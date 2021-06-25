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ДУСя (182) ремонт (1177) Офис Президента (1774)

Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ

Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ

Ремонт заказали без торгов для для "немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Об этом сообщает издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Договор о ремонте дверей и тамбуров Госуправление делами 11 мая заключило с ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд"". Текущий ремонт компания должна была выполнить до 28 мая.

Закупку провели по переговорной процедуре со ссылкой на "возникновения особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций".

Читайте также: Ремонт Офиса Президента после протестов обойдется в 1,5 млн грн, - ДУС

Заказчик пояснил, что экспертная комиссия ГСЧС 25 марта признала "ситуацию, которая произошла 20 марта 2021 в г. Киеве в результате противоправных действий участников массовой акции возле здания Офиса Президента" социальной чрезвычайной ситуацией объектового уровня.

Поэтому ремонт решили заказать без торгов для немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Переговорную процедуру объявили 29 апреля, а договор был заключен 11 мая.

Также смотрите: "Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт. ФОТО

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

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Топ комментарии
+28
Путлер - ***** , а зеленский -брехло ! Порошенко 👏👏👏
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25.06.2021 21:52
+28
Новая дверь дешевле ! Земарадеры
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25.06.2021 21:54
+27
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4156
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25.06.2021 22:07
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Правила форума Совет форумчан
Люди нетрадиційної орієнтації...
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25.06.2021 21:41 Ответить
Путлер - ***** , а зеленский -брехло ! Порошенко 👏👏👏
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25.06.2021 21:52 Ответить
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4156
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25.06.2021 22:07 Ответить
А ты знаешь , ЧТО ПАРАШЕНКА БАГАЧ ??,,
И ОН В конце своей каденцыи ОТДЫХАЛ НА МАЛЬДИВАХ !!!,
,
НА МАЛЬДИВАХ , а не в 06мане !!!.
.
ГЛАВНОЕ , ЧТО ПАРАШЕНКО НАПАЛ НА УКРАИНУ и НАЖИВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ !!,,
,
А ЕЩЕ ЛИПЕЦКУЮ ФАБРИКУ ЗАКРЫВАЛ ДОООЛГО _ ПО ЗАКОНУ ???.
.
И ПАРАШЕНКА УБИЛ СВОИХ 13456789 БРАТЬЕВ ??.
.
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25.06.2021 22:16 Ответить
маленька правка: путлер - х*уйло, а зеленський - ссикливе брехло! ))
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25.06.2021 23:16 Ответить
Новая дверь дешевле ! Земарадеры
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25.06.2021 21:54 Ответить
Китайская с эпицентра - да, дешевле.
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25.06.2021 22:39 Ответить
для "немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

альо, кто остался без света, воды и газа после размальованных дверей ?
ЗЕльоных скотов-воров надо вешать !

"Кам'яний хрест" - газда, який застав у своїй хаті злодія, мав його стратити
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25.06.2021 23:57 Ответить
На ці величні двері величні ЗЕмарадери ще не одну сотню тисяч спишуть. Як на величне крадівництво, на величні вакцини, на величні святкування, на величні щомісячні відпочинки, на величні конверти з баблом для СН (свори непотрібу) у ВР...
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26.06.2021 08:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3MorwqSSOqA Требуем освободить Бритни Спирс! #freeBritney - YouTube

