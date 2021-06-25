Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ
Ремонт заказали без торгов для для "немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".
Об этом сообщает издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.
Договор о ремонте дверей и тамбуров Госуправление делами 11 мая заключило с ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд"". Текущий ремонт компания должна была выполнить до 28 мая.
Закупку провели по переговорной процедуре со ссылкой на "возникновения особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций".
Заказчик пояснил, что экспертная комиссия ГСЧС 25 марта признала "ситуацию, которая произошла 20 марта 2021 в г. Киеве в результате противоправных действий участников массовой акции возле здания Офиса Президента" социальной чрезвычайной ситуацией объектового уровня.
Поэтому ремонт решили заказать без торгов для немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Переговорную процедуру объявили 29 апреля, а договор был заключен 11 мая.
Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.
В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
Пожалуйста, подождите...
И ОН В конце своей каденцыи ОТДЫХАЛ НА МАЛЬДИВАХ !!!,
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НА МАЛЬДИВАХ , а не в 06мане !!!.
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ГЛАВНОЕ , ЧТО ПАРАШЕНКО НАПАЛ НА УКРАИНУ и НАЖИВАЕТЬСЯ НА ВОЙНЕ !!,,
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А ЕЩЕ ЛИПЕЦКУЮ ФАБРИКУ ЗАКРЫВАЛ ДОООЛГО _ ПО ЗАКОНУ ???.
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И ПАРАШЕНКА УБИЛ СВОИХ 13456789 БРАТЬЕВ ??.
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альо, кто остался без света, воды и газа после размальованных дверей ?
ЗЕльоных скотов-воров надо вешать !
"Кам'яний хрест" - газда, який застав у своїй хаті злодія, мав його стратити
Бабушки из "отряда Путина" записали видео в поддержку Бритни Спирс после ее заявления в суде. Бабушки требуют дать певице свободу и прекратить все издевательства над Бритни Спирс.
такие же агрессивно-аристократичные
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Импичмент.
за двери
красавцы
правда россии
Снова кризис.
На государственном уровне это просто смехотворная стоимость
В чём сенсация?
Знаю порохоботов идейных...
Знаю порохоботов с ботофермы...
Но вот ты - это особый случай
Зєлю на довічне з конфіскацією. Чмирьок - офігєвшая рожа
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В росцию ?.
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НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ !,,
СМЕТУТ ! И,,
СМЕТУТ ВСЕХ его ОЛИГАРХОВ !,,
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СМЕТУТ !
СМЕТУТ ..
АРМИЯ и НАРОД - СМЕТУТ !,,
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!!
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ЭТО ТЫ СПОНСОР ?,,
ИЛИ ты никчема ?.
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сцать пришел ?
Или вам тупым зебилам "а какая ращеица?"...да???
удовлетворяетставит лайки? За придуманную самим собой же типа правдивую типа информацию?
5т-поцЗеденту-Предателю(ему и этого много)
200т- Ермаку-пусть знают кто в доме хазяин
Мудрий нарід все оплатить.
В прошлом году зеленое чмо там 3 раза отдыхало от ничегонеделанья и брехни---зачем ремонт там понадобился? А бассейн зачем---море в ста метрах????
Красивая жизнь простого парня за счет нищего народа...
Тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", а постачання зброї, літнього одягу, та грошового забезпечення солдатам - НІ.
От так і живемо, головне шибку в дверях вставити та фарбу витерти з дверей. І це за $8,6 тис., а солдати на передовій потерплять ...