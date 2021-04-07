Ремонт Офиса Президента после протестов обойдется в 1,5 млн грн, - ДУС

Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса Президента составляет 1 571 610 гривен. Большая часть этой суммы - стоимость ремонта 9 дверных блоков.

Такие цифры в ответ на запрос "Радио Свобода" озвучили в Государственном управлении делами (Державне управління справами, ДУС. - Ред.), информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1 571 610 гривен", - говорится в сообщении.

В ДУС отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

- очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 грн;

- ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн;

- ремонт окон - 85 000 грн;

- непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков - 30 810 гривен.

Ранее в Офисе Президента заявляли, что устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.