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Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ

Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ

Ремонт замовили без торгів для "негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації".

Про це повідомляє видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Договір про ремонт дверей і тамбурів Держуправління справами 11 травня уклало з ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Побутрембуд"". Поточний ремонт компанія повинна була виконати до 28 травня.

Закупівлю провели за переговорною процедурою з посиланням на "виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій".

Замовник пояснив, що експертна комісія ДСНС 25 березня визнала "ситуацію, яка сталася 20 березня 2021 в м.Києві внаслідок протиправних дій учасників масової акції біля будівлі Офісу Президента" соціальною надзвичайною ситуацією об'єктового рівня.

Тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Переговорну процедуру оголосили 29 квітня, а договір було укладено 11 травня.

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій пройшла 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, який перебував у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло у дверях будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сордо (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу 93-й ОМБр Холодний Яр.

В Офісі Президента заявили, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 мільйони гривень.
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Топ коментарі
+28
Путлер - ***** , а зеленский -брехло ! Порошенко 👏👏👏
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25.06.2021 21:52
+28
Новая дверь дешевле ! Земарадеры
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25.06.2021 21:54
+27
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4156
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25.06.2021 22:07
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25.06.2021 21:41 Відповісти
Путлер - ***** , а зеленский -брехло ! Порошенко 👏👏👏
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25.06.2021 21:52 Відповісти
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4156
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25.06.2021 22:07 Відповісти
А ты знаешь , ЧТО ПАРАШЕНКА БАГАЧ ??,,
И ОН В конце своей каденцыи ОТДЫХАЛ НА МАЛЬДИВАХ !!!,
,
НА МАЛЬДИВАХ , а не в 06мане !!!.
.
ГЛАВНОЕ , ЧТО ПАРАШЕНКО НАПАЛ НА УКРАИНУ и НАЖИВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ !!,,
,
А ЕЩЕ ЛИПЕЦКУЮ ФАБРИКУ ЗАКРЫВАЛ ДОООЛГО _ ПО ЗАКОНУ ???.
.
И ПАРАШЕНКА УБИЛ СВОИХ 13456789 БРАТЬЕВ ??.
.
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25.06.2021 22:16 Відповісти
маленька правка: путлер - х*уйло, а зеленський - ссикливе брехло! ))
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25.06.2021 23:16 Відповісти
Новая дверь дешевле ! Земарадеры
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25.06.2021 21:54 Відповісти
Китайская с эпицентра - да, дешевле.
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25.06.2021 22:39 Відповісти
для "немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

альо, кто остался без света, воды и газа после размальованных дверей ?
ЗЕльоных скотов-воров надо вешать !

"Кам'яний хрест" - газда, який застав у своїй хаті злодія, мав його стратити
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25.06.2021 23:57 Відповісти
На ці величні двері величні ЗЕмарадери ще не одну сотню тисяч спишуть. Як на величне крадівництво, на величні вакцини, на величні святкування, на величні щомісячні відпочинки, на величні конверти з баблом для СН (свори непотрібу) у ВР...
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26.06.2021 08:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3MorwqSSOqA Требуем освободить Бритни Спирс! #freeBritney - YouTube

Бабушки из "отряда Путина" записали видео в поддержку Бритни Спирс после ее заявления в суде. Бабушки требуют дать певице свободу и прекратить все издевательства над Бритни Спирс.
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25.06.2021 21:45 Відповісти
САме цікаве, що ці бабушки, своїх місцевих "брітні спірснутих", які живуть у їх під"їздах, поряд з ними , називають просто "наркоманшами" і "проститутками"!
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26.06.2021 01:46 Відповісти
Бабушки из "отряда Путина" = " секта свидетелей шыкаладнага глаза"
такие же агрессивно-аристократичные
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26.06.2021 11:23 Відповісти
кто подрядчик .можно всех фамиллии адреса и самое интересное смету этих работ ,что сколько стоит ..ну как вариант СНБО засекретит эту секретную смету ..но пройдет время и всех чьи подписи стоят там можно привлеч к ответу
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25.06.2021 21:45 Відповісти
Фігня. гєпа по 60к баксів лавочки в метро робив.
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25.06.2021 21:46 Відповісти
Скоро в любителя Басты и Вагнера прилетит коктейль Молотова, а не только в злосчастную дверь.
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25.06.2021 21:46 Відповісти
Был золотой унитаз. Теперь золотые двери? 🤔
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25.06.2021 21:46 Відповісти
Ремонт заказали без торгов для для "немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

