Ремонт Офиса Президента после протестов обойдется в 1,5 млн грн, - ДУС

Ремонт Офиса Президента после протестов обойдется в 1,5 млн грн, - ДУС

Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса Президента составляет 1 571 610 гривен. Большая часть этой суммы - стоимость ремонта 9 дверных блоков.

Такие цифры в ответ на запрос "Радио Свобода" озвучили в Государственном управлении делами (Державне управління справами, ДУС. - Ред.), информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1 571 610 гривен", - говорится в сообщении.

В ДУС отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

- очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 грн;

- ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн;

- ремонт окон - 85 000 грн;

- непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков - 30 810 гривен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев

Ранее в Офисе Президента заявляли, что устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

ДУСя (182) протест (5902) ремонт (1184) Офис Президента (1821)
Топ комментарии
+47
Подешевле двери поищите.Я,как гражданин,не даю согласия так тратить мои налоги.
07.04.2021 21:04 Ответить
+43
А прання обісраних штанів зеленського, не увійшло???
07.04.2021 21:05 Ответить
+42
Дайте контакти такий «оценщиків», мені ноут потрібно продати))
07.04.2021 21:04 Ответить
Даже если и так, зато вредительство ОП направленное против Украины, тянет на сотни миллиардов. Вот кого нужно судить...
07.04.2021 22:51 Ответить
Двері то таке, а скільки там дармоїдів сидить цілими днями нічого не робить і З/П отримує...
07.04.2021 23:06 Ответить
За такі гроші можна і комплексний ремонт в ОП зробити. Був конкурс на виконання робіт? Ні? Так це корупція. На найвищому рівні. Зєлю на нари. Аваков! Агов! Пакуй клієнта!
07.04.2021 23:13 Ответить
А ты разве не за это голосовал? Или ,,апятьабманули,,? Кто реальный ,,барыга,, уже определился или ещё нет?
08.04.2021 09:17 Ответить
"ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн"???
Там что, двери из чистого золота? Вы не охренели, часом???
07.04.2021 23:14 Ответить
Двери деревянные и целые. Зашкурить, покрыть лаком и все. За полтора ляма квартиру в Киеве можно купить.
07.04.2021 23:17 Ответить
Мда...500 тис. знижка,що ще потрыбно лохторату?
08.04.2021 00:10 Ответить
За 57 тыс долларов можно не плохой двох этажный дом построить и даже с ремонтом.
08.04.2021 00:19 Ответить
Но это без земли.
08.04.2021 00:19 Ответить
Да там 158 тыс грн за много.
08.04.2021 00:21 Ответить
Ох и су...и,и тут украли,любой повод хороший.нет на вас савченко!
08.04.2021 01:14 Ответить
Вот же ублюдки. Два не вышло украсть - ну давай хоть полтора. Упыри. это вообще не ваше имущество.
08.04.2021 01:37 Ответить
удержать с тех, кто испортил.
08.04.2021 03:16 Ответить
умом мудней уже не понять...
08.04.2021 06:27 Ответить
чого чекати від гермафродів...
08.04.2021 08:47 Ответить
оставьте все граффити на месте, так современнее, водите экскурсии
08.04.2021 07:57 Ответить
Невистачить всього бюджету США Маланці,вони,такі ненажерливі
08.04.2021 08:46 Ответить
Цікаво, а яку суму виставить Вовк за двері сейфа?
08.04.2021 08:51 Ответить
В итоге конечная ,,цена,, лямов в три выйдет. Пока имбицилы все твердят про ,,порохабарыгу,, можно воровать не стесняясь.
08.04.2021 09:24 Ответить
