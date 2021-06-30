В ОП поставлять ліфти майже за 4 млн грн. ДОКУМЕНТ

У будівлі Офісу Президента встановлять сучасні ліфти вартістю майже 4 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі електронних закупівель ProZorro, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

25 червня Управління адміністративними будинками Державного управління справами оголосило тендер на капітальний ремонт (заміну) пасажирських ліфтів у корпусі №1 на вул. Банковій, 11 у Києві.

Планують замінити два ліфти. Очікувана вартість закупівлі становить 3 921 505 гривень.

У тендерній документації зазначено, що реставрація передбачає заміну двох ліфтів. Нові ліфти мають бути обладнані системою автоматичної евакуації пасажирів: якщо зникне напруга, ліфта мають прибути до найближчого поверху та відчинити двері, щоб пасажири змогли вийти.

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Крім того, ліфти мають бути оснащені прогумованими тяговими елементами замість сталевих канатів. Це допоможе зменшити вібрацію та рівень шуму.

Аукціон відбудеться 13 липня. Монтаж ліфтів на Банковій мають завершити до 20 грудня.