам віддало, тепер залишилось тільки ліфти обновити. Кажуть, важковаговики Стефанчуки, Юзік , а тепер ще і Вірастюк не можуть на другий поверх піднятись. Старі ліфти вже не везуть. Держава в небезпеці! Треба негайно міняти ліфти! Пенсіонери почекають...
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30.06.2021 23:28 Відповісти
лише два роки, а зеаніматори-аматори сраки понаїдали так, що ліфта зламали..
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30.06.2021 23:43 Відповісти
Сподіваюсь, що раковину для миття волосся він також замінив, бо Зебілки дуже обурювались, що раковина там якась була дуже погана і мити дурну та порожню бубочкину голову там неможна. До речі, ця раковина для них була однією з головних причин, чому адміністрацію преЗЕдента треба переносити з банкової у музей чЛєніна. Ой, як згадаю, так здригнуся, що ці зебілки тоді мололи. Добре, що їх як корова язиком злизала з сайту, нарешті.
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30.06.2021 23:52 Відповісти
Головне, щоби з сортиром лифт був, якщо найвеличніший всереться, коли лифт зупиниться...
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01.07.2021 00:08 Відповісти
Интересно, а в этих лифтах кнопки будут с шрифтом брайля? И если да, то нахуа?))
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01.07.2021 01:07 Відповісти
 
 