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Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2289
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25.06.2021 22:48 Відповісти
Интересно, сколько миллионов гривен потратили бы на ремонт репы янелоха, если бы я хотя бы один разок до неё дотянулся...
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25.06.2021 21:48 Відповісти
миллиард. еще бы министерство под это дело организовали. еще не все уборщики квартала пристроены в правительство.
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25.06.2021 21:49 Відповісти
В очередь
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25.06.2021 23:34 Відповісти
Мало заробили, треба було за 2 мільйони чи за 3 мільони, квільки там зелені заробляють не-лохи за час?
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25.06.2021 21:49 Відповісти
А казали треба кілька мільйонів.
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25.06.2021 21:49 Відповісти
Повреждения здания в Офисе президента https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/21/7287362/ оценили в 2 млн гривен ...
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25.06.2021 21:55 Відповісти
це для того, щоб статті про збитки в особливо великих розмірах шити
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25.06.2021 22:37 Відповісти
Ні ,це щоб більше вкрасти
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26.06.2021 16:37 Відповісти
Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3732
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25.06.2021 21:50 Відповісти
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7225
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25.06.2021 22:51 Відповісти
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5447
Импичмент.
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25.06.2021 22:53 Відповісти
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8312
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25.06.2021 23:24 Відповісти
Можна булоб і за 2 лями відремонтувати. було б бажання...
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25.06.2021 21:51 Відповісти
так і планувалося ))) та прискіпливим громадянам це чомусь не сподобалось ))))
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25.06.2021 21:56 Відповісти
Ще не вечір. Величний планує продовжити своє величне крадівництво ще на один термін, бо, за його твердженням, йому в його величних аферах нема жодного конкурента.
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26.06.2021 08:24 Відповісти
десятка зелени
за двери
красавцы
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25.06.2021 21:52 Відповісти
3энелейсский - ПАТРИОТ !.
правда россии
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25.06.2021 22:01 Відповісти
Прими таблетку.
Снова кризис.
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25.06.2021 22:02 Відповісти
Походу тебе уже и уколы не помогут
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25.06.2021 22:32 Відповісти
Тебе не помогли?
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25.06.2021 22:46 Відповісти
На двери стразами и натуральной кожей выложена репродукция знаменитой на весь мир картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Стразы, естественно, Сваровски, кристальной чистоты. В результате, при свете образуется феерически прекрасное преломление света 31 тысячи кристаллов и картина «сияет» миллионами «огней».
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25.06.2021 21:53 Відповісти
Мля
На государственном уровне это просто смехотворная стоимость
В чём сенсация?
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25.06.2021 21:53 Відповісти
планировалось за 2 млн ))) но после громкого шума....уменьшилась и сумма ))))
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25.06.2021 21:57 Відповісти
для такого ідіота як ти:"вьікакивая разницу"..
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26.06.2021 10:28 Відповісти
Знаю просто сторонников пороха...
Знаю порохоботов идейных...
Знаю порохоботов с ботофермы...