Бабушки из "отряда Путина" записали видео в поддержку Бритни Спирс после ее заявления в суде. Бабушки требуют дать певице свободу и прекратить все издевательства над Бритни Спирс.
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25.06.2021 21:45 Ответить
САме цікаве, що ці бабушки, своїх місцевих "брітні спірснутих", які живуть у їх під"їздах, поряд з ними , називають просто "наркоманшами" і "проститутками"!
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26.06.2021 01:46 Ответить
Бабушки из "отряда Путина" = " секта свидетелей шыкаладнага глаза"
такие же агрессивно-аристократичные
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26.06.2021 11:23 Ответить
кто подрядчик .можно всех фамиллии адреса и самое интересное смету этих работ ,что сколько стоит ..ну как вариант СНБО засекретит эту секретную смету ..но пройдет время и всех чьи подписи стоят там можно привлеч к ответу
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25.06.2021 21:45 Ответить
Фігня. гєпа по 60к баксів лавочки в метро робив.
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25.06.2021 21:46 Ответить
Скоро в любителя Басты и Вагнера прилетит коктейль Молотова, а не только в злосчастную дверь.
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25.06.2021 21:46 Ответить
Был золотой унитаз. Теперь золотые двери? 🤔
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25.06.2021 21:46 Ответить
Ремонт заказали без торгов для для "немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

=============================
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2289
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25.06.2021 22:48 Ответить
Интересно, сколько миллионов гривен потратили бы на ремонт репы янелоха, если бы я хотя бы один разок до неё дотянулся...
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25.06.2021 21:48 Ответить
миллиард. еще бы министерство под это дело организовали. еще не все уборщики квартала пристроены в правительство.
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25.06.2021 21:49 Ответить
В очередь
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25.06.2021 23:34 Ответить
Мало заробили, треба було за 2 мільйони чи за 3 мільони, квільки там зелені заробляють не-лохи за час?
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25.06.2021 21:49 Ответить
А казали треба кілька мільйонів.
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25.06.2021 21:49 Ответить
Повреждения здания в Офисе президента https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/21/7287362/ оценили в 2 млн гривен ...
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25.06.2021 21:55 Ответить
це для того, щоб статті про збитки в особливо великих розмірах шити
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25.06.2021 22:37 Ответить
Ні ,це щоб більше вкрасти
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26.06.2021 16:37 Ответить
Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3732
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25.06.2021 21:50 Ответить
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7225
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25.06.2021 22:51 Ответить
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5447
Импичмент.
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25.06.2021 22:53 Ответить
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8312
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25.06.2021 23:24 Ответить
Можна булоб і за 2 лями відремонтувати. було б бажання...
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25.06.2021 21:51 Ответить
так і планувалося ))) та прискіпливим громадянам це чомусь не сподобалось ))))
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25.06.2021 21:56 Ответить
Ще не вечір. Величний планує продовжити своє величне крадівництво ще на один термін, бо, за його твердженням, йому в його величних аферах нема жодного конкурента.
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26.06.2021 08:24 Ответить
десятка зелени
за двери
красавцы
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25.06.2021 21:52 Ответить
3энелейсский - ПАТРИОТ !.
правда россии
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25.06.2021 22:01 Ответить
Прими таблетку.
Снова кризис.
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25.06.2021 22:02 Ответить
Походу тебе уже и уколы не помогут
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25.06.2021 22:32 Ответить
Тебе не помогли?
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25.06.2021 22:46 Ответить
На двери стразами и натуральной кожей выложена репродукция знаменитой на весь мир картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Стразы, естественно, Сваровски, кристальной чистоты. В результате, при свете образуется феерически прекрасное преломление света 31 тысячи кристаллов и картина «сияет» миллионами «огней».
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25.06.2021 21:53 Ответить
Мля
На государственном уровне это просто смехотворная стоимость
В чём сенсация?
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25.06.2021 21:53 Ответить
планировалось за 2 млн ))) но после громкого шума....уменьшилась и сумма ))))
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25.06.2021 21:57 Ответить
для такого ідіота як ти:"вьікакивая разницу"..
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26.06.2021 10:28 Ответить
Знаю просто сторонников пороха...
Знаю порохоботов идейных...
Знаю порохоботов с ботофермы...

