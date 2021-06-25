Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ

Ремонт заказали без торгов для для "немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Об этом сообщает издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Договор о ремонте дверей и тамбуров Госуправление делами 11 мая заключило с ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд"". Текущий ремонт компания должна была выполнить до 28 мая.

Закупку провели по переговорной процедуре со ссылкой на "возникновения особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций".

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Заказчик пояснил, что экспертная комиссия ГСЧС 25 марта признала "ситуацию, которая произошла 20 марта 2021 в г. Киеве в результате противоправных действий участников массовой акции возле здания Офиса Президента" социальной чрезвычайной ситуацией объектового уровня.

Поэтому ремонт решили заказать без торгов для немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Переговорную процедуру объявили 29 апреля, а договор был заключен 11 мая.

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Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.