Но вот ты - это особый случай
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26.06.2021 11:42 Відповісти
що ти можеш знати, курча, що щойно вилупилось? Гадити та кокати- ось і стеля.
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26.06.2021 17:14 Відповісти
В ОП можно было бы и такую поставить.
Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3076
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25.06.2021 21:57 Відповісти
Все забаганки пре3едента оплатят из Ковидного фонда.
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25.06.2021 22:00 Відповісти
А конкурс на ремон дверей був? Ні?
Зєлю на довічне з конфіскацією. Чмирьок - офігєвшая рожа
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25.06.2021 22:00 Відповісти
ванья, ти голосував і топив тут за нього. ванья ти розкаявся? щиро? а тюльку куди?
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25.06.2021 22:27 Відповісти
Дякую за нагадування. Пєця і Зєля - одна шобла.
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25.06.2021 22:31 Відповісти
то ти тЮльку Пєцею називаєш, он воно які ігри там у вас, тьху гидота. хоча зарах толерастія до різних лгбтшних пропагується, то ванья, вважай, що мені пофіг, ну ти поняв .
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25.06.2021 22:49 Відповісти
Давно вас, продажних тролів з ботоферми російського шпигуна пойняв. Дати недоїдків? Є трохи
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25.06.2021 23:30 Відповісти
Держи
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6499
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25.06.2021 23:37 Відповісти
На Мальдивы можно слетать.
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25.06.2021 22:02 Відповісти
Сейчас модно в Оман, или ты, зепил, не в курсе?
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25.06.2021 22:34 Відповісти
3э клоунам ужэ нет дороги назад.
.
В росцию ?.
.
НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ !,,
СМЕТУТ ! И,,
СМЕТУТ ВСЕХ его ОЛИГАРХОВ !,,
,
СМЕТУТ !
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25.06.2021 22:03 Відповісти
Сглазил.
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25.06.2021 22:05 Відповісти
Укранцы _ не бялоруссы..
СМЕТУТ ..
АРМИЯ и НАРОД - СМЕТУТ !,,
,
!!
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25.06.2021 22:05 Відповісти
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25.06.2021 22:08 Відповісти
Не,на Мальдивы вроде 500 тысячч долларов за неделю стоило.
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25.06.2021 22:03 Відповісти
Да хоть и больше ! .
.
ЭТО ТЫ СПОНСОР ?,,
ИЛИ ты никчема ?.
.
сцать пришел ?
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25.06.2021 22:06 Відповісти
Ага...с той лишь разницей что это стоило своих денег...а не бюджетных...
Или вам тупым зебилам "а какая ращеица?"...да???
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25.06.2021 22:06 Відповісти
Своих личных доходов, с которых было уплачено в бюджет 2 миллиарда налога...чучелло ЗЕбильное..А теперь перечисли все отпуска своего кловуна ..за бюджетные деньги...Ты ж до такой цифры считать не умеешь..
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25.06.2021 22:08 Відповісти
ВИнторогий деган и нафига ты сам себя лайкаешь??
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25.06.2021 22:08 Відповісти
О, так ты еще и дрочун у тому же(((
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25.06.2021 22:35 Відповісти
Как называется человек, который сам себя удовлетворяет ставит лайки? За придуманную самим собой же типа правдивую типа информацию?
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25.06.2021 23:09 Відповісти
Поднимите ещё малоросскому 73% быдлу свет до 3 гр, и проезд до 10 добавьте бонусом к осени... Им же ничего для любимого ЗЕбубачки не жалко..заплатят с удовольствием
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25.06.2021 22:06 Відповісти
Точно 235 тысяч гривен ?
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25.06.2021 22:07 Відповісти
Мальдивы, опшоры, липецкая фабрика, торговля на крови!! Да, зебилоид?
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25.06.2021 22:37 Відповісти
Майже 10 тис. баксів шоб відмити краску з дверей. Ну а ****. Не зі своїх же кишень вони ті двері ремонтували. Якщо б це були їхні власні двері до власної квартири і треба було розраховуватись власними грошима, вони б вдавились, але більше ніж 1 тисячи не заплатили. А за державний кошт можна гулять.
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25.06.2021 22:30 Відповісти
І треба ще додати, що спочатку хотіли взагалі витратити 2 млн. шо ті двері і стіни поруч відмити від фарби.
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25.06.2021 22:32 Відповісти
яб на ті гроші і гроб купив і зеленого зрадника поховав би.
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25.06.2021 22:31 Відповісти
30т-двери
5т-поцЗеденту-Предателю(ему и этого много)
200т- Ермаку-пусть знают кто в доме хазяин
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25.06.2021 22:36 Відповісти
ну не знаю насколько 235 т - это большие бабосики для дверей, но то что охранникам зелупы покупают носков на 800 тыс в год - это не меньшее зло, если учесть, что в ашане пара харьковских носков стоит 7 грн.
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25.06.2021 22:39 Відповісти
Ну в Хфрькове лавки за 50тыс штуку ставили. тут по скромному)
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25.06.2021 22:40 Відповісти
хай гуляє сонечко.
Мудрий нарід все оплатить.
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25.06.2021 22:40 Відповісти
Нормальная цена,может чуть завышена, но такие двери за 500 дол не отреставрируешь.
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25.06.2021 22:44 Відповісти
бредишь ? насколько вижу крашенный бук хотя по идее должен быть дуб . разве что крашенный в 10 слоёв уже и специфической структуры дуба не видно . да тут ещё три раза сверху покрась и будет тот же самый вид. я понимаю когда древесину по рисунку и годам подбираешь \ сам любитель реставрировать старинную мебель\
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25.06.2021 23:46 Відповісти
А дачу на Бирючьем острове ремонтируют и бассейн с баром строят для приезда найвелычнейшего осла за сколько денег, по какой процедуре, и из-за каких таких чрезвычайных ситуаций????
В прошлом году зеленое чмо там 3 раза отдыхало от ничегонеделанья и брехни---зачем ремонт там понадобился? А бассейн зачем---море в ста метрах????
Красивая жизнь простого парня за счет нищего народа...
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26.06.2021 00:47 Відповісти
Басейн глибокий? Якщо ні, то треба зробити глибшим.
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26.06.2021 09:05 Відповісти
ПреЗедент,за ці кошти можно було видати місячну зарплату приблизно сорока працівникам дошкільних закладів, але звідки тобі знати, яка заробітна плата у працівників дошкільних навчальних закладів, ти ж зелена істота з іншої планети.
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26.06.2021 01:19 Відповісти
БАРЫГИ
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26.06.2021 01:37 Відповісти
А чи відомо тобі преЗедент, що ремонти в дитячих садочках не робляться роками, або роблять спонсори перед виборами, але тобі з провладної церкви відокремленої від держави цього не видно. Тобі треба лише підтримка адептів зебілів, які потім за рахунок своїх дітей, утримують таких брехунів, як ти, та твоїх ляльководів олігархів.
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26.06.2021 01:38 Відповісти
Розмальовані двері, то за зеленою уявою "соціально надзвичайна ситуація об'єктового рівня
Тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", а постачання зброї, літнього одягу, та грошового забезпечення солдатам - НІ.
От так і живемо, головне шибку в дверях вставити та фарбу витерти з дверей. І це за $8,6 тис., а солдати на передовій потерплять ...
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26.06.2021 09:03 Відповісти
Калитка за 9 тыс.баксов ?! В стразах? Установка с оркестром была и ленточкой? Тогда да, цена внушает доверие.
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26.06.2021 10:13 Відповісти
Чому не за мульйон,двері ,цеж не аби які двері,це двері опи !
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26.06.2021 14:45 Відповісти
Да уж, только входная дверь, этого "народного обранця", ценой небходимых средст, для спасения жизни одного украинца, например ребенка! А эти шикуют! Жизнь удалась! Сволочи!
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26.06.2021 22:01 Відповісти
 
 