Но вот ты - это особый случай
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26.06.2021 11:42 Ответить
що ти можеш знати, курча, що щойно вилупилось? Гадити та кокати- ось і стеля.
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26.06.2021 17:14 Ответить
В ОП можно было бы и такую поставить.
Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3076
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25.06.2021 21:57 Ответить
Все забаганки пре3едента оплатят из Ковидного фонда.
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25.06.2021 22:00 Ответить
А конкурс на ремон дверей був? Ні?
Зєлю на довічне з конфіскацією. Чмирьок - офігєвшая рожа
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25.06.2021 22:00 Ответить
ванья, ти голосував і топив тут за нього. ванья ти розкаявся? щиро? а тюльку куди?
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25.06.2021 22:27 Ответить
Дякую за нагадування. Пєця і Зєля - одна шобла.
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25.06.2021 22:31 Ответить
то ти тЮльку Пєцею називаєш, он воно які ігри там у вас, тьху гидота. хоча зарах толерастія до різних лгбтшних пропагується, то ванья, вважай, що мені пофіг, ну ти поняв .
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25.06.2021 22:49 Ответить
Давно вас, продажних тролів з ботоферми російського шпигуна пойняв. Дати недоїдків? Є трохи
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25.06.2021 23:30 Ответить
Держи
Двері Офісу президента відремонтували за 235 тис. грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6499
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25.06.2021 23:37 Ответить
На Мальдивы можно слетать.
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25.06.2021 22:02 Ответить
Сейчас модно в Оман, или ты, зепил, не в курсе?
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25.06.2021 22:34 Ответить
3э клоунам ужэ нет дороги назад.
.
В росцию ?.
.
НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ !,,
СМЕТУТ ! И,,
СМЕТУТ ВСЕХ его ОЛИГАРХОВ !,,
,
СМЕТУТ !
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25.06.2021 22:03 Ответить
Сглазил.
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25.06.2021 22:05 Ответить
Укранцы _ не бялоруссы..
СМЕТУТ ..
АРМИЯ и НАРОД - СМЕТУТ !,,
,
!!
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25.06.2021 22:05 Ответить
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25.06.2021 22:08 Ответить
Не,на Мальдивы вроде 500 тысячч долларов за неделю стоило.
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25.06.2021 22:03 Ответить
Да хоть и больше ! .
.
ЭТО ТЫ СПОНСОР ?,,
ИЛИ ты никчема ?.
.
сцать пришел ?
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25.06.2021 22:06 Ответить
Ага...с той лишь разницей что это стоило своих денег...а не бюджетных...
Или вам тупым зебилам "а какая ращеица?"...да???
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25.06.2021 22:06 Ответить
Своих личных доходов, с которых было уплачено в бюджет 2 миллиарда налога...чучелло ЗЕбильное..А теперь перечисли все отпуска своего кловуна ..за бюджетные деньги...Ты ж до такой цифры считать не умеешь..
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25.06.2021 22:08 Ответить
ВИнторогий деган и нафига ты сам себя лайкаешь??
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25.06.2021 22:08 Ответить
О, так ты еще и дрочун у тому же(((
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25.06.2021 22:35 Ответить
Как называется человек, который сам себя удовлетворяет ставит лайки? За придуманную самим собой же типа правдивую типа информацию?
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25.06.2021 23:09 Ответить
Поднимите ещё малоросскому 73% быдлу свет до 3 гр, и проезд до 10 добавьте бонусом к осени... Им же ничего для любимого ЗЕбубачки не жалко..заплатят с удовольствием
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25.06.2021 22:06 Ответить
Точно 235 тысяч гривен ?
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25.06.2021 22:07 Ответить
Мальдивы, опшоры, липецкая фабрика, торговля на крови!! Да, зебилоид?
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25.06.2021 22:37 Ответить
