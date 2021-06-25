Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ
Ремонт замовили без торгів для "негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації".
Про це повідомляє видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.
Договір про ремонт дверей і тамбурів Держуправління справами 11 травня уклало з ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Побутрембуд"". Поточний ремонт компанія повинна була виконати до 28 травня.
Закупівлю провели за переговорною процедурою з посиланням на "виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій".
Замовник пояснив, що експертна комісія ДСНС 25 березня визнала "ситуацію, яка сталася 20 березня 2021 в м.Києві внаслідок протиправних дій учасників масової акції біля будівлі Офісу Президента" соціальною надзвичайною ситуацією об'єктового рівня.
Тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Переговорну процедуру оголосили 29 квітня, а договір було укладено 11 травня.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій пройшла 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, який перебував у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло у дверях будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сордо (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу 93-й ОМБр Холодний Яр.
В Офісі Президента заявили, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 мільйони гривень.
Будь ласка, зачекайте...
И ОН В конце своей каденцыи ОТДЫХАЛ НА МАЛЬДИВАХ !!!,
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НА МАЛЬДИВАХ , а не в 06мане !!!.
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ГЛАВНОЕ , ЧТО ПАРАШЕНКО НАПАЛ НА УКРАИНУ и НАЖИВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ !!,,
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А ЕЩЕ ЛИПЕЦКУЮ ФАБРИКУ ЗАКРЫВАЛ ДОООЛГО _ ПО ЗАКОНУ ???.
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И ПАРАШЕНКА УБИЛ СВОИХ 13456789 БРАТЬЕВ ??.
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альо, кто остался без света, воды и газа после размальованных дверей ?
ЗЕльоных скотов-воров надо вешать !
"Кам'яний хрест" - газда, який застав у своїй хаті злодія, мав його стратити
Бабушки из "отряда Путина" записали видео в поддержку Бритни Спирс после ее заявления в суде. Бабушки требуют дать певице свободу и прекратить все издевательства над Бритни Спирс.
такие же агрессивно-аристократичные
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Импичмент.
за двери
красавцы
правда россии
Снова кризис.
На государственном уровне это просто смехотворная стоимость
В чём сенсация?
Знаю порохоботов идейных...
Знаю порохоботов с ботофермы...
Но вот ты - это особый случай
Зєлю на довічне з конфіскацією. Чмирьок - офігєвшая рожа
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В росцию ?.
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НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ !,,
СМЕТУТ ! И,,
СМЕТУТ ВСЕХ его ОЛИГАРХОВ !,,
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СМЕТУТ !
СМЕТУТ ..
АРМИЯ и НАРОД - СМЕТУТ !,,
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!!
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ЭТО ТЫ СПОНСОР ?,,
ИЛИ ты никчема ?.
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сцать пришел ?
Или вам тупым зебилам "а какая ращеица?"...да???
удовлетворяетставит лайки? За придуманную самим собой же типа правдивую типа информацию?
5т-поцЗеденту-Предателю(ему и этого много)
200т- Ермаку-пусть знают кто в доме хазяин
Мудрий нарід все оплатить.
В прошлом году зеленое чмо там 3 раза отдыхало от ничегонеделанья и брехни---зачем ремонт там понадобился? А бассейн зачем---море в ста метрах????
Красивая жизнь простого парня за счет нищего народа...
Тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", а постачання зброї, літнього одягу, та грошового забезпечення солдатам - НІ.
От так і живемо, головне шибку в дверях вставити та фарбу витерти з дверей. І це за $8,6 тис., а солдати на передовій потерплять ...