Майже 10 тис. баксів шоб відмити краску з дверей. Ну а ****. Не зі своїх же кишень вони ті двері ремонтували. Якщо б це були їхні власні двері до власної квартири і треба було розраховуватись власними грошима, вони б вдавились, але більше ніж 1 тисячи не заплатили. А за державний кошт можна гулять.
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25.06.2021 22:30 Ответить
І треба ще додати, що спочатку хотіли взагалі витратити 2 млн. шо ті двері і стіни поруч відмити від фарби.
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25.06.2021 22:32 Ответить
яб на ті гроші і гроб купив і зеленого зрадника поховав би.
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25.06.2021 22:31 Ответить
30т-двери
5т-поцЗеденту-Предателю(ему и этого много)
200т- Ермаку-пусть знают кто в доме хазяин
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25.06.2021 22:36 Ответить
ну не знаю насколько 235 т - это большие бабосики для дверей, но то что охранникам зелупы покупают носков на 800 тыс в год - это не меньшее зло, если учесть, что в ашане пара харьковских носков стоит 7 грн.
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25.06.2021 22:39 Ответить
Ну в Хфрькове лавки за 50тыс штуку ставили. тут по скромному)
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25.06.2021 22:40 Ответить
хай гуляє сонечко.
Мудрий нарід все оплатить.
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25.06.2021 22:40 Ответить
Нормальная цена,может чуть завышена, но такие двери за 500 дол не отреставрируешь.
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25.06.2021 22:44 Ответить
бредишь ? насколько вижу крашенный бук хотя по идее должен быть дуб . разве что крашенный в 10 слоёв уже и специфической структуры дуба не видно . да тут ещё три раза сверху покрась и будет тот же самый вид. я понимаю когда древесину по рисунку и годам подбираешь \ сам любитель реставрировать старинную мебель\
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25.06.2021 23:46 Ответить
А дачу на Бирючьем острове ремонтируют и бассейн с баром строят для приезда найвелычнейшего осла за сколько денег, по какой процедуре, и из-за каких таких чрезвычайных ситуаций????
В прошлом году зеленое чмо там 3 раза отдыхало от ничегонеделанья и брехни---зачем ремонт там понадобился? А бассейн зачем---море в ста метрах????
Красивая жизнь простого парня за счет нищего народа...
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26.06.2021 00:47 Ответить
Басейн глибокий? Якщо ні, то треба зробити глибшим.
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26.06.2021 09:05 Ответить
ПреЗедент,за ці кошти можно було видати місячну зарплату приблизно сорока працівникам дошкільних закладів, але звідки тобі знати, яка заробітна плата у працівників дошкільних навчальних закладів, ти ж зелена істота з іншої планети.
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26.06.2021 01:19 Ответить
БАРЫГИ
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26.06.2021 01:37 Ответить
А чи відомо тобі преЗедент, що ремонти в дитячих садочках не робляться роками, або роблять спонсори перед виборами, але тобі з провладної церкви відокремленої від держави цього не видно. Тобі треба лише підтримка адептів зебілів, які потім за рахунок своїх дітей, утримують таких брехунів, як ти, та твоїх ляльководів олігархів.
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26.06.2021 01:38 Ответить
Розмальовані двері, то за зеленою уявою "соціально надзвичайна ситуація об'єктового рівня
Тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", а постачання зброї, літнього одягу, та грошового забезпечення солдатам - НІ.
От так і живемо, головне шибку в дверях вставити та фарбу витерти з дверей. І це за $8,6 тис., а солдати на передовій потерплять ...
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26.06.2021 09:03 Ответить
Калитка за 9 тыс.баксов ?! В стразах? Установка с оркестром была и ленточкой? Тогда да, цена внушает доверие.
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26.06.2021 10:13 Ответить
Чому не за мульйон,двері ,цеж не аби які двері,це двері опи !
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26.06.2021 14:45 Ответить
Да уж, только входная дверь, этого "народного обранця", ценой небходимых средст, для спасения жизни одного украинца, например ребенка! А эти шикуют! Жизнь удалась! Сволочи!
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26.06.2021 22:01 Ответить
 
 